Nová laťka eBanky je úvěr na dálku

Účet roku 2006 1. eBanka, a.s. – Osobní účet 2. Komerční banka, a.s. – A konto 3. Živnostenská banka, a.s. – Osobní menu Standard

Stále chce být o krok napřed před ostatními. „Novinkou, která i přes to, že jsme ji zavedli už na podzim 2005, je stále na našem trhu ojedinělá, je možnost zažádat si a vyřídit úvěr přímo přes internetové stránky k účtu,“ říká její šéf Martin Kolouch.

eBanka svým klientům na účet vyvěšuje informaci o tom, kolik si můžou půjčit kombinací debetu a spotřebitelského úvěru. Výhodou je, že pro úvěr nemusí zákazník do pobočky. „Třeba si večer na internetu najdete auto a chcete ho jít ráno koupit, tak ráno ty peníze na účtu máte,“ dodává Kolouch. Smlouvu podepíše elektronicky a peníze se po ověření bonity klienta v bankovním registru objeví na kontě do několika minut. Jediným časovým omezením je pracovní doba bankovního registru, nefunguje v noci a o víkendech.

Tyto půjčky se chytly. „Ze všech spotřebitelských úvěrů jich dnes více než 70 procent poskytujeme právě přes internet a u povolených debetů je to dokonce přes 80 procent,“ dodává šéf banky, která založila svou reklamu na tom, co všechno klient banky nemusí – chodit do banky nebo platit poplatky za vedení. Poplatky neplatí ti, kdo dostávají na účet měsíčně více než 15 tisíc korun, další výhody získávají ti, kdo dostávají dvojnásobek.

eBanka vznikla ze Zemské banky, kterou v roce 1997 koupila finanční skupina Expandia. V roce 2000 banku ovládla nejsilnější česká finanční skupina PPF a posléze přejmenovala na eBanku. Zisková však byla jen vloni a v roce 2001.