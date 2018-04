Nízký důchod si můžete zvýšit o sociální dávky

Dávky jsou složité, poraďte se s odborníky

Jestli na některou z dávek dosáhnete, vám řeknou na úřadě v místě vašeho trvalého bydliště – v Praze zajděte na úřad městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, v ostatních místech pak na úřad obce s rozšířenou působností. Když nevíte, který to je, poptejte se na jakémkoli místním úřadě.

Žádost se podává na předepsaném tiskopise – získáte ho přímo na úřadě. Můžete se také obrátit na některé sdružení pro seniory nebo občanskou poradnu, tady vám pomohou i s vyřízením. Počítejte však s tím, že peníze nejspíš nedostanete hned další měsíc, vyřízení nějakou dobu trvá. Navíc, pokud je kvůli příspěvku nutné prošetřit váš zdravotní stav, obec postoupí žádost na úřad práce, kde fungují revizní lékaři, a řízení se tak protáhne.

V Praze podle zkušeností Julie Městkové z občanského sdružení Život 90 není výjimkou, že důchodci na schválení dávek čekají půl roku i déle, a může se stát, že už se jich ani nedožijí. Pravidelné dávky jsou však vypláceny zpětně k datu podání žádosti. MF DNES přináší přehled příspěvků, na které senioři mají nejčastěji nárok.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči nahradil dřívější zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou. Nyní je dávka vyplácena přímo žadateli. Příspěvek je určen lidem, kteří jsou kvůli špatnému zdraví závislí na pomoci druhých. Míru závislosti zákon člení do čtyř stupňů s rozdílnou výší příspěvku – od 2 000 do 11 000 korun měsíčně. Když o dávku zažádáte, počítejte s tím, že váš zdravotní stav úřad prověří u revizního lékaře a také vás doma navštíví sociální pracovník. Při posuzování soběstačnosti hodnotí, jak žadatel zvládá péči o domácnost a základní sociální aktivity. Peníze, které žadatel získá, může využít k zakoupení služby či jako odměnu osobě, která mu péči poskytne, tou může být i rodinný příslušník.

Příspěvek na bydlení

Touto dávkou stát přispívá na bydlení lidem s nízkými příjmy, a to bez ohledu na to, jestli bydlí v obecním, družstevním nebo vlastním bytě, případně rodinném domku. Základní podmínkou přiznání příspěvku je, aby žadatel byl v bytě nebo domě trvale hlášen. Posuzují se jeho příjmy i náklady na bydlení, které zahrnují nejen nájemné, ale také náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a vytápění. Na příspěvek dosáhnou domácnosti, které na bydlení vydávají měsíčně více než 30 procent svých příjmů, v Praze 35 procent.

Aby příspěvek nezneužívali lidé s vyššími příjmy, platí pro přiznání dávky současně to, že výdaje na bydlení musí být nižší než průměrné náklady stanovené zákonem. Hranice nákladů se liší podle počtu členů domácnosti a velikosti obce. Pokud tedy bydlíte v 1+1 za 8 000 korun měsíčně, příspěvek pravděpodobně nedostanete. Výše příspěvku začíná na padesátikoruně, horní hranice sice není stanovena, obvykle se však nevyplácí víc než tisícikoruna měsíčně.

Příspěvek na živobytí

Nárok na tuto dávku mají lidé, kterým po odečtení nákladů na bydlení nezbývají peníze na uspokojení základních životních potřeb, a přitom si vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů nemohou sami svoje příjmy zvýšit. Posuzují se i majetkové poměry, třeba to, jestli vlastníte dům či byt.

Příspěvek vypočtete tak, že od příjmů odečtete náklady na bydlení. Když vám zbude méně než 3 126 korun (částka na živobytí, pro důchodce shodná s životním minimem), úřad vám rozdíl dorovná. Ale pozor, náklady na bydlení nemůžete odečítat neomezeně, i zde existuje hranice 30 procent příjmu žadatele, v Praze 35 procent. Fakticky tak na příspěvek dosáhne málokdo.

Doplatek na bydlení

Doplatek je určen jen lidem, kterým už byl přiznám příspěvek na živobytí a zároveň pobírají příspěvek na bydlení. Opět je podmínkou, aby žadatel o dávku v místě trvale žil. Pokud obec žadateli nabídne možnost jít do přiměřeného levnějšího bytu a ten ji odmítne, nárok na dávku ztratí. Toho se však důchodci a lidé nad 65 nemusí obávat, pro ně tato podmínka neplatí. Při výpočtu výše příspěvku úřad vychází z nákladů na bydlení, mezi které patří nájemné, služby, ale také nezbytná spotřeba energií. Výše dávky je nastavena tak, aby důchodci po zaplacení nákladů na bydlení zůstalo 3 126 korun.

Nezapomeňte na vdovský důchod

Pokud vám zemře partner, požádejte si na okresní správě sociálního zabezpečení o vdovský nebo vdovecký důchod. Vezměte s sebou občanský průkaz, oddací list a úmrtní list. Pokud se starobní důchod manžela nebo manželky pohyboval okolo 9 000 korun, dostanete ke svému důchodu měsíčně navíc necelé 2 000 korun.

Jak si užít šťastný důchod

Řada budoucích důchodců se nemůže dočkat, až odejde na „zasloužený odpočinek“, ale množství lidí se této životní etapy spíše obává. Většina lidí má největší obavu z toho, že se jim citelně sníží příjmy, někteří si uvědomují, že potíž může být i s přebytkem volného času.

Peníze neznamenají automaticky štěstí

Celosvětový výzkum pojišťovny AXA potvrzuje, že plná peněženka však není zárukou, že budete ve stáří spokojeni. Z výsledků vyplývá, že přestože ženy mají v důchodu méně peněz, prožívají toto období života stejně spokojeně jako muž. Je to tím, že jsou ve stáří často činorodější než muži. Mezi jejich hlavní aktivity patří péče o rodinu, kulturní aktivity nebo dobrovolnická činnost. Díky tomu třeba na Novém Zélandu, v Kanadě a Austrálii žijí nejspokojenější důchodkyně – 95 procent z nich svůj život prožívá jako docela nebo velmi šťastný.

Důchod není konečná

Ať už vás práce baví nebo ne, denní chození do zaměstnání dává životu rozvrh a smysl. Práce je to místo, kde máte příležitost uplatnit svoje schopnosti a setkat se s novými lidmi. I když se na důchod těšíte hlavně jako na období odpočinku, nicnedělání většinu lidí přestane brzy bavit. Proto než se rozhodnete jít definitivně na odpočinek, měli byste mít jasno, jak budete trávit svůj čas.

Pořiďte si pejska, jděte do kurzu, nebo začněte podnikat

Pokuste se oprášit koníčky a vztahy, na které jste kvůli práci a rodině dříve neměli čas. Splňte si své dávné sny. To je první krok, ale smysl života je ještě o kousek dál – potěšit nejen sebe, ale být užitečný i někomu dalšímu. Rádi cestujete? Zkuste to jako průvodce nebo delegát cestovní kanceláře pro seniory. Přinese vám to i nějakou korunu navíc.

Zpestřením důchodu může být i pes, který vás „donutí“ k pravidelným procházkám a usnadní navázání kontaktu s dalšími pejskaři. Případně zaměstnejte mozek na univerzitě třetího věku.

K tomu všemu nemusíte mít našetřené desetitisíce korun, kluby důchodců a další organizace zaměřené na seniory pořádají řadu aktivit a programů zdarma nebo za symbolické částky, někdy si dokonce můžete přivydělat.