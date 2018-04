Nízkou nemocenskou lze dorovnat pojištěním

Pokud se člověk rozhodne pro soukromé pojištění, může si vybírat ze dvou variant: první se vztahuje na výplatu dávek v době nemoci, druhá na pobyt v nemocnici. Pochopitelně je možné obě možnosti kombinovat.

P ojištění denní dávky

První možnost umožňuje dorovnávat příjem po dobu nemoci, ať už marodí člověk doma nebo v nemocnici. Při podpisu smlouvy je stanovena částka, která bude denně vyplácena. Její výše závisí jednak na požadavcích klienta, jednak na jeho příjmu. Václav Bálek, mluvčí České pojišťovny, uvádí: „Pohyblivé denní dávky se odvozují od čistého příjmu klienta, to znamená, že klientem zvolené denní dávce musí tabulkově odpovídat jeho čistý příjem.“



P ozor na čekací dobu

Na co si musí zájemce o pojištění dát pozor, je čekací lhůta. I když člověk uzavře pojistku 1. března, nevztahuje se pojištění hned na nemoc od 2. března. Zpravidla začíná běžet lhůta dvou nebo tří měsíců a teprve po jejím uplynutí má klient nárok na plnění od pojišťovny. Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA vysvětluje: „Pokud je počátek pojištění 1. března, nárok na vyplácení pojistné události související s onemocněním vznikne od 1. června.“ Pojišťovny ji určují proto, aby lidé nemohli pojištění zneužívat například při plánovaných operacích.

Kromě čekací doby je třeba ještě počítat s takzvanou karenční lhůtou - to znamená dobou, od které začne pojišťovna vyplácet peníze. Nepočítejte však s tím, že hned od prvního dne nemoci dostanete dávky od pojišťovny - nejkratší doba je jeden týden. Karenční doba může dosáhnout také 15, 22, 29, 36 nebo 42 dnů. Kromě toho většina pojišťovacích domů poskytne pojistné plnění až po skončení nemoci.

Čím kratší karenční lhůtu si člověk dohodne, tím méně na nemoci tratí. Ale pozor: za krátkou lhůtu se platí - například pojistka s lhůtou sedm dní a denní dávkou 200 korun vyjde v pojišťovně UNIQA na 3960 korun ročně, s karenční lhůtou 28 dní jen 1080 korun za rok.

Pokud má klient uzavřenou pojistku a onemocní, musí to oznámit co nejdříve pojišťovně. Předepsaný postup se však v různých ústavech liší. Například klient České pojišťovny ZDRAVÍ by měl odeslat kopii státní neschopenky na centrálu pojišťovny. U ING pojišťovny je potřeba nemoc ohlásit na formuláři pojišťovny, který potvrdí ošetřující lékař.



P ojištění dávky při pobytu v nemocnici

Jde vlastně o obdobu pojištění denní dávky - pojištění se však vztahuje jen na pobyt pojištěného v nemocnici. Stejně jako v předchozím případě, musí zájemce o pojištění počítat s čekací lhůtou dva až devět měsíců ode dne sjednání pojistky. Až po jejím uplynutí má klient nárok na pojistné plnění od pojišťovny.

V případě pojistky při pobytu v nemocnici není však výplata peněz vázána na karenční lhůtu. Většina pojišťoven proplatí každý den pobytu v nemocnici, obvykle však teprve po skončení nemoci či uplynutí čekací lhůty. Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Allianz, k tomu říká: „Pojistnou dávku vyplácíme za každý den pobytu v nemocnici - od přijetí do propuštění. Výplata je možná po uplynutí čekací doby dvou měsíců.“