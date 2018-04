Nízký úvěr u stavební spořitelny přeplatíte jen o pár tisíc

Půjčit si u stavební spořitelny není nic těžkého – smlouvu založíte během deseti minut a hned můžete žádat o peníze formou takzvaného překlenovacího úvěru.

Je to lepší než si brát hypotéku? Jednoznačná odpověď neexistuje. Vždy je třeba počítat podle aktuální situace – úroky i poplatky se mění. Obecně však platí, že na malé úvěry, třeba na rekonstrukci koupelny či kuchyně, je stavební spoření z hlediska poplatků výhodnější.

Roli hraje čas i výše splátky

Nízký úvěr díky státní podpoře přeplatíte jen o pár tisíc korun. Požádali jsme stavební spořitelny, aby spočítaly modelový příklad klienta, který si chce půjčit 300 tisíc korun, ale nespěchá a počká si na řádný úvěr.

Ačkoli spořil víc, než mu přikazují obchodní podmínky – ukládal dva tisíce korun měsíčně místo klasických 1 500 korun – na úvěr dosáhl nejdříve po 58 měsících (čtyři roky, deset měsíců), a to u Lišky a Modré pyramidy.

Nejdéle, 74 měsíců (šest let, dva měsíce), by čekal u Wüstenrot, tam by však ve výsledku měl úvěr nejlevnější – přeplatil by jen o deset tisíc korun. Odměnou by mu bylo i to, že jeho měsíční splátka úvěru by se vešla do dvou tisíc korun – tedy neplatil by víc než ve fázi spoření.

Výši úroku volíte už při uzavírání smlouvy

Jestli se pro stavební spoření právě rozhodujete, pečlivě si vyberte tarif. Kromě Buřinky jich všechny spořitelny nabízejí několik.

Výše úroku z uložených peněz a výše úroku z budoucího úvěru na sobě závisejí. Připomíná to lékárnické váhy – když je na jedné straně zatížíte, druhá strana se zdvihne.

Jestli chcete hodně naspořit a vyberete si třeba u Wüstenrot tříprocentní úrok, musíte počítat s tím, že budete-li v budoucnu žádat o úvěr, bude jeho sazba 5,7 procenta. Pokud už předem s půjčkou počítáte, je lepší vybrat si zhodnocení jen jedno procento, ale mít pak úrok z úvěru pouze 3,7 procenta.

Až 800 tisíc korun bez zajištění

Až budete o úvěr žádat, důležité pro vás bude zajištění. Do určité částky vám půjčí, i když nebudete mít žádného ručitele, a nemusíte ani dávat nemovitost do zástavy. V tomto ohledu je nejpříznivější Buřinka – stanovila limit 800 tisíc korun. Teprve když si chcete půjčit víc, musíte shánět ručitele.

Nejpřísnější je naopak Wüstenrot – přátele či příbuzné musíte žádat o ručitelskou službu už při úvěru nad 200 tisíc. To platí u toho řádného. U úvěrů překlenovacích bývají spořitelny přísnější – zvláště u klientů, kteří žádají půjčku hned po uzavření smlouvy. Například Liška úplně novým zákazníkům bez ručitelů půjčí jen sto tisíc korun.

Vyznejte se v úvěrech ze stavebního spoření

Klient na něj má nárok nejdříve po dvou letech, ale při běžném způsobu spoření vznikne ještě později, obvykle za pět až šest let.

Podmínek je totiž víc: je třeba naspořit alespoň 40 procent cílové částky a dosáhnout určitého ukazatele zhodnocení. Ten si každá spořitelna stanovuje a vypočítává jinak. V zásadě však platí, že čím víc peněz a čím delší dobu leží na účtu stavebního spoření, tím je ukazatel vyšší.

Kdo spoří pravidelně, získá tak nárok na úvěr později než ten, kdo vloží na počátku smlouvy na účet vysoký jednorázový vklad. Výhodou úvěru je, že úroková sazba je předem daná (podepsali jste ji už při sjednávání smlouvy) a po celou dobu splácení je neměnná (neexistuje fixace jako u hypoték). Další předností je možnost úvěr kdykoli předčasně splatit, a to bez sankcí.

V době splácení úvěru již nepobíráte státní podporu. Úvěr je třeba využít účelově – pořídit si za něj bydlení, zrekonstruovat dům, vyplatit partnera z bytu při rozvodu a podobně.

Stavební spořitelnu o něj můžete požádat hned při sjednávání smlouvy. Mnohdy nemusíte mít sami žádný vlastní vklad, jindy je třeba akontace, například 10 procent cílové částky.

Z celé částky získaného překlenovacího úvěru splácíte úroky a současně takzvaně dospořujete na účtu stavebního spoření tak, aby vám vznikl nárok na řádný úvěr. Dlužná částka se po celou dobu dospořování nesnižuje, opravdu splácet začnete až v okamžiku "překlopení" do řádného úvěru.

V době překlenovacího úvěru máte nárok na státní podporu. Některé typy překlenovacích úvěrů mají fixaci podobně jako hypotéky. Překlenovací úvěr obvykle není možné předčasně splatit. Jeho konec můžete urychlit tím, že víc spoříte na stavebním spoření a dřív tak vznikne nárok na řádný úvěr.