Nezoufejte, i když chybějí známosti

Čím je ovšem takový "ředitel zeměkoule", se kterým máte jednat, povýšenější na neznámé, tím víc se obvykle ponižuje před svými nadřízenými. A toho můžete využít a dosáhnout svého.



Ať už víte nebo ne, který referent má na starosti vaši záležitost, udělejte ještě před prvním jednáním s ním jeden krátký telefonát. A sice zavolejte na sekretariát nejvyššího šéfa v dané instituci. Beze strachu z vysoce postavených sekretářek či asistentek. Je pravidlem, že nejvyšší manažeři si vybírají sekretářky ani ne tak podle křivek těla, ale podle pracovitosti, ochoty, znalostí.

Zavolejte tedy sekretářce ředitele a zeptejte se, který referent má na starosti vaši záležitost. Klidně jí vysvětlete, že se ptáte právě proto jí, abyste v budoucnu už nemuseli obtěžovat. A že se na ni obracíte právě proto, že má o celé firmě největší přehled. Každý rád slyší, že má skvělý přehled. Každý je rád, je-li minimálně obtěžován.

Navíc je obojí i pravda, takže nejde ani o komunikační trik. Když se dozvíte, kdo bude mít na starosti vaši záležitost, volejte již přímo jemu. A podle pravdy můžete říci: "Dobrý den, posílají mne za vámi od generálního ředitele, kde mi řekli, že to a to se mnou jistě přijatelně vyřídíte. Kdy se mohu zastavit?"



Vaše šance uspět pravděpodobně o hodně stoupnou. Protože člověk nemá vždycky jen to, co si zaslouží, ale hlavně to, co si vyjedná.