Nízkonákladová mBank přináší ode dneška hypotéky bez poplatků

„Jsme první, kdo chce skutečně rozhýbat pokřivený tuzemský bankovní trh. Banky tady účtují nepřiměřené poplatky,“ říká Jiří Báča, generální ředitel nízkonákladové mBank, který se včera ujal funkce.

Báča dříve působil v představenstvu tuzemské Citibank, naposledy pracoval v PPF Petra Kellnera jako šéf Home Credit Bank na Ukrajině.

Své tvrzení dokládá sazebníkem mBank, za níž stojí polská BRE Bank a německá Commerzbank. U většiny položek najdete kulatou nulu, a to včetně hypoték.

Podobný pohled v Česku lze zažít jen u družstevní záložny Fio nebo u spořícího účtu ING Konto. V běžných bankách se nevyskytuje.





ROZBIJEME OLIGOPOL,

Bez internetu to nejde

„Jsme nízkonákladová banka. Chceme dělat zisk na nízkých nákladech, ne na vysokých poplatcích,“ tvrdí Báča. To je však zároveň důvod, proč v Česku nemusí mít mBank přes nulové nebo nízké poplatky světlou budoucnost.

Pokud totiž preferujete kamenné pobočky nebo do banky rádi zajdete s hotovostí, mBank není pro vás. Většina operací se totiž odehrává elektronicky, nejlépe přes internet. Hotovost je do mBank možné složit jen vkladem na účet přes jinou banku nebo třeba přes poštovní poukázku. Nováček na trhu totiž nemá vlastní pokladny, které by jinak zdražovaly jeho provoz.

Báča počítá s tím, že se časem objeví také bankomaty, z nichž bude možné peníze nejen vybírat, ale také do nich vkládat. Místo obvyklých poboček provozuje mBank jen finanční centra určená pro složitější bankovní produkty. K tomu banka otevírá takzvané bankovní kiosky, které nabízejí jen základní služby. Vše je směrováno k tomu, aby klient s bankou komunikoval hlavně elektronicky nebo po telefonu a jí zbytečně nenaskakovaly náklady.

To je také jeden z hlavních argumentů, které zavedené banky proti hlasité štice mají. „Postavení ČSOB a Poštovní spořitelny na trhu vstup mBank nijak neohrozí. Klienti preferují osobní jednání,“ uvedl Marek Roll, mluvčí ČSOB.

Podle něj může být elektronické bankovnictví vhodné pro základní ovládání účtu, ale nemůže plně nahradit poradenství a osobní styk s bankéřem při poskytování náročnějších služeb.

To si však vedení mBank nemyslí a začalo nabízet také hypoteční úvěry, chystá spuštění spotřebitelských úvěrů a nabídne kreditní kartu. Letos chce navíc otevřít dalších 18 kiosků. U hypoték zachovává nulovou poplatkovou politiku a umožňuje, aby její úroky byly buď zmrazeny na určitou dobu, nebo přímo navázány na tříměsíční úrokovou sazbu, kterou vyhlašuje ČNB.



Novinkou na trhu je úročení hypotéky na takzvaném bilančním principu. Co to znamená? Pokud má klient milionovou hypotéku a zároveň na účtu dvě stě tisíc korun, úroky platí jen z osmi set tisíc. Kdykoliv ji lze zdarma předčasně splatit, poplatky se neplatí ani za její správu.

Nevýhodné jsou u mBank zatím hlavně výběry z bankomatů. Po vyčerpání prvních tří, které jsou zdarma, banka dále účtuje devatenáct korun za výběr. Nemá totiž vlastní bankomaty a zatím o jejich zřízení jen uvažuje. Naopak výběry v zahraničí jsou zadarmo.

Banka mBank Raiffeisen-

bank ČSOB UniCredit Bank KB ČS Účty mKonto eKonto Aktivní konto Konto Mozaika Perfekt konto Osobní účet Vedení účtu 0 0 90 99 49 69 Výběr z vlastního bankomatu nemá 9,9 (2x zdarma) 6 (5x zdarma) 0 5 (2x zdarma) 0 Výběr z bankomatu cizí banky 19 (3x zdarma) 9,9 30 9 35 25+0,5% Transakční poplatky* 0 61 0 19 57,5 0 Internetové bankovnictví 0 0 0 0 0 0 Celkem 19 80,8 126 127 146,5 155 Nízkonákladová mBank může připomínat někdejší eBanku, dnes součást Raiffeisenbank. Ta přišla v roce 1997 na trh jako první s plnohodnotným elektronickým bankovnictvím a stejně jako mBank se zaměřila na zákazníky využívající moderní technologie. Patrik Nacher, šéf serveru Bankovnipoplatky.com, ale oponuje: „Internetové bankovnictví zdarma dnes nabízejí všechny banky. Hlavní devizou mBank jsou prakticky nulové poplatky.“

Pozn.: Uvedené údaje jsou v Kč

* 2 příchozí mezibankovní platby, 2 odchozí vnitrobankovní a 3 mezibankovní platby, 2 vnitrobankovní platby bankovním příkazem, 3 mezibankovní platby trvalým příkazem





Zavedené tuzemské banky ale tvrdí, že se nástupu nováčka neobávají a svou cenovou politiku měnit nehodlají. „Naše poplatky jsou dlouhodobě transparentní a klient za ně získává adekvátní hodnotu. Máme jiný obchodní model,“ říká Kristýna Havligerová, mluvčí České spořitelny. Podobně hovoří také Tomáš Kofroň z Raiffeisenky. Upozorňuje na malou nabídku služeb mBank.