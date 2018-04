Nová banka? Seznam.cz!

Ačkoli obě strany prozatím detaily nového produktu úzkostlivě tají, některé informace již vyplouvají na povrch. Služba Banka.seznam.cz bude určena pro registrované uživatele Seznamu, kteří mají zájem obsluhovat svůj bankovní účet prostřednictvím internetového rozhraní. To jim umožní právě spolupráce Seznamu s eBankou, která se specializuje na poskytování služeb přímého bankovnictví. Zjednodušeně řečeno získají uživatelé nejsilnějšího českého internetového portálu účet u eBanky, ovšem obsluhovat jej budou z jim známého rozhraní Seznamu.

Pro potenciální zájemce ovšem bude důležité především zajištění bezpečnosti. Na to jsme se zeptali Romana Hlouška, marketingového manažera portálu Seznam: „Bezpečnost přístupu k osobnímu účtu služby Banka.seznam.cz je shodná s úrovní standardního internetového přístupu ke službám eBanky. Veškerá data, tedy především osobní údaje o finančních prostředcích uložených na osobním účtu naší služby, jsou vedena a uložena v bankovním systému eBanky.“

Stejně jako u standardních účtů eBanky bude vyřešen i bezpečný přístup k účtu. Klient nejprve zadá do internetového prohlížeče své osobní číslo. Po jeho odeslání do systému mu na mobilní telefon přijde krátká textová zpráva s jedinečným autentizačním kódem, který zadá rovněž do příslušného pole na přihlašovací stránce. Jako poslední položku zadá své osobní heslo. Pro zvýšení bezpečnosti budou muset být navíc autentizačním kódem potvrzeny i operace, při nichž dochází na účtu k pohybu peněžních prostředků.

Velkým lákadlem pro zřízení účtu na Seznamu by měla být netradiční poplatková politika. Účet bude zřízen zdarma a bez poplatků bude i jeho vedení. S největší pravděpodobností získají majitelé účtu zdarma také mezinárodní elektronickou platební kartu (buď VISA Electron nebo Maestro). Karta bude s největší pravděpodobností nést kromě eBanky i logo portálu Seznam a bude proto možné jejím prostřednictvím prokazovat nárok na různé slevy a bonusy, které Seznam svým registrovaným uživatelům zajišťuje.

Poplatková politika by měla být nastavena tak, aby si nováčci v oblasti přímého bankovnictví mohli tyto služby vyzkoušet bez zbytečných počátečních investic. Nejprve získají zdarma účet se základními službami a postupem času si budou moci aktivovat i další služby, jakými je například obsluha trvalých příkazů či termínovaných vkladů. Tyto služby budou však již zpoplatněny.

Ačkoli je předčasné připravovanou novinku již nyní hodnotit, lze s předstihem říci, že nebude zcela určitě v této oblasti posledním krokem portálu Seznam.cz. Spolupráce s eBankou otevírá Seznamu dveře do světa platebních karet a nezanedbatelná je také možnost spojit bankovní účet s mikroplatebním systémem.

Prorazit s touto inovátorskou službou ovšem nebude vůbec jednoduché. Stávající příznivci moderních technologií již přímé bankovnictví mají u svých bank zřízeno a je známo, jak jsou Češi v oblasti změny banky konzervativní. Naopak u těch, kteří ještě přímé bankovnictví nevyužívají, musí Seznam a eBanka prolomit zakořeněnou nedůvěru v moderní technologie a přetáhnout je tak do řad svých uživatelů. Lze předpokládat, že drtivá většina uživatelů si Seznam banku zřídí jako svůj vedlejší běžný účet. Pokud se během určité doby nepodaří Seznamu přesvědčit takového uživatele o tom, že jeho produkt předčí běžné účty ostatních bank, vrátí se nejspíše zpět ke své bance a ze Seznamu odejde. Vše tak bude záležet především na tom, jak dokáže Seznam společně s eBankou přesvědčit o výhodách jistě zajímavé novinky.

Jaký úspěch bude podle vás mít banka na Seznamu? Kolik klientů by mohla eBance přinést? Využili byste služeb Seznam banky Vy?