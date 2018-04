Notebook versus stolní počítač: co se vám vyplatí?

Přenosné počítače začínají přebírat vládu. Přestávají být vnímány jako jakýsi doplněk ke stolním PC a stále častěji jsou používány jako normální pracovní stanice. Sektor přenosných počítačů a mobilních zařízení vůbec je v oblasti IT zdaleka nejdynamičtější částí trhu a většina firem v IT branži s tímto potenciálem do budoucna počítá.