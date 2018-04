Nová investiční příležitost

Jak nakoupit dluhopisy? Obecně jsou dvě cesty, jakými lze zařadit dluhopisy do svého portfolia. První z nich je investice do samotných dluhopisů, druhou je nákup podílových listů fondu, který investuje do dluhopisů (tj. především dluhopisových a smíšených fondů). Druhá možnost se již pomalu stává přijímanou alternativou uložení peněz jinam než na termínované vklady. V současné době jsou navíc dluhopisy výnosnější než akcie, které se již třetí rok snaží obrátit negativní trend. Také proto dluhopisové fondy zažívají masivní nárůst majetku pod správou (jednak z přílivu majetku do fondů obecně, jednak získávají přeléváním prostředků z akciových fondů). První možnost, tedy skládání portfolia z jednotlivých dluhopisů je pro české drobné investory značně omezená. Dluhopisy mají obecně vyšší nominální hodnoty (od 100 tis. až po 1 mil. Kč) a jsou tedy pro investování drobných investorů nevhodné. Jsou společnosti, které nabízejí možnost „dokoupit“ si dluhopisy. Princip spočívá v tom, že společnost, která toto nabízí, sežene jednoho investora, který složí většinu nákupní ceny dluhopisu, např. 900 000 Kč u dluhopisu s jmenovitou hodnotou 1 mil. Kč a několik dalších investorů se podělí o zbytek ceny dluhopisu, tedy v našem případě o 100 tisíc Kč (čísla jsou pouze ilustrativní, tržní cena dluhopisu se bude lišit od nominálu a při nákupu je nutné zaplatit i naběhlý úrok, tzv. alikvotní úrokový výnos). Nabídky těchto společností však nebývají příliš transparentní a s tímto druhem „kolektivního investování“ je tak spojeno značné riziko. Opět tedy nejsou pro „normálního“ drobného investora. Kurzy a profily podílových fondů a další podrobné informace z oblasti investic naleznete v naší specializované sekci ZDE

Likvidita dluhopisů a HZL na RM-SYSTÉMU

Od pondělí 17. února se však i drobným investorům otevírá cesta k dluhopisům. Mimoburzovní trh RM-SYSTÉM totiž začne nabízet obchodování s vybranými státními dluhopisy a hypotečními zástavními listy (HZL) s podporou tvůrce trhu. Zatím se jedná o šest titulů, tři státní dluhopisy se splatností v roce 2004 až 2006 a tři emise hypotečních zástavních listů – HZL českomoravské hypoteční banky se splatností v roce 2004 a 2005 a HZL Komerční banky se splatností v roce 2004. Nominální hodnota všech šesti dluhopisů je 10 tis. Kč.

Co znamená podpora tvůrce trhu? Tvůrce trhu (market maker) je subjekt na burze či jiném veřejném trhu, který má za úkol udržovat potřebnou likviditu. Jeho povinností je stanovovat pro každý den nabídku (cenu) na prodej i odkup cenných papírů, ať už akcií, či dluhopisů. Přítomnost nabídky a poptávky, navíc v určitém přípustném pásmu, potom zajišťuje likviditu obchodovaných titulů, která na našich trzích často chybí. Pokud se podíváme na zmíněných šest titulů, jež budou takto obchodovány, zjistíme, že je u nich v současnosti takřka nulová likvidita. Za poslední rok se zobchodovaly cenné papíry, jejichž počet dosahuje maximálně několik desítek kusů.

Cílem nové nabídky RM-SYSTÉMU (spolu s BH Securities, která bude tvůrcem trhu) je tedy podpořit obchodování a dostupnost dalšího investičního instrumentu pro investory (HZL, státní dluhopisy). Doteď totiž u těchto instrumentů prakticky nebyl nikdo, kdo by je nabízel k prodeji. Ačkoli u nich funguje primární trh (emisi se bez problémů podaří umístnit mezi investory), sekundární trh u tohoto segmentu prakticky neexistuje. Především hypoteční zástavní listy se tak většinou drží až do splatnosti.

Jaký výnos lze očekávat?

Analýza nabízených instrumentů z pohledu výnosu nebude jednoduchá. Vzhledem k nízké likviditě je totiž velmi obtížné nalézt tržní cenu a příslušný výnos do splatnosti. Kupónový výnos se sice u státních dluhopisů pohybuje v rozmezí od 5,7 do 7,3 % a u HZL od 6,4 do 8,9 %, avšak výnos do splatnosti se značně liší. V průměru dosahuje 2 %, obdobně jako nabízejí termínované vklady.

Dluhopis Kupónový výnos AÚV1 Konečný kurz 17.2.02 Výnos do splatnosti ST.DLUHOP. 7,30/04 7,30% 387,31 Kč 10 685,00 Kč 2,46% ST.DLUHOP. 6,75/05 6,75% -1,88 Kč 2 10 815,00 Kč 2,51% ST.DLUHOP. 5,70/06 5,70% 175,75 Kč 10 985,00 Kč 2,87%

1 Alikvotní úrokový výnos

2 Záporná hodnota je zde proto, že jsme v době tzv. ex-kupónu. Pokud nakoupíte dluhopis určitou dobu před výplatou kupónu (zpravidla třicet dní) kupón je vyplacen předcházejícímu majiteli (z důvodů vypořádání, potvrzení nároku na kupón,…)

Zdroj: RM-SYSTÉM, Fincentrum

Výnos do splatnosti se od kupónového výnosu liší z toho důvodu, že při koupi dluhopisu nejsou vaše výdaje na úrovni nominální ceny dluhopisu. Tržní cena se liší od nominální a navíc musíte zaplatit předchozímu majiteli naběhlý úrok, tzv. alikvotní úrokový výnos. (K nákladům můžeme připočíst ještě poplatky za provedení operace. Ty stanovil RMS v případě dluhopisů na 50 Kč za pokyn pro tzv. webového zákazníka a 0,01 % z objemu uskutečněného pokynu.) V této souvislosti nesmíme zapomenout ani na zdanění výnosů. U hypotečních zástavních listů jsou totiž kupónové výnosy osvobozeny od daně z příjmu, což je činí ještě více přitažlivé pro O hypotečních zástavních listech si můžete přečíst např. v tomto článku: 7,5% ročně! Nenechte se zmást drobné investory.

Výsledkem může být konstatování, že nová možnost investice jistě bude mít pozitivní efekty - přispěje k oživení obchodování, zvýší se likvidita, přibude další investiční příležitost. Na druhou stranu, nízký výnos těchto dluhopisů předznamenává, že zájem o obchody s nimi nebude enormní. Můžeme pouze odhadovat, že HZL, které nabízejí o něco větší výnos než státní dluhopisy budou o něco likvidnější. (O oblíbenosti HZL svědčí i to, že z tranše HZL Raiffeisenbanky, jež byla rovněž i na RM-SYSTEMu nabízena drobným investorům je již upsáno 94 %.)

Samozřejmě, že je možné nakoupit dluhopisy i přes obchodníka s cennými papíry, avšak nová nabídka RM-SYSTEMu umožňuje jednoduchý nákup drobným investorům prostřednictvím internetu nebo v obchodním místě RM-SYSTÉMu.

Samozřejmě, že je možné nakoupit dluhopisy i přes obchodníka s cennými papíry, avšak nová nabídka RM-SYSTÉMu umožňuje jednoduchý nákup drobným investorům prostřednictvím internetu nebo v obchodním místě RM-SYSTÉMu.