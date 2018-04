Sedm situací, ve kterých vám notář může zachránit velké peníze

1 Dědictví

Zemřel svobodný muž, měl dvě dospělé děti. Měl byt v hodnotě dvou milionů korun, na kontě 150 tisíc korun a dluh 500 tisíc korun.

U notáře: Notář zjistí okruh dědiců, rozsah zůstavitelova majetku a případných dluhů. Prověří, zda zemřelý nezanechal závěť. Nemají-li dědici k dispozici nabývací titul k bytu (například kupní smlouvu), vyžádá si jej u katastrálního úřadu. Zjistí u banky zůstatek na účtu k datu úmrtí. Na závěr pozůstalostního řízení schválí dohodu dědiců o rozdělení pozůstalosti a vydá o tom usnesení.

Vzdají-li se dědicové na místě práva na odvolání, mohou si jít ihned vyzvednout peníze do banky. Notář zajistí přepsání bytu u příslušného katastrálního úřadu, takže se o to dědic již nemusí starat.

Kolik to stojí: Odměna notáře se počítá z hodnoty aktiv dědictví, dluhy se neodečítají. V konkrétním případě by šlo o částku 20 631 korun. Z důvodu složitosti ji lze zvýšit až o 100 %, to se však děje mimořádně.

U advokáta: Tuto agendu nemůže řešit advokát, jen určený notář.

Daně: Pokud budou dědit jen děti, je to dědění v první příbuzenské linii, které je osvobozeno od daně z příjmů. Jelikož dědicům připadá majetek menší než pět milionů korun, nemusí ani podávat oznámení o osvobozených příjmech.

2 Půjčka kamarádovi

Kamarád půjčuje jinému 200 tisíc korun.

U notáře: Notář sepíše smlouvu o zápůjčce ve formě notářského zápisu, jde tedy o veřejnou listinu, u níž se předpokládá správnost. A pokud ji někdo zpochybní, musí sám podávat důkazy. Smlouva ve formě notářského zápisu může obsahovat také svolení k vykonatelnosti, není tak třeba před exekucí absolvovat soudní řízení se soudním poplatkem a často s dobou trvání několika let.

Kolik to stojí: Odměna notáře činí 3 872 korun.

U advokáta: Běžná cena za sepsání obdobné smlouvy je 3 630 až 4 840 korun, smlouva však neobsahuje doložku vykonatelnosti.

Daně: Když je půjčka bezúročná, nejsou žádné daňové povinnosti. Pokud je sjednán úrok, je ho třeba uvést jako příjem z kapitálového majetku.

3 Úschova peněz

Prodávající a kupující se dohodli, že částku 1,8 milionu korun za byt uloží do notářské úschovy, dokud nebude uskutečněn převod nemovitosti v katastru.

U notáře: Notář jako osoba nestranná (na rozdíl od advokáta, který vždy musí zastupovat jen jednu ze stran) nejlépe zajistí, že práva všech účastníků budou spravedlivě dodržována. Úschovu musí notář hlásit komoře.

Kolik to stojí: Samotné přijetí peněz do úschovy 8 712 korun. Pokud by notář současně sepisoval kupní smlouvu, byla by cena za dokument plus za úschovu celkem 9 850 korun.

U advokáta: Úschova se hlásí advokátní komoře do evidence, sepisují se stejné podklady jako u notáře, jen je třeba počítat s tím, že advokát zastupuje jednu ze stran. Cena bývá kolem 6 050 korun. U běžných částek lze doporučit advokáta, u částek vyšších notáře, kteří mají vyšší pojištění.

Daně: Z úschovy žádné daňové povinnosti neplynou, z převodu nemovitosti ano.

4 Dar nemovitosti

Matka chce darovat dceři byt v hodnotě 3 milionů korun.

U notáře: Notář sepíše darovací smlouvu ve formě notářského zápisu. Zajistí i vklad vlastnického práva na příslušném katastrálním úřadě. Oběma stranám vysvětlí důsledky jejich jednání, může doporučit například zřízení služebnosti (dříve věcné břemeno), aby mohl dárce v klidu v nemovitosti dožít.

Kolik to stojí: V tomto případě 9 559 korun, včetně zapsané služebnosti. Cena se odvíjí od hodnoty daru.

U advokáta: U základní zcela jednoduché smlouvy bez služebnosti zaplatíte 3 630 korun za sepsání plus 2 420 korun za vklad do katastru.

Daně: Daň z nemovitosti - nutno podat daňové přiznání, mění se poplatník. Daň z příjmů - jde o darování v I. příbuzenské linii, které je od daně z příjmů osvobozené. U majetku v hodnotě do pěti milionů korun není třeba podávat oznámení o osvobozených příjmech.

5 Předmanželská smlouva

Snoubenci chtějí před svatbou vyřešit své majetkové poměry a sepsat předmanželskou smlouvu. Jejím obsahem by mělo být zúžení společného jmění. Rodinný dům za pět milionů korun, který se chystají koupit, bude majetkem manžela.

U notáře: Notář sepíše smlouvu o změně majetkového režimu manželů, a pokud si to snoubenci přejí, vloží ji do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, do kterého musí povinně nahlížet například exekutor před zahájením exekuce.

Kolik to stojí: 3 630 korun plus poplatek za vklad do Seznamu 484 korun.

U advokáta: Podle občanského zákoníku smlouvy o zúžení společného jmění manželů vyžadují formu veřejné listiny. Veřejnou listinu (notářský zápis) vyhotoví pouze notář, u advokáta není tedy možné zúžení vyřídit.

Daně: Daně není třeba řešit.

Výše odměny notáři Z prvních 100 tis. Kč tarif. hodnoty 2,0 % (min. 1 tisíc Kč) Z přebýv. částky až do 500 tis. Kč 1,2 % Z přebýv. částky až do milionu Kč 0,6 % Z přebýv. částky až do 3 mil. Kč 0,3 % Z přebýv. částky až do 20 mil. Kč 0,2 % Z přebýv. částky až di 30 mil. Kč 0,1 % Z přebýv. částky až do 100 mil. Kč 0,05 %

6 Ověření podpisu

Muž potřebuje pro zahraničního partnera ověřit podpis na dokumentu.

U notáře: Notář provede legalizaci, úřední ověření podpisu na předložené listině. Musíte notáře předem upozornit, že listina je určena k použití v zahraničí, protože různé země k tomuto úkonu vyžadují různé formality, standardní je například apostila (doložka z ministerstva, že notář je opravdu notář).

Kolik to stojí: U notáře přijde tato služba na 36,30 koruny.

U advokáta: Advokát ověřuje podpisy též za 36,30 Kč (s DPH), ale mezinárodní ověření poskytnout nemůže.

Daně: Daně není třeba řešit.

7 Poslední vůle

Muž se rozhodl sepsat poslední vůli. Momentální hodnota majetku, který chce v závěti určit, je pět milionů korun.

U notáře: Notář buď sepíše závěť ve formě notářského zápisu, nebo může přijmout do úschovy závěť sepsanou přímo zůstavitelem. Poslední vůle jako notářský zápis je veřejnou listinou a předpokládá se, že údaje v ní uvedené jsou správné. Pokud je někdo zpochybní, musí své tvrzení dokázat. Zůstavitel (ten, kdo závěť sepisuje) má jistotu, že závěť bude mít všechny náležitosti a bude zařazena do evidence, takže se nemůže stát, že by se nenašla.

Kolik to stojí: Odměna za sepsání závěti činí 2 178 korun, za přijetí závěti do úschovy 1 331 korun, a to včetně zapsání do Evidence právních jednání pro případ smrti. Odměnu lze z důvodu složitosti zvýšit maximálně o 100 procent. Cena je fixní, není tedy důležitý počet dědiců ani hodnota majetku, kterou chce zůstavitel určit závětí.

U advokáta: Závěť lze sepsat i u advokáta, ale taková nemá status veřejné listiny, proto to není výhodné. Podklady k závěti připraví advokát za přibližně 1 210 korun (cena je smluvní).

Daně: Daně není třeba řešit.

Příklady z notářského tarifu Dědictví Kupní smlouva Smlouva o zápůjčce Úschova Hodnota majetku 100 000 Kč 2 420 1 614 2 420 1 452 Hodnota majetku 500 000 Kč 8 228 5 485 8 228 4 356 Hodnota majetku 1 milion Kč 13 673 7905 11 858 6 776 Hodnota majetku 10 milionů Kč 34 243 24 038 36 058 28 556 Závěť, vydědění 1 815 Zápis o opatrovníkovi pro případ nezpůsobilosti 605 Soupis pozůstalosti 1210 korun za hodinu práce Ověření kopie listiny 36 za každou stránku Přijetí listiny do úschovy 968 Zápis do evidence právních jednání pro případ smrti 363 Zápis do seznamu listin o manželském majetkovém režimu 1 210 Pozn.: Ceny jsou se započtenou DPH. Poplatky se počítají podle hodnoty majetku, o který v daném případě jde. Kompletní údaje: www.nkcr.cz/predpisy

Na textu spolupracovali notář Radim Neubauer, daňová poradkyně Blanka Štarmanová a advokáta Zdeňka Beranová.