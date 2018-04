Nezapomeňte vyúčtovat odvody na důchod. Na úřad musí poprvé i umělci

Přehled o příjmech a výdajích je potřeba odevzdat správě sociálního zabezpečení, u které jste na důchodové pojištění přihlášeni. Tuto povinnost má v Česku více než 955 tisíc samostatně výdělečných lidí.

Ohlídejte si termíny, kdy přehled odevzdat



Ve formuláři si každý podle návodu vypočítá, jaké zálohy na důchodové pojištění zaplatil a jaký má s ohledem na skutečně dosažené příjmy za rok 2009 přeplatek nebo nedoplatek. Zároveň si vypočte novou zálohu, jakou začne na důchod platit po podání přehledu.

Termín pro odevzdání přehledu se řídí podle toho, kdy odevzdáte finančnímu úřadu daňové přiznání svých příjmů. Jestliže si daňové přiznání zpracujete sami bez daňového poradce a odevzdáte ho do 31. března, musíte přehled doručit správě sociálního pojištění nejpozději do 30. dubna 2010.

Pokud vám daňové přiznání letos zpracuje poradce, je třeba to ohlásit správě sociálního zabezpečení rovněž nejpozději do konce dubna. Podání přehledu se tím posune až do 30. července 2010.

Zapamatujte si Kdo musí odevzdat přehled o příjmech a výdajích

• Přehled musí odevzdat každá samostatně výdělečná osoba (OSVČ), která alespoň po část roku 2009 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost.

• Přehled musí odevzdat i volné profese, jakou jsou umělci, volní novináři, tlumočníci, advokáti či sportovci, kteří jsou od loňského roku považováni rovněž za OSVČ.

Kdy se musí odevzdat přehled o příjmech a výdajích

Termín pro odevzdání přehledu souvisí vždy s termínem pro odevzdání daňového přiznání příjmů fyzických osob.

• Pokud odevzdáte daňové přiznání do 31. března 2010, odevzdáte přehled nejpozději do 30. dubna 2010.

• Pokud vypracuje daňové přiznání daňový poradce do 30. června 2010, odevzdává se přehled nejpozději do 30. července 2010.

Nedoplatek a nové zálohy zaplaťte včas



Je třeba si dát pozor na to, že nedoplatek záloh je splatný nejpozději do osmi dnů ode dne podání Přehledu. Opozdilce čeká sankce ve výši 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení. Přeplatek vrací správa sociálního pojištění automaticky, a to buď na účet nebo složenkou na adresu. Záleží na každém pojištěnci, jakou formu si vybere. V případě, že máte na pojistném nějaký dluh, je dobré vědět, že sociální správa může použít přeplatek na úhradu splatného závazku.

Nová záloha se začíná platit od kalendářního měsíce, kdy byl přehled podán. Pokud ho odevzdáte kupříkladu v dubnu, musíte si ohlídat, aby nová platba pojistného dorazila na účet důchodového zabezpečení nejpozději do 20. května. Tuto zálohu pak budete platit až do podání přehledu v roce 2011.

Zálohy musí povinně platit všichni živnostníci včetně svobodných profesí, pro které je samostatně výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů. Do podání přehledu se platí minimálně 1 720 korun a po podání přehledu se tato minimální záloha letos nově zvedá na 1 731 korun.

Jak se mění minimální měsíční zálohy na důchod

v roce 2010 (v Kč) U hlavní činnosti U vedlejší činnosti Do podání přehledu Po podání přehledu Do podání přehledu Po podání přehledu 1 720 1 731 688 693 Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Zálohy jen u některých vedlejších činností

U vedlejší výdělečné činnosti, tedy u lidí, kteří jsou zaměstnaní, v důchodu, na mateřské nebo studují a vedle toho si přivydělávají podnikáním či svobodnou profesí, je i nadále účast na důchodovém pojištění závislá na dosažených příjmech.

Pokud váš daňový základ z této vedlejší výdělečné činnosti dosáhne v roce 2009 limitu 56 532 korun, zálohy na důchod letos platit musíte. Do podání přehledu je to minimálně 688 korun, po jeho podání se minimální záloha letos zvedá na 693 korun. Skutečnou výši zálohy si ale vypočítáte z loňských dosažených příjmů.

Vedlejší činnost se musí doložit potvrzením



Dejte si však pozor na to, že vedlejší činnost musíte správě sociálního pojištění oznámit nejpozději v den podání přehledu a řádně doložit potvrzením. Pokud jste tak již neučinili dříve, potvrzení musíte předat sociální správě nejpozději do jednoho měsíce po odevzdání přehledu.

Studenti například dokládají potvrzení o studiu, zaměstnaní lidé musí předložit potvrzení o zaměstnání a výši vyměřovacích základů pro výpočet odvodů na sociální a důchodové zabezpečení.

Pokud nedoložíte, že si podnikáním či volnou profesí jen přivyděláváte při studiu, při zaměstnání či třeba k invalidnímu důchodu nebo na mateřské, bude vaše samostatná výdělečná činnost považovaná za hlavní a budete muset odvádět na pojistné vyšší částky.

Tiskopis "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009" včetně pokynů, jak ho vyplnit, se dá vyzvednout rovněž na pobočkách správy sociálního zabezpečení. Je v něm i formulář potřebný pro potvrzení vedlejší výdělečné činnosti. Využít lze rovněž interaktivní formulář zveřejněný na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.