Nová práce: nasaďte úsměv

Obvykle se na období, kdy si má zaměstnavatel ještě ověřit, zda vybral správně, nazývá zkušební dobou. Také nový pracovník má během těchto maximálně tří měsíců vyzkoušet, jestli mu nová práce vyhovuje a zda na ni stačí, případně zda se stihne doučit, co je třeba.

Nástup do nové práce a zkušební doba jsou velmi významným obdobím z hlediska navázání pracovních a sociálních vztahů s kolegy a pochopení základních pravidel firemní kultury.

První den v práci nebude ještě nový zaměstnanec zavalen pracovními úkoly, spíše velkým množstvím informací a zážitků. Bude chtít jistě dobře začít, tedy i udělat dobrý dojem na nové kolegy. Ale jak zapůsobit na první pohled?

Jak kolegy přirozenou cestou přimět ke spolupráci a pomoci v prvních dnech tápání? Ti, kteří hledají zaručený recept, jej nenajdou. Každá firma je jiná, každý kolega je jiný. Lze však najít několik doporučení, která je dobré mít na paměti.



V íce pozorujte a méně mluvte



Jako nováček v pracovním kolektivu nikdy nevíte, na koho narazíte. Tedy ani čím si kolegy získáte, a čím je naopak můžete ztratit. Proto zpočátku pozorujte - jak se chovají, co říkají, jak se oblékají, jaké mají pracovní tempo a návyky. Na sdělení různých informací o sobě budete mít ještě dost času v budoucnu, nesnažte se tedy vše říci na počátku. Snažte se také pochopit firemní kulturu, ale přitom zůstaňte sví. Stát se součástí firemní kultury neznamená naprosto splynout s davem. Je důležité nenechat se vším ovlivnit. Nastavte své smysly a intuici na vysoký výkon a sami vytušíte, co je vhodné a co není. Je zřejmé, že firemní kultura banky se liší od kultury reklamní agentury. Tedy i chování a oblékání je jiné. Zvolte si pohodlný styl korespondující jak s vaší osobností, tak s pracovní pozicí a firmou.



N epředvádějte se



Mnozí noví zaměstnanci jsou velmi žhaví do práce. Chtějí všem ukázat, jak jsou dobří a co všechno umějí. Chtějí přesvědčit, že byli právem vybráni. Nic proti tomu. Ale všeho s mírou! Všem okolo bude jasné, že chcete zapůsobit, tak to nepřehánějte. Všichni vás první dny pozorují a vnímají vaše chování mnohem citlivěji než normálně. Vaše chování na ně může působit jako přehnané a nesympatické.

Nesnažte se prosadit na úkor ostatních, to je největší hřích. Postupně se zapojujte do práce a spolupracujte. Příjemným a optimistickým chováním zkrátka nic nezkazíte. Je třeba počítat s tím, že každý kolega je jiný, nelze se zavděčit všem. Ani se o to nesnažte. Budete-li však příjemně a optimisticky naladěni, máte šanci naklonit si většinu kolegů a chodit pak do práce rádi.



S poznámkovým blokem v ruce



Kromě vytváření vztahů s kolegy nezapomínejte, že hlavním cílem prvních dnů je seznamování s pracovními úkoly a učení se. Všichni okolo vás očekávají, že se budete hodně ptát. Ale trpělivost vašich nadřízených a kolegů není nekonečná. Nemělo by se stávat, že se budete dotazovat opakovaně na věci, které již byly zodpovězeny. Proto si pište. Vše, co se dozvíte. Jinak to zapomenete. I věci, které se vám zdají samozřejmé, již příští den tak jasné nebudou.



P ár slov o neformálních vztazích





Pozor na diskriminační otázky!

Máte zkušenost s drogami? Jste vyléčený alkoholik? Jste kuřák?

Více ZDE.

Pokud předem víte, že musíte vstávat dříve, než jste zvyklí, zkuste takto změnit režim pár dní před nástupem do práce.





Předem si promyslete, koho se na co chcete zeptat.





Otázky si sepište a domluvte si s dotyčným chvilku klidu, kdy vám bude moci odpovědět na otázky.





Novým kolegům se zbytečně nevnucujte, ani se nesnažte jim příliš lichotit. Buďte příjemní a nechte je, ať si vás sami "oťukají".









Lhát v životopise se nevyplácí.

Více ZDE . Nedbejte na to, když některý z kolegů před vámi pomlouvá šéfa. Informace dál neroznášejte, nebo rovnou řekněte, že se o drby nezajímáte.

V žádné firmě nepanují pouze čistě formální a pracovní vztahy. Existuje zde řada různých vazeb, přátelství a nepřátelství. Velmi dobrou příležitostí k navázání méně formálních vztahů jsou společné obědy, různé firemní akce mimo kancelář, večírky apod. Chodí-li vaši nejbližší kolegové společně na oběd, jděte s nimi. Nejspíše vás k tomu sami vyzvou. Nestane-li se tak, nevnucujte se, ale příště pozvěte vy je. Dejte jim najevo, že o ně stojíte, ale opět přiměřeně. Ne na všech pracovištích vládne příjemná atmosféra, proti vyloženému odporu kolegů nic nezmůžete.