Nová pojišťovna Média přidělává pacientům potíže u lékaře

Lidé, kteří se nechali zlákat vidinou pěkných slibů a bonusů, už teď trpce litují. Na avizovaném "lepším místě" nakonec nedostali žádné přilepšení, a ještě mají potíže sehnat lékaře, který je ošetří.

"Naši klienti se většinou k této pojišťovně přeregistrují po opakovaném intenzivním nátlaku dealerů a pak jsou překvapeni, že přijdou k doktorovi a ten má napsané rovnou na dveřích, že pojištěnce Médii neošetřuje," uvedla Lucie Kolářová z budějovické diecézní charity.

Úpis za 400 korun

Kolářová vede poradnu Eva pro ženy a dívky, které čelí tíživé životní situaci, z níž se neumějí samy vymanit. Její klientky mají velké problémy a většinou také nedostatek peněz na základní životní potřeby. Proto jsou snadným cílem neodbytných náborářů, kteří jim nabízejí za přestup do pojišťovny Média 400 korun hned a další peníze při vyúčtování zdravotní péče na konci roku.

"Prodávám v parku u pošty noviny. Náboráři tam za mnou pořád chodili a nutili mě, ať to podepíšu. Že tam budu mít samé výhody a že mi ještě dají peníze," svěřila se 59letá Eva z Českých Budějovic.

Bývalá uklízečka, která si prodejem novin přilepšuje k penzi, musí počítat každou korunu. Proto nakonec neodbytným dealerům podlehla a smlouvu podepsala. Nedali jí však nic, ačkoli její známí peníze dostali. A přestože Média ženu od října zaregistrovala, dodnes nemá ani potřebnou kartičku jako její pojištěnec.

"Pořád mám ale svoji původní kartičku od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), takže jsem teď pojištěna u obou," myslí si důchodkyně. Jenže se mýlí. Po zaregistrování k nové pojišťovně už nemá nárok na proplácení péče od VZP. "Obracejí se na nás desítky klientů, že chtějí zpátky, protože mají problémy s lékařskou péčí. Jenže podle zákona mohou změnit pojišťovnu pouze jednou ročně, takže jim nemůžeme pomoci," potvrdil mluvčí budějovické pobočky VZP Viktor Lavička.

Někteří lékaři Médii odmítají

Zatímco největší Všeobecná zdravotní pojišťovna má na jihu Čech smlouvy se 341 ordinacemi praktických lékařů pro dospělé, Média jich nemá ani třetinu. Ještě větší problémy mohou mít rodiče s ošetřením dětí, protože s praktiky pro děti a dorost má Média v kraji jen 64 smluv, naproti tomu VZP spolupracuje se 148 pediatrickými ordinacemi.

Pojišťovna podle svých údajů spolupracuje v celé České republice s 13 tisíci lékaři a v Praze má zhruba pět tisíc klientů.

"Mám uzavřenou smlouvu s pěti pojišťovnami, ale Média mezi nimi není. Nemám ani žádného pacienta z této pojišťovny, ale vím, že někteří kolegové s ní ani nechtějí smlouvu uzavřít," sdělila budějovická dětská lékařka Šárka Mičanová. Mluvčí zdravotní pojišťovny Média Blanka Kramolišová však všechny její klienty uklidňuje, že se nemusejí bát.

Zdravotní pojišťovna média zahájila činnost 12. března Sebevědomé nabádání, aby klienti dali jiným pojišťovnám kopačky, provázelo počáteční kampaň Médii. Pojišťovna lákala nejen na vstupní bonus, ale i na zasílání informací e-mailem nebo přes SMS. Lidé, kteří přešli k Médii a nechtějí u ní setrvat, mají smůlu. Zdravotní pojišťovnu totiž mohou změnit jen jednou za rok.

Veřejný příslib nefunguje

Mluvčí tvrdí, že Média spolupracuje se všemi lékaři na bázi takzvaného veřejného příslibu. To je právní závazek, jímž pojišťovna lékařům garantuje, že jim veškeré náklady za ošetření uhradí. "Na principu veřejného příslibu začínala i pojišťovna Agel, a proto tento termín znají lépe zdravotníci na Moravě než v Čechách," řekla Kramolišová. Avšak jihočeští praktici na veřejný příslib nedají.

"Média deklaruje, že udělala veřejný příslib, ale ono to nefunguje. Mám tu například babičku, která se stará o dva vnuky. Všichni k ní přešli a dětská lékařka odmítá uzavřít s touto pojišťovnou smlouvu," podotkla Kolářová z diecézní charity.

Sociálně slabým pojištěncům Médii na jihu Čech nepomohou ani pracovníci z jejího kontaktního místa v obchodním centru IGY. Rada, aby u lékaře bez smlouvy zaplatili v hotovosti a účet poslali k proplacení do této pojišťovny, je k ničemu. "Jsou to lidé v sociální nouzi a lékaři nezaplatí, jejich situaci to neřeší," objasnila Kolářová.

Zdravotní pojišťovna Média se netají, že vznikla teprve letos na jaře a musí do roka získat 50 tisíc klientů, aby mohla existovat. Proto si najala externí firmy, aby jí pomohly s náborem. "Bohužel se neosvědčily. Jejich lidé nepostupovali korektně, a poškozovali tím naše jméno. Proto jsme s nimi ukončili spolupráci," sdělila mluvčí Kramolišová.

Média má momentálně kolem 47 500 klientů a jejich průměrný věk je 26,4 let. "Plánujeme, že do konce roku se počet našich klientů zvýší ještě o 15 tisíc a v náboru chceme pokračovat vlastními silami," tvrdí Kramolišová.