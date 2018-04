Nezatracujte matiku. Dvojkař si vydělá a uspoří víc než trojkař

"Přes 80 procent těch, kdo mají dnes nadprůměrné příjmy i vysoké životní úspory, měli na škole jedničku nebo dvojku z matematiky," říká Miloš Filip, předseda představenstva společnosti ING Investment Management, která průzkum provedla. Češi s dobrými matematickými znalostmi přitom v nakládání s penězi nepoužívají složité propočty, ale úplně vystačí s trojčlenkou a zdravým úsudkem.

"Skutečně to funguje. Lidé s vyššími vlohami pro matematiku lépe hospodaří s penězi. Cifršpiónství je pro ně bližší disciplínou," potvrzuje Jan Lener, analytik Broker Consulting.

Finanční gramotnost se v Česku zlepšuje

Aktuální sonda zároveň naznačila, že dvě třetiny Čechů cítí potřebu zlepšit své finanční znalosti. "Roste povědomí o finančních otázkách, ale schopnost dobře se rozhodnout či vybrat správné produkty se změnila jen nevýrazně," míní Lener.

"Spousta lidí se stále rozhoduje na základě nějakého impulzu, třeba podle atraktivního inzerátu na super výhodný produkt místo toho, aby nad věcmi skutečně přemýšleli a nabídky porovnali," říká Tomáš Prouza z Partners For Life Planning. Podle analytičky Markéty Šichtařové z Next Finance je však dobrou zprávou, že Češi už víc než dřív čtou smlouvy, než je podepíší.

Finanční cíle Hlavním cílem poloviny Čechů je prožít finančně zajištěné stáří. Pořadí pěti největších finančních cílů Čechů: Penze s dostatkem peněz (cíl pro 49 procent Čechů), zaplatit vzdělání dětí (33 %), zařídit si domácnost a byt (26 %), investovat do nemovitosti (21 %), zvýšit své bohatství (18 %), pořídit si vlastní bydlení (17 %). Zdroj: Průzkum ING Investment Management, květen 2011

Pro zhruba polovinu Čechů je nejdůležitější mít v penzi dostatek peněz. To je ale špatná zpráva. "Půlce lidí nedochází, že se nemohou v penzi spoléhat na stát, že s rostoucí délkou života, rostoucími náklady na zdravotnictví a zvyšujícími se náklady na bydlení budou muset mít v penzi mnohem větší úspory, než jaké stačí dnešním penzistům," říká Prouza.

S tím souhlasí i Jan Lener a dodává: "Pro lidi je představa chudoby a finanční bezmoci ve stáří palčivá a chtějí ji řešit, zároveň ale u řady lidí funguje syndrom – začnu za rok, za měsíc."

Průzkum rovněž ukázal, že správnou finanční rezervu ve výši čtyř až šesti měsíčních výdajů má jen třetina lidí. Zbývající dvě třetiny Čechů by při výpadku svých příjmů vydržely s rezervou méně než tři měsíce.

Finanční recepty trojice českých analytiků

A jaké finanční zásady při nakládání s penězi doporučuje trojice analytiků, která měla během studií z matematiky jedničky a nejvýše dvojky?

Jan Lener má hned dvě. "První je zásada odkládání pětiny příjmů. Ta říká, že po celý aktivní život je potřeba zapomenout na 20 procent svých vydělaných peněz. Tyto peníze mohou směřovat na spořicí účty nebo dlouhodobější investice. V případě problémů jako je ztráta místa či růst cen pak odložené peníze pomohou překonat tíživou situaci a při dlouhodobém odkládání pětiny příjmu lze dosáhnout i finanční nezávislost."

Finanční recept "Zkuste využít systém dvou kapes v peněžence."

Užitečný je i systém dvou kapes v peněžence. Tato metoda je vhodná zvlášť pro ty, kteří peníze snadno rozkutálí. "Nejprve je nutné si spočítat, kolik můžete denně utratit. Pak se každý den přesune tato propočítaná částka z jedné kapsy peněženky do druhé. Ale víc utratit nesmíte, pokud z předchozích dnů nic nezůstalo," radí Lener.

Analytičce Markétě Šichtařové se v nakládání s penězi osvědčila předvídavost. "Je to jako v autě, když vjíždím do zatáčky, myslím na to, že za ní může být chodec, kterého nevidím. Při nakládání s penězi je namístě představovat si, co všechno se může stát za týden. To neznamená, že musím mít na svém účtu připraven balík peněz, ale musím vědět o způsobu, jak se k hotovosti rychle dostat."

"Při utrácení a investování stačí používat selský rozum a zeptat se sám sebe, jaký cíl mi má splnit ten který produkt. Pokud si na otázku neumím odpovědět, tak produkt nepotřebuji," doporučuje Tomáš Prouza.

Investice do nemovitosti v Česku moc nevynáší

Za nejlepší investici považují Češi to, na co si mohou sáhnout, tedy investici do nemovitostí. "Je to dobrá investice, pokud si ji člověk může dovolit a pokud při jejím pořízení neobětuje veškeré úspory a není nucen splácet nebezpečně vysoké splátky. I při hypotéce by měla být rodina schopna vytvářet si finanční rezervu pro nepředvídatelné události a šetřit si na život v penzi," upozorňuje Prouza.

Nejlepší investice Pro Čechy je nejlepší investicí to, na co si mohou sáhnout. Většina lidí proto považuje za nejlepší investovat do nemovitosti. Pořadí NEJ investování je následující: Nemovitost (59 %), sbírky, šperky, cennosti (9 %), stavební spoření nebo vlastní firma (6 %), akcie (4 %), spoření na účtu v bance (3 %), životní pojištění nebo podílové fondy (2 %). Zdroj: Průzkum ING Investment Management, květen 2011

"Nemovitost je určitě dobrý typ investice, ale v Čechách a na Moravě je nezaslouženě démonizován a až přehnaně uctíván. Dlouhodobé roční výnosy z pronájmů jsou nízké, například v Praze okolo třech až čtyřech procent v průměru. To už některé termínované vklady nabízejí vyšší zhodnocení a bez práce a zařizování," uzavírá Lener.