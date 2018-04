Nová místa jsou, jen se rozhlédnout

Navštívím příbuzné na Moravě, musím jet do servisu s autem, říkáte si. Také si potřebuji trochu odpočinout, a pak hned začnu s hledáním místa. To je však velká chyba. Nezaměstnanost je ubíjející právě tím, že máte více času myslet na negativní věci, nemáte pravidelný režim a ztrácíte motivaci.

Hledejte aktivně

Pokud opravdu chcete najít práci, jsou tři způsoby, jak ji získat. Nejjednodušší je zeptat se známých, jestli o něčem nevědí. V podstatě nic neinvestujete. Dokonce víte, do čeho jdete, protože dostanete ty nejlepší informace, jak to ve firmě chodí. Přehnanou vstřícnost kolegů však berte hlavně zpočátku s rezervou. Může se stát, že velký kamarád se změní v pořádného psa, který vám naloží úkolů, že se nebudete stačit divit.

Čtěte inzeráty, sledujte internet

Hledání práce prostřednictvím inzerátů a internetových stránek je snadné a efektivní. Zakoupíte tisk, případně zapnete počítač, a výběr může začít.

Pracovní servery jsou přehledné a jejich nabídka je široká. Lze si vybrat trvalý pracovní poměr, práci na zkrácenou pracovní dobu nebo brigádu. Pokud se zájemce o práci zaregistruje v databázi internetových pracovních stránek, zaměstnavatelé si ho sami najdou. Nevýhodou je, že budoucího zaměstnavatele nezná, neví, co si představuje pod požadavky uvedenými v inzerátu, ani jaký chce nabídnout plat. To se zjistí až během výběrového řízení.

Poraďte se na úřadu práce

Pracovní úřady poskytují poradenství, zajišťují rekvalifikační kurzy a mají přehled o trhu práce. Návštěva úřadu práce bývá u někoho první, u jiného až následnou možností, jak hledat práci. Pro zařazení do databáze je nutné uvést osobní údaje, předchozí pracovní zkušenosti a svoji představu budoucího zaměstnání. Ten, kdo ztratil práci, by se měl na úřadu práce evidovat do tří pracovních dnů po skončení pracovního poměru, aby získal nárok na podporu v nezaměstnanosti. Evidovaný uchazeč je také osvobozen od placení zdravotního pojištění. Pokud plní uchazeč o práci všechny povinnosti, které vyplývají ze zákona o zaměstnanosti, je v evidenci úřadu práce zařazen do doby, než získá nové místo. Podporu v nezaměstnanosti však pobírá nejdéle půl roku. „Pokud uchazeč odmítne přijmout odpovídající volné místo, může mu být sociální dávka odejmuta,“ upozorňuje Michal Holý, tiskový mluvčí úřadu práce v Jablonci nad Nisou.

Při hledání místa prostřednictvím úřadu práce se člověk může setkat s předsudky zaměstnavatelů. „Mám negativní zkušenost s lidmi, kteří přicházejí z úřadu práce. Stejně pracovat nechtějí,“ tvrdí vedoucí tiskárny Jiří Růžek. „Naopak spolupráce s personálními agenturami se mi osvědčila.“ Jinou zkušenost má Irena Ottisová, manažerka pro komunikaci a personalistiku stavební firmy Syner, která říká: „Na dělnické profese přijímáme v průměru jednoho člověka týdně. Spolupráce s pracovním úřadem je bezkonfliktní.“ Příznivě na zaměstnavatele působí váš aktivní přístup, což potvrzuje i Irena Ottisová: „Cením si těch zájemců o práci, kteří nás sami kontaktují. Zařadím je do naší databáze a nezapomenu na ně.“

Zkuste pracovní agenturu

Nejprve je nutné se v agentuře zaregistrovat a sdělit jejím pracovníkům veškeré informace o svém vzdělání, jazykových schopnostech a bývalém profesním zařazení. „Agentury zprostředkovávají práci na základě požadavků zaměstnavatelů. To znamená, že nevyhledáváme práci aktivně pro uchazeče, ale pro firmy,“ vysvětluje Ludmila Dudková z liberecké pobočky agentury Manpower. Za služby agentury uchazeč o práci nic neplatí. Kdykoliv také může spolupráci přerušit, skartace jeho údajů je možná kdykoliv. Teď už záleží jen na vás, jakou možnost si vyberete. Zkusíte-li více způsobů, vaše šance najít nové místo bude vyšší.

Kde hledat práci