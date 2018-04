Noha zlomená v zahraničí přijde na desetitisíce

Nebezpečí na turisty nečíhá jen v exotických zemích - nepříjemnost se může stát kousek za hranicemi, třeba na alpské sjezdovce. Peněžence můžete opomenutím nepříjemně ulehčit, vždyť jednoduchá hospitalizace přijde v evropských státech i na třicet tisíc korun denně a například s úrazem hlavy se nemocnici pravděpodobně nevyhnete.

Nespoléhejte na to, že jsme Evropané

Pro cesty po Evropě dnes sice stačí vyzvednout si na zdravotní pojišťovně Evropský průkaz zdravotního pojištění a s ním se pak prokázat v případě potřeby u lékaře. Ani tak však nebude léčba bezplatná - záleží na zemi, ve které budete dovolenou trávit - například ve Francii je spoluúčast u lékařského ošetření až třicet procent, v Itálii zaplatíte zase plnou cenu za léky. Navíc v turistických oblastech je mnoho lékařských zařízení privátních a léčba v nich ze systému veřejného zdravotního pojištění hrazena není.

Kolik stojí ošetření v cizině: ambulantní ošetření v případě podvrtnutí kotníku od 6000 korun ošetření omrzliny od 3000 korun ošetření zlomené nohy (rentgen, sádra) 9000 až 30 500 korun zlomenina klíční kosti 15 000 až 30 500 korun ošetření vyraženého zubu od 3000 korun otřes mozku s hospitalizací kolem 30 500 za den operace slepého střeva od 90 000 korun úraz hlavy s pobytem na JIP 5 dní okolo 300 000 korun

Poznámka: orientační minimální částky, léčebné výlohy se vždy odvíjejí od jednotlivé země, zdravotnického zařízení a zejména od komplikovanosti konkrétního úrazu

Zdroj: Evropská cestovní pojišťovna

Na pojistce nešetřete

Jak tedy postupovat, aby vás zimní dovolená nestála všechno jmění, či dokonce nepřivedla do dluhů? Pojistit se. Pojistka v porovnání s cenou dovolené vyjde na pár korun a nevyplatí se na ní šetřit. Při výběru pojišťovny si dejte pozor na podmínky, kterými se řídí. Záleží totiž na tom, co budete během dovolené podnikat - jiné peníze obvykle zaplatíte za dovolenou plnou historických památek a posedávání v kavárnách, jiné za aktivní lyžování, či dokonce adrenalinové sporty.

Posledně jmenované však nepojistíte lehce - většina ústavů je ze své nabídky úplně vylučuje. Ačkoliv, jak říká zástupce Kooperativy Marek Vích: „Když se chce, je možné pojistit všechno.“ Vzápětí však dodává: „Cena takového pojištění se však klientovi může zdát poněkud vysoká.“ Běžná cena pojistek s lyžováním se obvykle pohybuje od dvaceti do čtyřiceti korun za den.

Podmínky cestovního pojištění pro zimní sporty u jednotlivých pojišťoven naleznete ZDE.

Malý výdaj na pojištění ušetří velké peníze

Zimní dovolená v Alpách není dnes nic mimořádného a jen hazardéři vyrazí, aniž by pomysleli na cestovní pojištění. Není však důležité pojištění mít, podstatné je mít to správné. Jste-li například vyznavači klasického sjezdování, nebudete mít problém. Rozhodnete-li se však letos vyzkoušet i snowboard, dejte pozor na pojistné podmínky - třeba Česká podnikatelská pojišťovna snowboarding zahrnuje do rizikových sportů a pojištění v tomto případě bude mít pětinásobnou sazbu. Jinak se ceny pojištění nepohybují vysoko. Nejlevněji ho dospělý člověk pořídí od 17 korun na den.

ena pojistek roste podle toho, kam do světa se chystáte, za jakým účelem, jaké všechny služby budete od pojišťovny vyžadovat, a samozřejmě dle limitu pojistného plnění. Ten je například u pojišťovny Allianz v případě léčebných výloh neomezený. Naopak někdy pojišťovny přiznají slevy - Evropská cestovní pojišťovna má nižší sazby pro rodiny, mladé lidi i pro věrné klienty, ČPP nabízí rodinné slevy, Generali přidává skupinové. V Kooperativě mají děti do 18 let pojištění zdarma, když cestují s oběma rodiči.

Kolik stojí pojištění léčebných výloh na 10 dní lyžování ve Francii Pojišťovna cena limit léčebných výloh poznámky ČSOB 170 korun 1 500 000 při limitu 2 500 0000 cena 310 korun ČPP 170 korun 850 000 balíček včetně repatriace a ošetření zubů Generali 300 korun 1 700 000 balíček včetně repatriace a opatrovníka Kooperativa 400 korun 1 500 000 pro rekreační provozování zimních sportů Česká pojišťovna 400 korun 1 000 000 možnost slev v rozsahu až do 30 procent Allianz 460 korun bez limitu balíček včetně úrazového pojištění, pojištění zavazadel a odpovědnosti za škodu ECP 490 korun 2 400 000 balíček včetně úrazového pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti za škodu a pojištění nevyužité dovolené

Zdroj: pojišťovny; limity pojistného plnění jsou uvedeny v korunách



Čtěte, co podepisujete

Podmínky pojištění jsou povinnou součástí smlouvy, v případě, že je smlouva uzavírána po internetu, jsou zveřejněny tam. Nedejte jen na informace ze zelené linky pojišťovny či od prodejce - čtěte podmínky dobře a raději dvakrát. Jinak se vám může stát, že budete sice odjíždět s vědomím, že jste pojištěni, skutečnost však bude jiná. Otázkou třeba zůstává, co se stane, když se zraníte na cestě ze sjezdovky k chatě, při které jste pochopitelně lyže z nohou nesundali, protože je to z kopce. Jedině Kooperativa uvádí ve svých podmínkách, že lyžování může probíhat na vyznačených sjezdových a běžeckých tratích i na přístupových cestách k nim. Ostatní pojišťovny ve formulaci na přístupové cesty zapomínají a to se může stát zdrojem nesnází. Milan Káňa ze společnosti Allianz však klienty uklidňuje: „Takové případy posuzujeme individuálně - při zranění v lyžařských střediscích s plněním není problém. Když si však někdo chce vyplavit do těla trochu adrenalinu, nestačí mu základní pojištění.“