Nová práce? Nepokazte první dojem

Zatímco při přijímacím pohovoru byste se měli vychválit a snažit se co nejvíce potenciálního zaměstnavatele zaujmout, první dny v práci by měly být spíše opačné. Šéf už si vás vybral, takže asi bude spokojený, teď byste se měli snažit co nejlépe zapadnout do mnohdy už skvěle sehraného týmu. A co radí personalisté? Nevyčnívat. Spíš poslouchat, dívat se kolem sebe a snažit se pochytit co nejvíce ze zvyků vašich nových kolegů.

Nebojte se zeptat

Nikdo učený z nebe nespadl. I když máte třeba skvělé vzdělání, praxe bývá v každé firmě trochu jiná. Proto se nebojte zeptat. Pokud chybu uděláte, a párkrát se vám to pravděpodobně stane, je nejlepší a nejjednodušší to hned přiznat. Budete za čestného, chyby dělají všichni. Ostatní vás neodsoudí, spíše ocení vaši snahu se zlepšit.

Buďte trochu detektivem

Znalosti jsou znalosti, výkon je výkon, ale nejdůležitější přeci jen bývají mezilidské vztahy. Bedlivě proto pozorujte, ať se rychle zorientujete ve firemních strukturách a vztazích. Pak pro vás bude snazší vyhnout se trapasům a nebezpečným vodám, a jít cestou, která povede třeba k brzkému povýšení.

Nepusťte si hubu na špacír

Mnoha otázkám od nových kolegů se asi nevyhnete. Dobře si ale rozmyslete, co na sebe prozradíte. Informace o tom, že máte dvě děti, jezdíte rádi na kole a milujete pstruha na másle jsou v pořádku. Do počtu vašich orgasmů ale kolegům opravdu nic není. Snažte se také vyhnout soukromému telefonování.

Jak se chovat v nové práci