Ničí vás stres? Bojujte s ním

Dovolíte-li stresu, aby vás ochromil, nepodáte dobré výkony. Mizerného šéfa či chaos v práci změníte těžko, ale můžete zapracovat na sobě. Lidé se totiž často stresují zbytečně. Jak jste na to možná už několikrát přišli sami.



Zkuste někomu namluvit, že na rozdíl od vás má v práci klid. Hodně lidí se dotčeně ohradí. Dělník u montážní linky je ve stresu, protože neovlivní její tempo ani jednotvárnost práce. Operující kardiolog prožívá stres, když mu na sále umírá pod rukama pacient. Pokladní v samoobsluze se pokazí pokladna, právě když u ní zákazníci vytvořili dlouhou řadu. Povolání, v němž byste se úplně vyhnuli pracovnímu stresu, téměř neexistuje.



Oběti stresu? Úzkostliví puntičkáři



"Záchranáři, lékaři, hasiči zažívají jistě více stresů než třeba uklízečka či sekretářka," říká Ludmila Kožená z Centra pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze. "Ale daleko více záleží na jedinci, jak se umí se stresem vyrovnat," dodává.

Co někdo ustojí s klidem Angličana, jiného zlomí. Mezi poražené v boji se stresem patří nejčastěji nevyrovnaní, vztahovační, úzkostliví a přepečliví jedinci. Nevěří si, mají pocit, že na práci nestačí. Neustále po sobě všechno kontrolují, tím se dostávají do časové tísně. "Člověk daleko lépe zvládá stres v práci, která jej baví a na kterou stačí. A navíc, když ví, že ji nalezne i někde jinde -má otevřená zadní vrátka," říká Kožená. Jenže tahle kombinace je vcelku vzácná.

Pomineme-li příčiny stresu, jakými jsou hluk, prašnost, horko, nejhorší je dlouhodobá psychická zátěž. "Často zažíváme stres kvůli špatným vztahům v práci a organizaci, kvůli přetěžování, strachu z chyb i šikaně," říká psycholog Vladimír Täubner. Zatímco správná dávka stresu člověka vybudí k akci, jeho přemíra snižuje výkonnost. Stresovaní zaměstnanci jsou nesoustředění, podráždění a také častěji nemocní. Dělají zbytečné chyby. Zaměstnavatel může být časem tak nespokojený s jejich výkonností, že se jich bude snažit zbavit.

Jestliže déle než rok nepřetržitě prožíváte ve svém zaměstnání vnitřní napětí, může to negativně ovlivnit vaše zdraví. Proto napětí nepodporujte tím, že si ho budete znovu a znovu připomínat. "Nehaňte neustále šéfa, který váš štve, snažte se o něm mluvit pozitivně. Totéž platí o věcech, které vám na pracovišti pijí krev. Zkuste vidět svět z té lepší stránky," radí psycholog. Vypovídejte se z toho, co vás stresuje, věc uzavřete a už se k ní nevracejte.

Pokud stres trvá roky, může se u lidí objevit srdeční arytmie, neuróza, žaludeční vředy. Pro zdraví i psychickou pohodu je proto důležité vyhýbat se stresu a zbavovat se nahromaděného napětí. "V Japonsku mají v mnohých firmách gumové figuríny se jménem šéfa a zaměstnanci do nich mohou kopat, fackovat je. Pomoci může i mačkání gumového kroužku na posílení prstů ruky," říká Vladimír Täubner. Podle něho je zároveň dobré pomáhat druhým s jejich problémy. Posílíte tím v sobě vědomí, že umíte řešit obtížné situace.





5 rad, jak na stres



1. Dopřejte si v práci oddech

2. Cítíte-li napětí, zhluboka dýchejte

3. Držte tělo vzpřímeně, nekrčte se

4. Vypovídejte se z problémů

5. Vybijte stres pohybem



Jak reagujete na stres v práci?



Jsem nervózní, dělám chyby - 58 %

Stres v práci? Co to je? - 38 %

Křičím, nadávám - 2 %

Zvýší můj výkon, potřebuji ho - 2 %

Hlasovalo 2377 lidí

Zdroj: prace.cz