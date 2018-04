Nezapomínejte v práci na svůj žaludek

Divíte se, že jste mnohem více unavení, než kolega vedle u stolu? Býváte často nervózní a podráždění nebo vás bolí hlava? Není to třeba tím, že spolupracovník si na rozdíl od vás dopoledne rozbalí svačinu, v klidu ji sní a v polovině směny odkráčí na oběd, zatímco vy se od počítače ani nehnete? Považovat jídlo za zdržování je nešvar, s kterým se určitá skupina lidí neumí vypořádat. Ráno si místo snídaně raději přispí, pak je pohltí pracovní úkoly a že ještě nejedli, jim připomene možná kolem obědu až škručící žaludek.

„Je to určitě individuální záležitost. Některým jedincům nepravidelná strava nevadí, u jiných se naopak projeví v mnoha směrech. Právě větší únavou, nervozitou, popřípadě i obezitou a dalšími zdravotními komplikacemi,“ říká primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice v Ostravě Ondřej Urban. „Samozřejmě se to může podepsat i na snížené pracovní výkonnosti.“ V krvi musí být stále přesné množství glukózy, nutné nejen k činnosti mozku, ale i k zachování základních životních funkcí. Glukóza v krvi se využívá pro činnost buněk, hlavně mozkových, které si nedovedou opatřit energii z jiných zdrojů. Když jsou mezi jídly velké přestávky, hladina glukózy, která určuje množství energie v buňkách, v krvi poklesne.

Nechoďte se najíst na stojáka

Pokud však na jídlo v pracovní době nezapomínáme, ještě není vyhráno, že budeme zdraví a fit. V některých populačních vrstvách mizí psychologická a kulturní funkce jídla a zůstává jen ideologická: mám hlad, tak se najím, lhostejno čeho. Guláškovka na stojáka, knedlo, zelo, vepřo v nejbližší hospodě, kde je velmi levně, odběhnutí do fast-foodu, či hromadný nákup pro všechny v podobě rohlíků a něčeho na přikousnutí, by mělo být jen výjimečnou náhražkou v situacích, kdy například opravdu hoří termín nějaké zakázky. Máte li kancelář nebo pracoviště v centru města, otestujte si raději více restauračních zařízení. Nechoďte pravidelně tam, kde vaří jen smažená jídla, byť je to nejblíže.

„Myslím si, dnes už je mnoho restaurací, kde myslí na zdravou výživu, přizpůsobují tomu jídelníček a často se zde člověk nají lépe než doma a i za ceny menu. Tím, jak se nám zvyšuje životní úroveň, pozoruji, že přibývá lidí, kterým strava není lhostejná,“ dodává primář Urban. Podle něj by se lidé dali rozdělit do tří skupin. První skupina už se opravdu naučila jíst zdravě, mít na talíři spousta zeleniny, ovoce, hodně pít, druhé skupině není pomoci. Utopenců, gulášovky a fast-foodu se nezřekne. A pak je tady třetí skupina, která zatím tápe. Cítí, že něco není v pořádku v jejich způsobu stravování, ale zatím hledají cestu, jak to zlepšit.

I jídlo z kastrůlku jezte v klidu

Komplikovat stravování v práci může třeba sídlo firmy, které je vzdálenější od města, to, že vedení zatím nenabízí pracovníkům stravenky a pravidelné obědy v restauracích jsou pro ně tak moc drahé a také jeden ze zlozvyků, kdy si lidé za stravenky nakoupí zásoby domů v supermarketu.

„Naše firma leží na okraji města a nejbližší restaurace je pěšky asi dvacet minut. Proto jsem nechal vybudovat malou kuchyňku. Kuchyň je kompletně vybavená, takže není problém si nosit jídlo z domu nebo polotovar. Ledničku také pravidelně plním ovocem a zeleninou pro všechny, alespoň tak se snažím,“ uvádí podnikatel Richard Smělík. „Nevadí mi proto, že si lidé za stravenky nakupují potraviny domů, ale kdybychom sídlili někde v centru, asi bych s tím nesouhlasil. Věřím, že zdravá strava má vliv nejen na výkonnost, ale i nemocnost zaměstnanců, proto jí přikládám velkou váhu. Netoleruji ani pojídání za pracovním stolem, při jídle má být klid, proto máme u kuchyně jídelnu.“ Pohoda u jídla má vliv i na celý proces trávení. Když při něm sledujete zároveň obrazovku počítače, ani si neuvědomíte, co jíte, jen zaháníte hlad.

Dříve se také mylně uvádělo, že špatné stravovací návyky vedou k žaludečním vředům, tam hraje roli spíše infekce a bakterie, kdo přes den zapomíná na jídlo nebo jí ve stresu, říká si o nádor tlustého střeva, onemocnění jater nebo slinivky břišní.

Starší generace má recept

Starší generace vyžaduje pravidelně oběd, mnohem častěji než mladší. Obvykle se také nešidí jen druhým jídlem, ale dopřeje si i polévku. „Mladší ročníky hodně ovlivňuje uspěchaná doba, kdy je jídlo až na okraji pořadu dne. Pracoval jsem dříve jako vedoucí ve fabrice, sice závodní jídelna nebyla nejútulnějším místem k obědu, ale všichni jsme tak měli zajištěnu teplou stravu,“ konstatuje sedmapadesátiletý Oldřich Kopřiva. „Díky závodním jídelnám jsme si zvykli stravu nešidit, což je myslím důvod, proč starší generace si čas na pořádný oběd většinou najde.“ Kopřiva nyní pracuje v soukromé firmě ve městě a postupně si otestoval několik restaurací. „Do kuchyně jim nevidíte, někdy může jídlo vypadat hezky, ale kdo ví. Zvolil jsem jednoduchou metodu. Jelikož mám celkem citlivý žaludek, vyzkoušel jsem si, kde mi obědě nebývá těžko od žaludku a tam chodím. Raději pracuji také o něco déle a po jídle si chvilku odpočinu. Čtu noviny,“ říká muž.

Stravujeme se v práci: