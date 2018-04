Nízké sazby u hypoték vám v budoucnu mohou setnout hlavu

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů s pětiletou fixací teď oscilují kolem 2,3 procenta. Najít můžete i nabídky, které začínají jedničkou, ale vždy si raději pečlivě zkontrolujte, za jakých podmínek vám banka supervýhodnou úrokovou sazbu přiklepne.

Smlouvejte, bude se vám to hodit

Lákavé nabídky nutí zájemce o hypotéku nejen více přemýšlet nad daným úvěrem, ale také smlouvat. Všude je slyšet, jak jsou sazby rekordně nízko, proto si noví ani refinancující zákazníci nenechají vnutit první sazbu, kterou jim banka nabídne. Vždycky budou chtít ještě nějaký bonus nebo slevu usmlouvat.

Takové chování se bude určitě hodit. Většina lidí si bere hypoteční úvěr s pětiletou fixací, a tak za pět let se bude ve velkém refinancovat. Jenže lidé si budou pamatovat, jak si před pěti lety sjednávali hypotéku a na co všechno jim nakonec banka kývla. Navíc například ze sazby 2,5 procenta refinancovat na čtyři procenta jen tak někdo chtít nebude. Ale co když to jinak nepůjde?

A tím se dostáváme k zásadnímu problému. Hypoteční úvěr si teď berou i lidé, kteří o hypotéce nikdy neuvažovali a byli spokojeni s tím, že budou žít celý život v podnájmu. Jenže teď s rekordně nízkými sazbami je splátka dvoumilionové hypotéky zhruba osm tisíc korun. To jde. Ovšem za pět let s úrokem kolem čtyř procent se splátka může vyšplhat i přes 12 tisíc korun. Rodinný rozpočet tedy přijde o čtyři tisíce měsíčně, tedy o 48 tisíc korun ročně. Takové navýšení splátky může celou rodinu dostat do nemalých finančních problémů.

Co tedy s tím?

I když teď lidé jásají nad levnými hypotékami, neměli by usnout na vavřínech. Hypoteční úvěr je běh na dlouhou trať a je potřeba myslet trochu do budoucnosti. Je dobré odkládat si nějaké peníze stranou a šetřit na horší časy, tedy na vyšší sazby. Je jedno, jestli si zvolíte spořicí účet, nebo jiný spořicí produkt. Hlavně, že budete mít kam sáhnout alespoň po nějakou dobu splácení vyšší hypotéky.

Problém budou mít zejména ti, kteří hypoteční úvěr i v dnešní době „hypoték pro všechny“, získají jen tak tak. Teď sice každou měsíční splátku zaplatí, ale jestli jim nezbývá ani koruna, mohli by být za pět let v pořádných finančních patáliích.

Omezení jako výchovný efekt

Nízké sazby jsou také jedním z důvodů, proč chce Česká národní banka omezit stoprocentní hypotéky. Banky se obávají, že lidé své stoprocentní hypotéky přestanou splácet. Pak by poskytovatelům úvěrů zůstaly nemovitosti s nižší hodnotou, než je dluh. Stejným způsobem začala finanční krize v USA i v Evropě.

Omezení stoprocentních hypoték by mělo mít také výchovný efekt. Lidé si budou muset nejdříve našetřit a pak si teprve budou moci nemovitost koupit. Ten, kdo není schopen šetřit, tomu v podstatě banka hypoteční úvěr neposkytne.