Nezapomeňte na vyrovnání sociálního a zdravotního pojištění

V první řadě je nutné si uvědomit, že podáním daňového přiznání povinnosti poplatníka nekončí. Zejména z pohledu vypořádání se zdravotní pojišťovnou je nutné být poměrně včasný, neboť Zákon č.592/1992 o pojistném na zdravotní pojištění jednoznačně vymezuje lhůtu osmi dnů od podání daňového přiznání poplatníkem.

Jinými slovy je posledním možným termínem pro podání přehledu osmý duben 2007. To vychází z podmínky, že posledním dnem k podání daňového přiznání je 31.3. Pokud však podal poplatník daňové přiznání dříve než 31.3., tak běží tato lhůta od data podání přiznání.

Pokud byl pojištěnec během zdaňovacího období pojištěn u více zdravotních pojišťoven, tak nesmí zapomenout podat přehled u všech těchto pojišťoven. Nejde o nijak neobvyklou věc, neboť pojištěnci čas od času zdravotní pojišťovny mění a stává se, že podávají přehled pouze u té aktuální pojišťovny. To je samozřejmě špatně a na to se zapomíná.

Přehled pro ZP si nechávejte orazit na finančním úřadu

Vzhledem k poměrně krátké lhůtě mezi podáním daňového přiznání a podáním přehledu na zdravotní pojištění je praktické si přinést přehled (vyplněný či nevyplněný) rovnou na finanční úřad. Úřednice buď přímo orazí na přehled datum podání daňového přiznání, což je údaj kontrolovaný na zdravotní pojišťovně. Díky němu pojišťovna získává jistotu, že poplatník podává přehled v osmidenní lhůtě.

Jinou možností je si nechat orazit druhé paré daňového přiznání, které si pro vlastní potřebu s razítkem finančního úřadu odnesete domů. Tato listina potom poslouží jako listina a důkazní prostředek na zdravotní pojišťovně, že je vše v pořádku ve vazbě na finanční úřad a osmidenní lhůtu.

Co se týče vlastního vyplnění přehledu, tak to není nic těžkého. Pokud má dotyčný k nahlédnutí vlastní daňové přiznání, tak jde skutečně o velmi jednoduchou věc. Vlastní přehled obsahuje kromě údajů vyplňovaných poplatníkem i pokyny k vyplnění. Pojištěnce by snad pouze mohla zaskočit případná absence kalkulačky, která se při vyplňování tiskopisu přímo v kanceláři zdravotní pojišťovny hodí.

Vlastně bych i pojištěncům podávajícím přehled doporučil jeho vyplňování přímo v kanceláři VZP, neboť v případě nutnosti jim pracovníci pojišťovny ochotně poradí. Výsledkem vyplněného přehledu je jednak získání výše doplatku či nedoplatku pojištěnce a stanovení případné zálohy pro nadcházející rok. Jenom pro připomenutí činí minimální výše zálohy u OSVČ 1 360 Kč za měsíc.

Správa sociálního zabezpečení tak přísná není z hlediska včasnosti podání

Poplatník, který alespoň po část roku vykonával samostatnou výdělečnou činnost, je povinen podat na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Metodicky jde o podobnou proceduru jako v případě zdravotního pojištění. Podobná je metodika výpočtu a vstupních informací. Odlišná je samozřejmě výše pojistného. Důchodové pojištění je přeci jen o něco dražší než pojištění zdravotní.

Co se týče lhůty pro podání, tak zde zákon 589/1992 o pojistném na sociálním zabezpečení pracuje se lhůtou jeden měsíc od zákonné lhůty pro podání daňového přiznání. Přeloženo do reálného jazyka to znamená, že poplatník podává přehled nejpozději do 30.4.2007. V případě, že za poplatníka podává daňové přiznání daňový poradce, tak se lhůta prodlužuje až do 31.7.2007. Pokud OSVČ nemusí za zdaňovací období podávat daňové přiznání, pak musí takový poplatník podat přehled na OSSZ také do 31.7.2007.

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE

Opět vám pomáháme s daněmi

Máte-li přeplatek, pak podání přehledu funguje jako žádost o jeho vrácení

Podobně jako v případě přehledu na zdravotní pojištění je nezbytnou nutností pro vlastní vyplnění přehledu podané daňové přiznání na finančním úřadu. Poplatník vyplňuje dosažené příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti.

Další postup nemá smysl zde popisovat, neboť formulář je jasný a srozumitelný a každý poplatník má k tiskopisu pokyny. Po vyplnění přehledu vyjde poplatníkovi rozdíl mezi pojistným a zaplacenými zálohami, který funguje buď jako doplatek anebo vratka.

Případný doplatek musí poplatník OSSZ zaplatit nejpozději do osmi dnů po podání přehledu. Případný přeplatek musí OSSZ poplatníkovi vrátit, přičemž ten nemusí učinit žádný zvláštní právní úkon. Vlastní podání přehledu se považuje za současné podání žádosti o uhrazení přeplatku. Závěrečnou informací důležitou pro poplatníka je informace o zálohách. Součástí přehledu je také tabulka o zálohách, které začne poplatník platit od měsíce, kdy byl podán přehled.

Přehledy musí společně s daňovým přiznáním i někteří zaměstnanci

Přestože se tento komentář logicky stáčí nejvíce k živnostníkům, tak i někteří zaměstnanci podléhají této povinnosti vůči ZP a OSSZ. Tak kupříkladu si představme účetní v jedné pražské účetní kanceláři, která vede ve svém volném čase účetnictví několika firmám v okolí svého bydliště (příjmy 150 tisíc a výdaje 35 tisíc). Má na takovou činnost živnostenský list a musí podat daňové přiznání. Jelikož se jedná o příjmy z podnikání (byť jako vedlejší činnost), tak musí podat přehledy a z rozdílu mezi příjmy a výdaji odvést pojistné u obou institucí.

Jiná situace je u zaměstnaného projektanta, který během roku 2006 zpracoval odbornou studii pro nejmenovanou tuzemskou kancelář. Ta mu vyplatila autorský honorář ve výši 30 tisíc. Tento příjem mu zakládá povinnost podat daňové přiznání. Zároveň musí podat přehled na zdravotní pojištění. Co se týče sociálního pojištění, tak tam nic hlásit nemusí. Jde o jednorázovou akci, a tudíž nejde o soustavnou činnost.

Ten, kdo má vedle zaměstnaneckého poměru kupříkladu byt a pronajímá ho, tak podávat přehledy nemusí. Do daňového přiznání ovšem příjmy z pronájmu uvést musí. Samozřejmě toto platí pouze v případě, že jde o příjmy z pronájmu dle paragrafu 9. To ovšem neplatí pro člověka, který má na takové pronájmy (spíše ubytovací služby živnostenský list).

Závěrem lze konstatovat, že vyplnění a podání přehledů není žádným problémem. Je pravdou, že pokud si necháme daňové přiznání zpracovat někým jiným – účetní či dokonce daňovým poradcem – tak ten nám nabídne asi i vyplnění těchto přehledů. Je to samozřejmě otázka ceny, ale v případě existence daňového přiznání je vyplnění přehledů úsměvnou záležitostí pro každého poplatníka bez ohledu na jeho profesní zaměření.