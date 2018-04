Nová čtvrtá největší banka se zaměří na bohaté klienty

V pondělí jsme se rozloučili s Živnostenskou bankou, ale nejen s ní. Zmizela i HVB Bank, čtvrtá největší banka u nás. Jejich místo zaujala UniCredit Bank Czech Republic. Neznamená to ale, že pobočku označenou jako Živnostenská banka, u nás už nenajdete. V některých, převážně menších městech bude přebrandování probíhat až do 19. listopadu. Teprve pak definitivně zmizí.



UniCredit Bank – banka pro městskou bonitní klientelu a malé podnikatele

U nás UniCredit Bank Czech Republic zaujímá 7 % bankovního trhu a bilanční suma 260 mld. Kč ji řadí na čtvrtou příčku mezi největšími bankami v ČR. Celkem 200 tis. klientů je v současnosti obsluhováno na 64 pobočkách rozsetých po celé republice. Jejich počet by se měl po dokončení tzv. optimalizace distribuční sítě (v březnu 2008) ustálit kolem počtu 55. Ročně by pak mohlo podle slov Jiřího Kunerta, generálního ředitele banky, přibývat až deset nových poboček. Nelze však očekávat, že cílovým stavem budou stovky poboček.

Nová banka se chce zaměřit na bohatší klientelu i na klienty z řad malých podniků. Hlavní slovo proto dostanou hypoteční úvěry, investice, kreditní karty a úvěry malým podnikům. Banka chce také sledovat spokojenost klientů, ale i zaměstnanců. Na klienty tak čeká řada průzkumů a dotazníků, zaměstnanci se zase mohou „těšit“ na tzv. mystery shoppery (zkušební nákupčí služeb sledující kvalitu prodeje).

Co na klienty spojených bank ještě čeká?

V současnosti došlo ke sjednocení služeb obou bank, a to tak, že na nové klienty už čeká kromě produktové nabídky i nový sazebník UniCredit Bank. Stávajícím klientům (jak bývalé HVB Bank, tak Živnostenské banky) zůstanou jimi užívané služby beze změny, stejně tak poplatky. Tento stav sice ještě chvíli potrvá, ale jistě to nebude věčně.



V tuto chvíli rovněž souběžně funguje internetové a telefonní bankovnictví obou původních bank (HVB Bank i Živnobanky). Během příštího roku budou ale klienti užívající „starý“ internetbanking a telebanking původně Živnobanky oslovováni s nabídkou přejít na nové produkty UniCredit Bank.



Ani portfolio služeb a produktů UniCredit Bank ještě nezískalo svou konečnou podobu. Uvažuje se například, a to už na jaře příštího roku, o „překlopení“ vkladních knížek na jiné depozitní produkty.



Podobně byla „překlopena“ i čísla účtů. Zmizel totiž k 5. listopadu kód banky 0400 (Živnostenská banka), který nahradil kód 2700 a tzv. SWIFT kód (užívaný v zahraničním platebním styku) BACX CZ PP. Ještě do dubna příštího roku však bude možné posílat peníze s původním bankovním spojením a bez obav, že peníze příjemci nedorazí.



Dnes ještě nová banka pro své nové, ale i stávající klienty žádné velké novinky nechystá. Ty si schovává až na počátek příštího roku, kdy veřejnosti představí novou marketingovou kampaň. V produktové škále tak zatím nabídla jen upravené konto Mozaika (obdoba Osobního menu Standard Živnostenské banky), kde si nyní klient v rámci paušálu vybírá z nabídky devíti jím preferovaných služeb. Drobné změny v poplatcích doznaly však i další osobní účty - například výběr z bankomatů ostatních bank v ČR přijde nyní na 9 korun oproti původním 30 korunám. Naopak byl omezen počet příchozích položek bez poplatku.