Neztrácejte čas zbytečnými věcmi!

Když se však zejména do kancelářského prostředí podíváte pozorněji, zjistíte, že hodně lidí dělá spoustu zbytečné práce. Připravujete tabulku výsledků na poradu vedení. Součty, průměry, procenta… Strávíte tím dva dny a na poradě nakonec na vaše výsledky nezbyde čas. Nebo již několik týdnů pracujete na získání nového klienta pro vaši firmu. Zničehonic dostanete informaci, že máte všeho nechat a jít se věnovat někomu jinému.



Takové příklady nejsou, bohužel, v české praxi výjimkami. Jenom se rozhlédněte! Nestěžoval si na něco podobného kolega? Nezažili jste i vy sami někdy ten pocit zbytečně vyhozeného času?! Nikdo ještě v Česku nespočítal, jaké ztráty taková zbytečná práce přináší. Malé však nebudou. Čím to je, že tolik lidí dělá na něčem, co ostatní neocení? Málo se totiž ptáme a k věcem často přistupujeme se samozřejmostí. To je přece jasné!

Teprve později se ukazuje, že zase tak jasné to nebylo. Platí zde více než jinde: „Za vším hledej zákazníka.“ Všechno, co v práci (a nejen tam) děláte, má svého zákazníka, tj. člověka, který to k něčemu potřebuje. Tabulku připravujete pro šéfa, prezentaci pro kolegy, hledáte informace pro manželku... Abyste nedělali zbytečné věci, zjistěte si vždy detailně, co od vás ostatní potřebují. Tabulka? Co má obsahovat? Co z ní potřebujete vyčíst? V Excelu, nebo stačí v ruce? Jak detailní to má být?… Prezentace? Co se chcete dozvědět? Co mám vypíchnout? Kolik na to budete mít času?Vždy, než se pustíte do práce, odpovězte si na podobné otázky. Výrazně tak omezíte podíl práce, který skončí v odpadkovém koši.