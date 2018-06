Deset praktických rad, na co si dát pozor, než změníte práci

Firmy změnily strategii a nyní aktivně oslovují i kandidáty, kteří zaměstnání mají a nijak aktivně ho nehledají. Možná i vy uvažujete o změně zaměstnání, možná jste už nějakou zajímavou nabídku dostali. Možná si říkáte: Moje rodina se bude mít líp, konečně si koupíme to lepší auto a pojedeme na hezkou dovolenou.

Právě finančně zajímavější nabídka je obvykle jedním z hlavních důvodů, proč se člověk rozhodne podstoupit změnu zaměstnání. Ale pozor, víc peněz rozhodně vždy nemusí vést ke štěstí a dlouhodobé spokojenosti. Co byste měli zvážit a na jaké otázky hledat odpovědi, než se rozhodnete změnit zaměstnavatele?

1. Čím se firma zabývá a jak je úspěšná?



Zajímejte se o to, co firma dělá. Pro jaké klienty pracuje, co vytváří. Bude pro vás mnohem příjemnější pracovat s produkty a službami, kterým sami věříte, jsou pro vás zajímavé, máte k nim pozitivní vztah nebo v jejich prodeji nebo vytváření vidíte smysl.

Zjistěte si, zda je firma úspěšná a daří se jí. Buďte součástí organizace, která někam směřuje, přichází s inovacemi a udává trendy. Spokojení a úspěšní budete především ve firmě, která je sama úspěšná.

2. Má firma opravdu dobrou reputaci?



Prověřte si, jakou pověst má daná společnost na trhu. Prozkoumejte sociální sítě nebo specializované webové aplikace, kam často přispívají i bývalí zaměstnanci. Znáte někoho, kdo ve firmě pracuje? Zeptejte se ho. S velkou pravděpodobností dostanete velmi věrohodnou referenci.

Mnoho firem si to sice stále neuvědomuje, ale je to právě spokojený zaměstnanec, kdo firmu reprezentuje a může pro ni být tím nejlepším ambasadorem. Dnes má celá řada společností i speciální náborové programy, v nichž současní zaměstnanci doporučují nové vhodné kandidáty. Za toto doporučení pak získávají finanční odměnu.

3. Dejte na intuici, jaká tam panuje atmosféra?



V práci trávíme obvykle alespoň třetinu dne a je víc než důležité, abychom se tam cítili spokojeně. Proto si vybírejte firmu, kde na vás už na první dojem dýchne příjemná atmosféra.

Vyhovují vám i zdánlivé drobnosti jako styl oblékání, způsob, jakým spolu zaměstnanci komunikují nebo jak s vámi vedli pohovor? Už během setkání se rozhlédněte okolo a všímejte si detailů. Je vám to prostředí sympatické? Bude vám tento styl sedět? Nemějte ale dopředu předsudky nebo obavy. Nebojte se velikosti firmy, každá firma je jiná, má jiné hodnoty a panuje tam různá atmosféra a firemní kultura.

4. S kým budete pracovat a kdo bude váš šéf?

Kristýna Šimonová Působí 13 let v mezinárodní marketingové agentuře Wunderman. Pracuje na pozici Group Operations Director - vede oddělení lidských zdrojů, financí, IT, back office a právní oddělení. Od roku 2018 rovněž vede na globální úrovni týmy lidských zdrojů v rámci sítě Wunderman\MSC.

Vztahy s kolegy a nadřízenými jsou klíčové. Vůbec nejde o to, že z vás musí být blízcí přátelé, kteří spolu tráví volné večery „u piva“.

Jde o vzájemný respekt a pocit, že se můžete na kolegu nebo nadřízeného spolehnout. Pokud nejsou na pracovišti dobré vztahy, promítá se to i do vztahů se zákazníky a obchodními partnery. A hlavně to má negativní vliv na spokojenost, úspěšnost a pracovní výkon jednotlivých zaměstnanců.

Před změnou zaměstnání nezapomínejte na jednu podstatnou věc: současný kolektiv znáte. Víte, co od koho čekat, jak s kým spolupracovat a kdo má jaké silné a slabé stránky. Když se rozhodnete pro změnu zaměstnání, postavíte se znovu na startovní čáru v budování vztahů s novými kolegy.



5. Pracovní nasazení ano, ale máte i osobní život

Specifikem dnešní doby jsou někdy přemrštěné finanční nabídky. Ale pozor, firmy obvykle logicky požadují za vysokou mzdu také velké nasazení.

Můžete se tak dostat pod extrémní tlak s často nezvladatelným objemem úkolů i nad rámec svých kompetencí. Zvažte, co má pro vás opravdovou hodnotu – pár tisíc na výplatní pásce navíc, nebo třeba čas na rodinu, vlastní koníčky či péči o zdraví. Zamyslete se nad tím, zda bude váš pracovní život v rovnováze s osobním životem a nebudete žít pouze v pracovní bublině.

6. Je nastavení bonusových složek reálné?

Vaše odměňování by mělo být nastaveno férově. Popřemýšlejte, zda za nabídkou, v níž hraje prim vysoký plat, se neskrývá nějaké „ale“. Zda tím firma nezakrývá nějaký skrytý problém, který zatím teď nevidíte (nefungující procesy, problémy u managementu firmy).

Pozor i na různé bonusové a nenárokové složky mzdy, zda jsou dosažitelné a správně nastavené. Transparentní systém odměňování a férový přístup je prostě základ.

7. Co vám přinesou benefity?



Zaměstnavatelé se dnes předhánějí v nabídce rozmanitých benefitů. Notebook, telefon, stravenky, home office, ty už je dnes standardem. Ale pozor, nehodnoťte nabídku benefitů jen z hlediska přepočtu jejich finanční hodnoty. Zamyslete se nad tím, co vám vlastně takový benefit dokáže opravdu zprostředkovat. Je to příjemný zážitek, relaxace, naučí vás něco nového?

Třeba v naší agentuře patří mezi nejoblíbenější benefity masáže přímo ve firmě. Za symbolickou cenu si zaměstnanci mohou nechat v pracovní době namasírovat ztuhlá záda. Na dračku jde i možnost využití apartmánu na horách.

8. Funguje ve firmě otevřenost a naslouchání?

Řada zaměstnavatelů bere své zaměstnance stále jen jako pracovní sílu. Zajímejte se, zda ve firmě funguje otevřenost a zda se s vámi chtějí bavit o vašem růstu a tom co vás baví a naplňuje. Umožní vám rozvíjet vaše zájmy a dlouhodobé cíle? Podpoří vás v tom, v čem byste se chtěli zlepšit? Podpoří vás i v obtížných životních situacích například zkrácením úvazku, větší flexibilitou pracovní doby nebo počtem home officů?

Nám se osvědčil program You Time, který podporuje naše zaměstnance v jejich silných stránkách nebo aktivitách, které je baví v pracovním i volném čase. Třeba našemu datovému analytikovi jsme zorganizovali vernisáž jeho fotografií v prostorách společnosti. Kolegyně, která miluje jógu, u nás vedla ranní lekce a nadchla ke cvičení i další zaměstnance.

9. Co nového mě firma naučí? Jak se budu rozvíjet?

V dnešní dynamické době je v podstatě nutností se neustále vzdělávat a rozvíjet. I když netoužíte po velké kariéře, je potřeba se neustále učit nové věci pro udržení kvalifikace a k budoucímu uplatnění na trhu práce. Klíčovou roli v tom také hraje zaměstnavatel. Zeptejte se, jak se můžete dál vzdělávat například v jazykových kurzech, odborných školeních, v rozvoji měkkých dovedností a manažerských schopnostech.

Zajímejte se, zda se ve firmě sdílí interní know how a kolegové si mezi sebou běžně předávají své znalosti a dovednosti. Nám velmi dobře zafungovala tzv. interní akademie. Kolegové sdílejí a prezentují zajímavá témata, zkušenosti z projektů, aktuální trendy na trhu, inovativní nápady. Tato setkání jsou otevřená všem zaměstnancům, bez ohledu na odbornost nebo zkušenost.

10. Jak může růst moje kariéra?

Možnost kariérního postupu nabízí ve svém inzerátu snad každá firma, ověřte si ale skutečnost. Mnoho firem si své zaměstnance vychovává a posouvá je dál. Chtějte vědět, jak konkrétně se můžete v budoucnu dál rozvíjet a kariérně růst.

Zjistěte si, zda se při obsazování volných pozic firma dívá nejprve do řad svých zaměstnanců a až poté hledá kandidáty zvenku. Profesní posun nemusí být vždy jen směrem k povýšení do manažerské role, ale i z jednoho týmu do druhého. I to je šance pro růst.

A doporučení na závěr: Nedělejte změnu jen pro změnu. Dobře zvažte všechna svá očekávání a priority. Zamyslete se, co je pro vás opravdu důležité a co vás v oblasti kariéry těší. Nedají se potíže v současném zaměstnání ještě nějak vyřešit? Je odchod tou jedinou volbou?

Pokud vás ve stávajícím zaměstnání něco trápí, pokuste se to nejdříve otevřeně vyřešit s nadřízeným nebo personálním týmem. Dobrý zaměstnavatel si totiž cení loajality a své zaměstnance si chce udržet. Výsledek vás buď mile překvapí, anebo budete alespoň odcházet s dobrým pocitem, že jste se k situaci postavili čelem.