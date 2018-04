Co je dobré vědět o předmanželské smlouvě. Uzavírá ji stále víc párů

Notářská komora zaznamenává zvýšený nárůst žádostí o uzavření předmanželské smlouvy. Proč tomu tak je?

Je to pravděpodobně dáno dobou, v níž žijeme. Není nic výjimečného žít na dluh, kupovat věci na splátky. A s tím už dnes naštěstí souvisí ochrana před dluhy partnera. Dále může být důvodem i vstup do druhého, třetího a dalšího manželství a pochopitelná ochrana před problémy souvisejícími s vypořádáním majetku, které někteří možná zažili při rozvodu. V případě dětí z různých manželství může předmanželská smlouva eliminovat rozpory po smrti jednoho z manželů. Zvýšila se i ochrana poskytovaná manželskými smlouvami v exekučním řízení.

Zákon název „předmanželská smlouva“ nepoužívá, jak se tedy nově dívat na takovou smlouvu?

Jedná se o smlouvu, kterou si budoucí manželé před sňatkem sjednávají jiný než zákonný manželský majetkový režim (jedná se o zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů, režim oddělených jmění, výhrada vzniku společného jmění manželů atd.) Podstata je stejná jako u manželských smluv, pouze jsou podepsány před uzavřením manželství a nabývají účinnosti až uzavřením sňatku.

Komu se předmanželská smlouva může vyplatit?

Určitě všem, kteří mají podezření nebo vědomost o nedořešené finanční historii protějšku. Dále těm, kteří mají děti z předchozího vztahu. A protože co je psáno, to je dáno, tak všem obezřetným, kteří chtějí finance a majetek ve svém vztahu řešit jinak, než jak ukládá zákon. Slíbit a domluvit si s partnerem můžete cokoliv, ale roky uběhnou a situace se může změnit.

Pro koho je předmanželská smlouva naopak zbytečná?

Uzavření předmanželské smlouvy se může následně ukázat jako nadbytečné v případě fungujícího manželství, v němž žádný z manželů na sebe nebere nepřiměřené závazky. Bohužel, dlouhodobá míra rozvodovosti kolem 50 procent ani rostoucí zadlužení občanů tuto variantu příliš nepodporují.

Fakta Počty předmanželských smluv v ČR 2014: celkem 7 533, průměr měsíčně 627

2015: celkem 8 718, průměr měsíčně 726

2016, 1. pololetí: celkem 4 882, průměr měsíčně 813 zdroj: Notářská komora ČR

Co je nejčastějším důvodem, proč se pár rozhodne uzavřít předmanželskou smlouvu?

Lidé se chtějí vyhnout možným zatajeným dluhům a exekucím partnera, mají nějaké podezření nebo jsou jen obezřetní a nechtějí být vtažení do případného řešení finanční minulosti svého protějšku. Pak se můžeme ptát, proč se berou, ale i zde jsou logické důvody: aby rodina formálně existovala, nebo proto, že četná agenda, kterou s úřady řešíte, je jednodušší v případě uzavření sňatku. Často také ke svatbě dojde jen kvůli dětem. Opačný případ je ten, kdy se manželé nechtějí dělit o majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z nich, například o úroky, dividendy ze zděděných cenných papírů, nájemné z darované nemovitosti, atd.. Zkrátka tím předcházejí sporům o vypořádání společného jmění manželů v případě možného rozvodu manželství.

Snoubenci se mohou již před uzavřením manželství rozhodnout, že budou podléhat režimu oddělených jmění, ale mohou si také vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Co to znamená v praxi?

Režim oddělených jmění znamená, že společné jmění manželů uzavřením manželství nevznikne a manželé tak nadále nabývají majetek do svého výlučného vlastnictví. V případě zániku manželství, například rozvodem, tak neexistuje společný majetek, který by bylo třeba vypořádávat a o který by bylo možné vést spory. Nevzniknou ani společné dluhy. Režim vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství je po dobu trvání manželství totožný, avšak při zániku manželství (rozvodem, úmrtím jednoho z manželů) veškerý majetek obou manželů nabytý za trvání manželství vytvoří společné jmění manželů. Ten je tak třeba společně s případnými dluhy vypořádat. Proto je tento režim v praxi využíván pouze minimálně.

Další možností je, že snoubenci mohou společné jmění rozšířit a zařadit do něj to, co by se uzavřením manželství součástí společného jmění nestalo. Můžete to přiblížit na příkladu?

Typickým příkladem rozšíření společného jmění manželů může být situace, kdy snoubenci plánují žít v nemovitosti, kterou jeden z nich vlastnil ještě před sňatkem a druhý snoubenec do ní plánuje investovat své výlučné prostředky. Dohodnou se proto, že nemovitost bude po uzavření sňatku v jejich společném jmění manželů.

Dále je možné, aby se snoubenci dohodli na zúžení majetku, co to znamená?

Snoubenci například mohou chtít ze společného jmění manželů vyloučit pouze nemovitosti. Potom je veškerý majetek nabývaný za trvání manželství společný, pouze nemovitosti si mohou manželé nabývat do svého výlučného vlastnictví, případě do spoluvlastnictví podílového.

Na internetu jsou nejrůznější vzory, jak má vypadat předmanželská smlouva. Co je ale potřeba dodržet, aby taková smlouva byla vůbec platná?

Předmanželská smlouva je vždy významným ujednáním se závažnými důsledky a má často dopad do práv třetích osob. Proto zákonodárce stanovil pro její uzavření přísnou formu – notářský zápis. Je to dáno tím, že notář je nestrannou osobou a má povinnost oběma zúčastněným stranám vysvětlit důsledky uzavření takové smlouvy.

Notář snoubence při jejím sepsání poučí o všech možnostech úpravy manželského majetkového režimu, vysvětlí jejich důsledky a doporučí vhodné řešení. Je důležité vědět, že smlouva může řešit skutečně pouze otázku majetkového režimu manželů, nikoliv například úpravu péče o dítě po rozvodu, stanovení výše výživného pro druhého manžela, atd. Též nelze ujednat, jak někdy lidé vidí v amerických filmech, jako podmínku pro vypořádání majetku nevěru jednoho z manželů či požadavek na plnění určitých rodinných či manželských povinností.

Kolik stojí vypracování předmanželské smlouvy, podle čeho se stanovuje cena?

Neřeší-li manželská smlouva žádný konkrétní majetek, pouze obecně manželský majetkový režim, činí odměna notáře tři tisíce korun bez DPH. Pokud je jejím předmětem konkrétní majetek, například dům při rozšíření společného jmění manželů, pak se odměna notáře počítá z hodnoty věci. Při hodnotě dva miliony korun je to 6 400 korun bez DPH. Ujednají-li si manželé ve smlouvě její registraci v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, bude je to stát navíc 400 korun bez DPH.

Smlouva se uzavírá před sňatkem. Kdy začne platit a co musí manželé učinit, aby z ní nebyl jen cár papíru?

Začne platit momentem uzavřením sňatku, cárem papíru není nikdy, jen jde o to, co přesně řeší. Vždy platí mezi manželi, což není málo. Má-li být závazná i pro třetí osoby, například banku, kde si jeden z manželů chce vzít úvěr, musí po svatbě manželé notáři doložit oddací list a ten ji zveřejní v Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu.

Co když předmanželská smlouva do Seznamu zapsána není. Je to možné? A jaký to může mít dopad?

Pokud se na tom manželé dohodnou, tak předmanželská smlouva v Seznamu listin zapsána být nemusí a pravidla v ní ujednaná platí pouze mezi manželi. Pak musí její existenci při každém právním jednání dokládat a v případě sporu toto doložení prokazovat. Pokud tak neučiní, může se tak stát, že i přes existenci smlouvy budou mít majetek i dluhy společné.

Můžete uvést konkrétní příklad, k čemu v praxi může dojít, když smlouva není zapsána v Seznamu listin?

Například jeden z manželů si bez vědomí druhého vezme půjčku od splátkové společnosti, kterou při podpisu smlouvy o existenci manželské smlouvy neinformuje. Dluh z půjčky se tak nestane jeho osobním, nýbrž je společný a odpovídá za něj i druhý manžel.

Takže je lepší smlouvu do veřejně přístupného Seznamu listin zapsat?Hlavní výhody dobrovolného zápisu do veřejného Seznamu listin jsou v zásadě dvě. Registrací v Seznamu listin odpadá povinnost prokazovat její existenci druhé straně a je na druhé straně, aby si existenci smlouvy v seznamu sama ověřila. Druhá výhoda je ta, že exekutor musí již před vlastním nařízením exekuce na majetek nedlužícího manžela ověřit, zda je či není majetek vyloučen ze společného majetku manželů manželskou smlouvou. Nestane se tak, že bude mít manžel dlužníka obstavený účet a bude muset existenci smlouvy k jeho uvolnění exekutorovi sám dokládat.

Je možné zapsat předmanželskou smlouvu do Seznamu listin i dodatečně, nebo ji ze seznamu vyjmout?

Smlouvu lze do Seznamu listin vložit i později v průběhu manželství, bude to stát manžele jeden tisíc korun bez DPH. Jednou vloženou smlouvu však z důvodu ochrany třetích osob ze Seznamu listin již vyjmout nelze.

Stává se, že k vám přicházejí páry, které mají s předmanželskou smlouvou již zkušenost z předchozího manželství?

Ano, takové páry mají již dobrou představu, jak manželská smlouva funguje a uvědomují si její výhody. Což bývá ten důvod, proč přijdou podepsat smlouvu novou.