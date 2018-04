Spočítejte si, kolik dostanete v důchodu. ČSSZ nabízí novou kalkulačku

Důchod ve vatě? Vyzkoušejte online kalkulačku a zjistěte, kolik vám mohou vynést investice.

Lidé, kteří v horizontu pěti let dosáhnou důchodového věku a mají funkční datovou schránku, se mohou nyní celkem jednoduše dozvědět, s jakým měsíčním příjmem od státu mohou v penzi počítat. Nová důchodová kalkulačka, kterou Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zprovoznila, automaticky načte údaje evidované na takzvaném důchodovém kontě.

Nová on-line důchodová kalkulačka ZDE

„Informativní výpočet je možné provést pouze u starobních důchodů nebo předčasných starobních důchodů. Jejím spuštěním rozšiřujeme nabídku služeb,“ říká ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup a upřesňuje: „Kalkulačka si sama dosadí evidované doby pojištění či náhradní doby pojištění uložené v našich databázích a také vyměřovací základy, příjmy od roku 1986.“

Na kalkulačce si klient také sám může doplnit chybějící nebo předpokládané doby výdělečné činnosti a výdělky, které teprve očekává. Dále si může vložit náhradní doby pojištění, například studium na středních nebo vysokých školách, vojenskou službu či dobu péče o dítě do 4 let věku, které se běžně prokazují až při samotném podání žádosti o důchod na okresní správě sociálního zabezpečení.

Jak kalkulačka pracuje, zjistíte ve fotogalerii.

Spočítá také orientační výši důchodu lidem, kteří takzvaně pracují na procenta, tedy získali potřebnou dobu pojištění, důchodový věk, ale o důchod si ještě nepožádali. Mohou tak ale učinit až 5 let zpětně.

„Nová kalkulačka spočítá výši důchodu pomocí kvalifikovaného odhadu vývoje průměrné měsíční mzdy zaměstnance v národním hospodářství takzvaně predikcí. Pro výši důchodu odhadovanou až na pět let dopředu se zobrazí tři varianty predikce - minimalistická, střední, optimistická, pro které jsou nastaveny příslušné hodnoty očekávaného vývoje,“ doplňuje Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ.



Nemáte datovou schránku? Nevadí

Datovou schránku lze velmi jednoduše a zadarmo zřídit na kontaktních místech veřejné správy - Czech Pointech, které jsou například na obecních či krajských úřadech či na některých pobočkách České pošty.

Pokud datovou schránku zřízenou nemáte, můžete využít ještě jednu důchodovou kalkulačku na webu ČSSZ, ovšem s tím rozdílem, že si do ní musíte všechny údaje ručně přepsat. Oba dva nástroje pro získání informace o orientační výši starobního důchodu ale mají stejný algoritmus výpočtu. I na webové kalkulačce je možné provedení výpočtu do budoucna v horizontu pěti let.

Webová kalkulačka ČSSZ ZDE

Informativní výpočet důchodu ovšem nezjistíte u „zvláštních“ starobních důchodů jako je například hornický důchod. Na kalkulačce nelze vypočítat ani výši jiných druhů důchodů: invalidních či pozůstalostních.

Pokud klienti zjistí nesrovnalosti ve svých dobách důchodového pojištění, doporučuje jim Jana Buraňová navštívit okresní správu sociálního zabezpečení či klientské centrum při pražském ústředí, kde by měli úředníci poradit a vysvětlit, jak postupovat. Je možné také kontaktovat call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.