Nízké úroky pomohou podílovým fondům

Jak ČNB, tak americký FED v minulém týdnu přistoupily ke snížení klíčových úrokových sazeb (ČNB o čtvrt procentního bodu na historické minimum 2,25 %: více ZDE , FED také o 25 bp na 1%: více ZDE ). Zatímco v USA se ozývají hlasy, že snížení je nedostatečné a většina analytiků předpokládala snížení o půl procentního bodu, v ČR byl krok centrální banky pro většinu trhu překvapením. Pokles se všeobecně očekával nejdříve v červenci. U nás byla důvodem ke snížení sazeb příznivá inflační prognóza (ve spodním pásmu inflačního cíle) a samozřejmě podpoření ekonomického růstu (nezanedbatelnou roli jistě hrálo i snížení sazeb ECB na 2 %).

Zatímco v ČR ceny akcií na změnu sazeb prakticky nereagovaly a ceny dluhopisů mírně vzrostly na delším konci výnosové křivky, v USA došlo k poměrně výrazným pohybům. Akcie na zprávy o snížení sazeb reagovaly růstem, ceny dluhopisů však dramaticky poklesly. V pátek tak již byly výnosy 10-letých vládních obligací (treasuries) na 3,56 %, když v úterý byly na 3,25 %.

Největší vliv událostí bychom mohli očekávat u výkonnosti dluhopisových fondů. Ty však celkově skončily týden s průměrným výnosem 0,02 %. Nejlépe si vedl IKS Plus bondový, který po několika „horších“ týdnech skončil na čele žebříčku s připsaným výnosem takřka půl procenta. Pomohla mu jistě i situace v Polsku, kde centrální banka rovněž snížila sazby o čtvrt procentního bodu a kolísání kurzu zlotého. Kurz polské měny reagoval poklesem na snížení výhledu ratingu Polska od agentury S&P. Ostatní dluhopisové fondy ovlivnilo ještě další rozšíření již tak nesmyslného spreadu českých a eurových (německých) dluhopisů.

Nízké výnosy, kterých jsme v poslední době svědky ilustruje i nová emise dluhopisů Českého Telecomu. Se splatností v roce 2008 nabízí tyto dluhopisy (celkem 6 mld. Kč) „pouhých“ 3,5 % kupónového výnosu. Pro Telecom to sice znamená levný zdroj, nicméně investorům to připomene jakých výnosů lze v ČR dosáhnout. Snížení sazeb ČNB bude pravděpodobně opět znamenat příliv prostředků ze slabě úročených depozit do podílových fondů (tentokrát však již více do dluhopisových).

Co do prodejů neskončil uplynulý týden nijak pozitivně. Celkem sice za týden z fondů odteklo 164 mil. Kč, ale propad má na svědomí fond IKS Dividendový pro institucionální investory (-251 mil. Kč). Retailové fondy si připsaly necelých 42 mil. Kč. Z prodejů jednotlivých kategorií si můžeme udělat obrázek o tom, které fondy jsou v současnosti nejatraktivnější. Nejvyšší kladné čisté prodeje dosáhly dluhopisové fondy (+286 mil. Kč), kde nejvíce „bodovaly“ ISČS Sporobond (+188 mil. Kč) a IKS Dluhopisový (+58 mil. Kč).

Druhou nejúspěšnější kategorií byly peněžní fondy. Tady se však o úspěchu dá mluvit jen stěží. Z prodejů dosahujících stovky milionů týdně se peněžní fondy „propadly“ na pouhých 49 mil. Kč (kladné čisté prodeje, celkově by to u retailových fondů bylo dokonce záporných –91 mil. Kč). Čisté prodeje v černých číslech (více prodejů než odkupů) zaznamenaly jen tři fondy peněžního trhu (viz tabulka). Lépe se vedlo akciovým fondům. V této kategorii skončilo s kladnými prodeji celkem osm fondů, jenže celková suma za těchto osm fondů je pouhých 6,9 mil. Kč.

Jak můžeme vidět z tabulky výkonností, žádným fondů se nevedlo zrovna dobře. České akcie v uplynulém týdnu poklesly, světové trhy poté většinou stagnovaly, dluhopisový a peněžní trh stále nenabízí uspokojivý růst. Nejvíce (-2,1 %) ztratil fond AKRO mezinárodní akciový, jen o trochu lépe skončil fond fondů ISČS Globaltrend (-1,8 %).

Spořitelna poradí v investičním koutku

Větší osvětu v oblasti podílových fondů vidí jako svůj cíl většina investičních společností u nás. S jednou novinkou přišla Česká spořitelna. Pro klienty, kteří zvažují investice do podílových fondů, otevřela v jedné ze svých poboček „investiční koutek“. Kromě poradenství zde nabízí i přístup k internetu nebo agenturním terminálům. Na každé první úterý v měsíci navíc připravila semináře, na kterých chce fondy přiblížit i lidem bez zkušeností s kolektivním investováním. Uvidíme, zda se tento krok Spořitelně vyplatí a zda bude pokračovat (jak slibuje) i v jiných městech.

ING představila nový „fond měsíce“, kterým pro červenec bude ING (L) Invest Biotechnology. Pro potenciální investory to znamená, že mohou nakupovat fond bez vstupních poplatků, které jsou u akciových fondů na úrovni 3,5 %. O biotechnologiích a jejich současném pozitivním výhledu jsem psali např. v tomto komentáři.

Obchodování podle UNISu:

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS-SPOROTREND 1,75% AKRO mezinárodní akciový -2,10% ČSOB světový akciový 0,82% AKRO Eurotech -1,61% AKRO SVĚT 0,00% ČPI Fond farmacie a biotec -1,29% Dluhopisové IKS Plus bondový 0,46% ISČS-SPOROBOND -0,07% ISČS-BONDINVEST 0,42% Živnobanka-obligační fond -0,03% 1.IN Dluhopisový fond 0,35% IKS dluhopisový -0,02% Fondy fondů 1.IN - Fond fondů -0,89% IKS fond fondů -1,33% ISČS-GLOBALTREND -1,80% Peněžního trhu ISČS-SPOROINVEST 0,11% J&T AM PERSPEKTIVA P -0,06% AKRO OBLIGACE 0,11% ČSOB institucionální CZK peněžní 0,03% 1.IN Fond pen. trhu 0,10% ČSOB institucionální Euro peněžn 0,03% Smíšené IKS balancovaný 1,29% AKRO mezinárodní balancovaný -1,10% AKRO Český 0,72% 1.IN - Rentiérský -0,98% ISČS Výnosový 0,40% ČPI Moravskoslezský -0,91% Čisté prodeje mil. Kč ISČS-SPOROBOND 188,7 IKS Dividendový -251,6 IKS dluhopisový 58,8 ISČS-SPOROINVEST -56,6 ČSOB výnosový 48,9 ČSOB KVANTO Kombinovaný -30,7

Zdroj: UNIS ČR