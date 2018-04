Nezapomeňte nárokovat plnou státní podporu

S ouběh starých a nových smluv

Přestože od začátku roku se zájem o stavební spoření ve srovnání s boomem na konci loňského roku snížil, novou smlouvu si sjednávají i ti, kdo již nějakou starší vlastní. Souběžnou smlouvu si uzavírají často klienti, kteří chtějí čerpat překlenovací úvěr a zároveň si ponechat starší smlouvu s vyšší státní podporou pro zhodnocování úspor.

Někteří klienti tedy budou mít po určitou dobu smlouvy uzavřené podle dvou různých znění zákona o stavebním spoření. Jeho novela řeší i souběh starých a nových smluv. Jak se tedy postupuje v případě, kdy má klient starší smlouvu o stavebním spoření (sjednanou do 31.12.2003) a zároveň si uzavře novou smlouvu (letos a později podle novely)?

Novela zákona o stavebním spoření v článku II. Přechodná ustanovení, odst. 3 říká: „V době, kdy účastníkovi přísluší státní podpora podle dosavadních právních předpisů, nepřísluší mu státní podpora podle tohoto zákona.“ Majitel staré a nové smlouvy si tak musí vybrat, na kterou z nich bude čerpat státní podporu. Její dvě různé verze totiž nelze mezi sebou kombinovat.

V ýše státní podpory

Státní podpora u loňských a starších smluv je výhodnější než její současná podoba. Činí 25% z ročně uspořené částky, jejíž limit byl stanoven na 18 000 korun. Klient tedy může v každém kalendářním roce získat až 4 500 korun. Na výplatu státní podpory má nárok v případě, že smlouva bude ukončena nejdříve za pět let od data uzavření smlouvy. Novela zákona státní podporu snížila. Klientovi mohou být na účet připsány každoročně maximálně 3 000 korun, aby je získal, musí ročně uspořit 20 000 korun. (Do ročně uspořené částky se v obou případech zahrnují i připsané úroky.) Aby mohla být státní podpora vyplacena, musí smlouva trvat minimálně šest let.

S tarou a novou státní podporu nelze kombinovat

čl. II, odst. 3 zákona o stavebním spoření: Nárok na státní podporu podle dosavadních právních předpisů nevzniká u smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na kterou účastníkovi k 31. prosinci roku, v němž tento zákon nabyde účinnosti, nepříslušela státní podpora podle dosavadních právních předpisů. V době, kdy účastníkovi přísluší státní podpora podle dosavadních právních předpisů, nepřísluší mu státní podpora podle tohoto zákona.

Proto je výhodné ponechat si starší smlouvu s výhodnější podobou státní podpory co nejdéle a nárokovat státní podporu na ní. To ale nebrání tomu, aby si klient novou smlouvu sjednal taktéž se státní podporou.na rozdíl od předchozí úpravy navíc umožňuje, aby měl klient několik smluv se státní podporou najednou. Její celková roční suma, kterou získá ze všech svých smluv dohromady, činí však jen 3 000 korun. Státní podpora je na jednotlivé smlouvy rozdělována v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány. Pokud není na první smlouvu během roku naspořeno včetně úroků 20 000 korun, zbytek státní podpory do 3 000 korun se připíše na další smlouvu. Tímto způsobem však není možné kombinovat státní podporu u nové (sjednané po 1.1.2004) a staré (sjednané do 31.12.2003) smlouvy, jak říká výše citovaný odstavec zákona. Pokud klient čerpá státní podporu na starší smlouvě, nemá nárok čerpat ji na smlouvě nové, a to ani v případě, kdy v daném kalendářním roce nevyčerpá celý limit 4 500 korun.

N ezapomeňte při ukončování smlouvy vyčerpat celou státní podporu

Je třeba dát si pozor především v roce, kdy bude starší smlouva ukončena. Donárokovat na nově uzavřenou smlouvu nevyčerpanou státní podporu za daný rok do maximální výše totiž není možné. Pokud je během roku ukončována smlouva o stavebním spoření a zároveň zakládána smlouva nová (obě vedené se státní podporou), je vhodné vyčerpat celou státní podporu na smlouvě, která končí. Pokud celková ročně uspořená částka nedosáhne 18 000 korun, zbytek do 4 500 korun ani do 3 000 korun za daný kalendářní rok na druhý účet připsán nebude. Státní podpora bude na druhou smlouvu poskytována až od následujícího roku. To ukazuje následující příklad.

Klient koncem srpna ukončí smlouvu, která byla sjednána podle staršího znění zákona a kde může letos obdržet až 4 500 korun státní podpory. V prosinci si pak uzavře novou smlouvu. Obě dvě smlouvy jsou vedeny se státní podporou.



končící smlouva nová smlouva kalendářní rok: 2004 2004 2005 datum: ukončena 31.8.2004 sjednána 1.12.2004 roční vklad (Kč): 8 000 25 000 0 získaná SP (Kč): 2 000 0 750 převod do dalšího roku (Kč)*: - 5 000 0

* Převod do dalšího roku = výše částky "přespořené" nad 20 000 korun

(mohli bychom také říci "předspořené" dopředu pro další roky),

která se převede do následujícího roku jako základna pro výpočet další státní podpory

Na první smlouvu si klient letos uloží celkově 8 000 korun. Z této částky získá státní podporu ve výši 25%, což jsou 2 000 korun. Přestože na později v prosinci sjednanou smlouvu vloží 25 000 korun, nezíská za rok 2004 žádnou další státní podporu. Neobdrží tedy ani zbytek do 4 500 korun, ani 15% z úložky na účtu nové smlouvy. Jelikož čerpal státní podporu na svou dříve uzavřenou smlouvu, nemohl zároveň obdržet státní podporu podle nového zákona. Tu bude čerpat až od následujícího kalendářního roku.

V tabulce je dále znázorněno, že do příštího roku se mu jako základna pro výpočet státní podpory převede pouze 5 000 korun. Přestože mu na této nové smlouvě nebude v roce 2004 připsána žádná státní podpora, do dalšího roku se převádí pouze částka úspor nad 20 000 korun. V roce 2005 obdrží státní podporu podle pravidel novely zákona, získá 15 % z uspořené částky. Pokud nic dalšího neuloží a nebudeme uvažovat úroky, státní podpora bude ve výši 750 korun (15% z 5 000 korun).



