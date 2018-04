Noční směna není příjemná, ale s několika radami se dá přežít

Přinášíme vám několik tipů, jak ve zdraví a v pohodě (alespoň co to jde) přežít noční službu. Samozřejmě záleží především na vašich dispozicích pracovat v noci a v neposlední řadě na tom, zda jste na práci za svitu hvězd zvyklí.

Rádio

Mnoho stanic vysílá programy určené právě pro vás. Vždyť za mikrofonem sedí taky nějaký člověk, co by dozajista raději spal. Ale pozor! Vyhýbejte se pomalým, zamilovaným písničkám. Unavení lidémají větší tendenci myslet na trápení a citové problémy a tma k tomu vytváří ideální prostředí. Navíc romantické rytmy a podbízivé hlasy zpěváků jednoduše uspávají.

Internet

Za pár nočních služeb si najdete a prohlédnete všechno, co vás zajímá. Po přečtení aktuálních zpráv není co dělat. Pokud jste alespoň trochu přátelé s počítačem, zkuste onlineové hry. Momentálně například World of Warcraft. Odreagujete se, a dokonce můžete osvěžit cizí jazyk, zahrajete-li si na zahraničních serverech. Ale má to jeden velký háček, a tím je čas. Při hraní můžete zapomenout na svou práci a v nejhorším i na odchod domů.

Spánek

Pokud se naskytne možnost na chvíli zavřít oči, využijte ji. Jen se nevyplácí usnout u pracovního stolu. Bolesti ztuhlých zad po ránu nejsou vůbec příjemné. Také se může stát, že svůj lehký odpočinek přetáhnete, a proto nezapomínejte na budík! Většina směnařů musí přece i pracovat.

Světlo

Při noční se nevyplatí šetřit elektřinou a zhasínat. Snažte se, co nejvíce navodit atmosféru denního prostředí. Vaše tělo se lépe adaptuje na změnu rytmu a budete se cítit méně vyčerpaní.

Soustředění

Práce na výrobní lince nebo kontrola pracoviště vyžaduje pozornost. Kvůli únavě, fyzické i psychické, mohou však vznikat zbytečné chyby, které jsou nepříjemné vám i zaměstnavateli. Nehledě na to, že vmnoha případech mohou být i nebezpečné. Pokud to jde, myslete proto na to, co děláte.

Pohyb

Pro noční hlídače je určitě pořádnou vzpruhou obhlídka areálu s baterkou v ruce. Ostatním pomůže alespoň pár cviků na protažení. Přece jen pobíhání uprostřed noci po schodech nahoru a dolů bymohlo vzbudit pochybnosti o vašem duševním zdraví.

Jídlo

Je sice noc, ale vy nespíte. Dokonce pracujete, takže vaše tělo neustále vydává energii. Potřebuje ji proto i přijímat. Ideální je jíst lehká jídla každé tři hodiny.