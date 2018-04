Nová finta e-shopů: Zboží vyzvednuté v prodejně nemůžete vrátit

Když si objednáte zboží po internetu a necháte si zboží zaslat domů, jde o klasický internetový nákup. Když vám zboží dorazí na adresu a nejste s ním spokojeni, máte právo ho vrátit internetovému prodejci do 14 dnů bez uvedení důvodu. V tom internetoví prodejci nic nezměnili a vše proběhne tak, jak má.

Finta: Žádná klasika, jen internetová rezervace

"Jestliže ale zakončíte internetový nákup volbou osobního odběru v prodejně obchodníka, změní se náhle režim v pouhou internetovou rezervaci s možností vyzvednutí zboží. Kupní smlouva se v tomto případě uzavírá až v samotném obchodě," upozorňuje vedoucí spotřebitelské poradny dTestu Lukáš Zelený.

Záměr obchodníků je podle právníka zřejmý. "Předání balíčku s objednaným zbožím prezentují jako nákup v kamenném obchodě, aby nemuseli spotřebiteli přiznat zákonné právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů. Je ovšem zjevné, že se přesto o elektronický nákup jedná," vysvětluje Lukáš Zelený.

U nakupování po internetu nemá zákazník reálnou možnost si zboží prohlédnout a vyzkoušet. "Proto mu zákonodárce poskytuje náhradní možnost prohlédnout si výrobek doma po doručení a případně jej do 14 dní zaslat zpět prodejci, a to i bez uvedení důvodů. Pokud dojde k pouhému předání balíčku v kamenné prodejně, je to stejné jako například převzetí na poštovní přepážce," konstatuje Lukáš Zelený.

A jak se bránit, jestliže vám bude internetový obchodník tvrdit, že na vrácení zboží nemáte nárok, protože jste si ho vyzvedli osobně v jeho prodejně? "Doporučujeme zákazníkům, aby namítli, že prodejce postupuje v rozporu se zákonem a trvali na svém právu na odstoupení od smlouvy," uzavírá právník Lukáš Zelený.

