Nízká cena za řidičák nemusí být výhrou

Jednoduchá rada při volbě autoškoly zní: Nešetřete penězi! V tomto případě totiž může platit, že čím nižší cenu za výcvik zaplatíte, tím horší kvalitu služeb dostanete. Podle Dopravní akademie České republiky se v současné době blíží přímé náklady na výcvik uchazeče skupiny B, tedy pro řízení osobního automobilu, k šesti tisícům korun. „Pokud bude cena příliš nízká, velmi pravděpodobně nebude výcvik kvalitní nebo úplný. Mnoho autoškol se snaží nalákat zájemce na nízkou cenu, avšak kvůli nízkým tržbám nemohou poskytovat služby na odpovídající úrovni a v zákonem předpokládaném rozsahu,“ upozorňuje Robert Kotál z Dopravní akademie.

V Praze dráž než v jiných městech

Cena za získání řidičského průkazu se odvíjí i podle lokality, ve které autoškola působí. Mnohem více za ni zaplatíte v Praze než třeba v Havířově. V hlavním městě přijde výcvik v průměru na více než 7000 korun, výjimkou však nejsou autoškoly, které za poskytované služby požadují přes 9000 korun. Naproti tomu na východě naší republiky cena v průměru nepřekročí právě 6000 korun. Co zvyšuje cenu autoškoly - velká města až 20 procent - nové vozy až 15 procent - kratší doba kurzu až o 50 procent - kurz v cizím jazyce až 100 procent Co snižuje cenu autoškoly - přihlášení po internetu - skupinová výuka - doklad o studiu

Podezřele nízké školné však není jediná věc, na kterou by si zájemce měl dát při výběru autoškoly pozor. Důležité je, zda je cena výcviku konečná. Existují totiž autoškoly, které během výcviku žádají další platby - třeba za použití trenažéru nebo za kurzy zdravovědy. Pozor na takovou autoškolu, která vyžaduje platbu celé částky předem. Neplaťte okamžitě za něco, co jste ještě nezkusili.

Záleží na tom, s čím se jezdí

Před registrací navštivte autoškolu osobně - prohlédněte si učebnu, ve které bude výuka probíhat, stejně tak i vozový park. Právě typ vozidla, na kterém se výcvik uskuteční, by měl být tím rozhodujícím faktorem. „Nemohu doporučit autoškolu, která má jediné vozidlo a jediného učitele, stejně tak autoškolu, kde zájemci o výcvik volají učiteli do vozidla a on při výcviku vyřizuje jejich dotazy,“ radí Kotál. Vyhrát proto může jen autoškola se zajištěným provozem, jejíž služby jsou poskytovány na úrovni. „Pokud se člověk chystá k zápisu, měl by nějakou dobu pozorovat vozidla autoškoly. Vyhněte se firmě, kde učitel ve vozidle při výcviku kouří, svačí, telefonuje nebo nechá žáka čekat samotného ve vozidle a jde si cosi zařídit,“ dodává Robert Kotál. Předtím, než se do výuky intenzivně zapojíte, se ještě seznamte s učební osnovou.

Při prvotním výběru autoškoly může kromě inzerátu pomoci třeba internet. Většina autoškol totiž na svých stránkách vedle základních informací prezentuje i fotografie učeben a vozového parku. Úroveň každé internetové stránky může o autoškole leccos napovědět.

Orientační ceny autoškol pro získání řidičského průkazu skupiny B Autoškola Město Cena Amos Praha 7 280 Dejvice Praha 7 500 Zeus Praha 6 500 Mikáska Beroun 5 200 Mladá Boleslav Mladá Boleslav 7 790 Benedik Cheb 7 000 Kolem Most 7 000 Rapid Teplice 6 500 Vlídná Plzeň 5 990 Pavel Štejnar Tanvald 8 700 Herc Třebíč 6 600 Jiskra Frýdek-Místek 5 500 AMK Zapletal Otrokovice 7 600 Start Brno 5 500

Kdo dostane slevu a kdo si připlatí

Na tuzemském trhu existuje nepřeberné množství autoškol. Liší se kvalitou i mírou poskytovaných služeb. Rozdíly se týkají především nadstandardních služeb. Většina autoškol nabízí slevy pro studenty - konečná částka za získání řidičského průkazu skupiny B se tak může snížit až o tisíc korun. Ušetřit se dá i tehdy, pokud kurz absolvujete ve skupině, anebo když společnosti doporučíte dalšího klienta. Slevu lze získat i za přihlášení přes internet.

Další výhodou je u některých autoškol možnost rozložit si platby za získání řidičského průkazu na splátky - v některých případech bez navýšení. „Studuji třetím rokem na vysoké škole v Brně, škola není zrovna levnou záležitostí. Možnost zaplatit pouze část ceny kurzu předem a zbytek si rozložit na splátky, aniž bych musela zaplatit něco navíc, mi v mé finanční situaci hodně pomohlo,“ vzpomíná Ludmila Bláhová, která výcvik absolvovala před necelým rokem v moravské metropoli.

Jak si vybrat autoškolu - zjistěte a porovnejte podmínky několika autoškol v okolí - přesvědčte se na vlastní oči, jak vypadá učebna, kde výcvik probíhá, a hlavně s jakými auty se jezdí - prostudujte učební osnovy kurzu - porovnejte prezentaci autoškol na internetových stránkách - dejte přednost autoškole s vlastní fungující kanceláří - dejte na reference známých, kteří výcvik v autoškole absolvovali před vámi - důležitou roli hraje i to, zda je vozidlo označeno logem autoškoly - informujte se, kolikrát lze opakovat závěrečnou zkoušku a zda je nutné za ni platit

Zkrátka nepřijdou ani cizinci. Řada autoškol totiž nabízí výcvik a získání řidičského průkazu v cizím jazyce - nejčastěji v anglickém nebo ruském. „Řidičský průkaz byla jedna z věcí, kterou jsem po příchodu do České republiky potřeboval,“ říká Dmitrij Morozov z Ruska, jenž v Praze pracuje už druhým rokem. „Možnost absolvovat výcvik v ruském jazyce bylo perfektní, zvláště pak, když jsem krátce po příchodu příliš česky neuměl. Takže mi ani nevadilo, že jsem si za tuto službu musel připlatit. Řidičský průkaz jsem měl, a to bylo to nejdůležitější,“ dodává. Za výcvik a získání řidičského průkazu v cizím jazyce si budete muset sáhnout hluboko do peněženky - stojí totiž kolem 12 000 korun, u některých autoškol dokonce více než 14 000 korun. I přesto existují autoškoly, které si za službu tohoto typu neúčtují žádné peníze navíc.

Základní výcvik pro získání řidičského průkazu skupiny B trvá dva až tři měsíce, délka je však u každého klienta individuální. Sjednat se dá totiž i kratší doba. Ta se pak odrazí v ceně kurzu - čím kratší doba výcviku, tím vyšší cena. Počítat tak musíte přinejmenším s částkou od osmi tisíc korun výše.

Za reparát zkoušky se připlácí

Na závěr kurzu čeká adepty zkouška. V případě, že se zájemci nepodaří absolvovat kurz na první pokus, má možnost ho opakovat - opravných pokusů může být až dvacet. Pokud jste neúspěšní, vyplatí se přikoupit si další jízdy navíc. Jejich cena je v každé autoškole jiná, v průměru zaplatíte za jednu jízdu navíc částku ne vyšší než 300 korun.

Veškerá odpovědnost v případě nehody leží na instruktorovi - jeho povinností je případné havárii zabránit. Autoškoly jsou pro případ nehody pojištěny. Nemusíte se tedy obávat toho, že se na nehodě budete finančně podílet.

A rada na závěr? S výběrem autoškoly nespěchejte. Nenechte se zlákat nabídkami, které zaručují získání řidičského průkazu už během tří dnů, a to dokonce bez absolvování povinného výcviku nebo snad závěrečné zkoušky. Pokud totiž kurz nebude probíhat podle pravidel daných zákonem, může se stát, že o svůj řidičský průkaz přijdete.