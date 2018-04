Změna zákona by měla umožnit mimořádné splacení hypotéky

Jsou banky poskytující hypotéky připraveny na to, že nové podmínky spustí hned po schválení?

U nás v Hypoteční bance běží přípravné práce naplno, i s vědomím rizika toho, že se některé oblasti mohou ještě v rámci schvalování změnit. Taková je však situace a my nemůžeme sedět a čekat na výsledek. Myslím, že podobné to bude i v jiných finančních institucích.

Jak moc jsou takové změny pro banky náročné?

Nový zákon o spotřebitelském úvěru představuje významný zásah do procesů bank, s čímž souvisí také velké změny v IT systémech. Návrh zákona míří nejen do oblasti struktury a fungování trhu, ale zavádí řadu nových informačních povinností. Tyto dokumenty se musí někde tvořit, musí být naplněny konkrétními daty o klientovi a to již snad nikdo na trhu nepřipravuje ručně. Předpokládám, že rozsah úprav bude větší, než byla například implementace nového občanského zákoníku.

Hlavní očekávané změny: Možnost mimořádného splacení úvěrů zajištěných nemovitostí určenou na bydlení. Věřitel přitom má právo pouze na kompenzaci přiměřených nákladů. V případě těžkých životních situací (úmrtí, dlouhodobá nemoc nebo invalidita klienta či jeho manžela/partnera) možnost splacení bez jakýchkoli sankcí. Novinky se budou týkat úvěrů uzavřených po schválení zákona (či úvěrů, u kterých se po schválení zákona bude měnit fixace). Aktuální situace: Změna měla platit od 21. března. V současné chvíli je zákon projednáván v parlamentu. Silně optimistický odhad počítá s platností od poloviny roku 2016, víc pravděpodobné však je, že začne platit od roku 2017.

Dosud si banky za mimořádné splacení účtovaly třeba 5 % z předčasně splacené částky za každý rok do konce fixace. Nově by mělo platit, že účtovat se budou jen „účelně vynaložené náklady“. Mohl byste přiblížit, kolik to asi je?

Stále není jasná definice toho, co jsou účelně vynaložené náklady. Bude tam například patřit provize zprostředkovateli hypotéky? Bude tam patřit cena peněz? Mohl bych jmenovat další nejasné položky. Předpokládám, že v tomto směru se výklad záhy ujasní, ale stejně bude mít každá banka pravděpodobně svůj vlastní způsob výpočtu vynaložených nákladů. Banky, které emitují hypoteční zástavní listy, budou muset zohledňovat i to, že tyto cenné papíry drží investoři, kteří je s velkou pravděpodobností budou držet až do jejich splatnosti a že jejich výnos je garantován na jasně definovanou dobu.

Jednou z navrhovaných změn je bezpoplatkové splacení v těžké životní situaci. Co vše bude onou těžkou životní situací?

Co se týká těžkých životních situací, zákon jimi rozumí úmrtí, dlouhodobou nemoc nebo invaliditu klienta či jeho manžela/partnera. I v těchto případech však bankám s předčasným splacením mohou vzniknout nemalé náklady, které se v případě, že si je banky nebudou moci pokrýt, mohou promítnout do celkového cenového nastavení úvěrových produktů.

Až nový zákon začne platit, bude se vztahovat na nově podepsané smlouvy. Na staré smlouvy až po změně sazby při další fixaci. Lze doporučit klientům, které aktuálně čeká takzvaná „otočka“, aby následnou sazbu fixovali třeba jen na rok, aby v dalším roce mohli výhod těchto úprav využít?

Myslím si, že v období historicky nízkých sazeb je nejlepší si současnou úrokovou sazbu sjednat na co nejdelší dobu. Každý klient by si měl sám rozmyslet, zda chce podstoupit nejistotu pohybu sazeb směrem vzhůru výměnou za zatím stále nejasnou potenciální výhodu.

Ptám se proto, že o tom, že jsou „sazby na dně“ se mluví již několik let. Očekávaný růst však stále nepřichází. Jak to vidíte vy s vývojem sazeb v následujícím období?

Odhadování úrokových sazeb není úplně má nejoblíbenější disciplína. Již dlouho říkám, že sazby nemohou jít níže, ale je fakt, že mi v minulosti ty odhady až tak moc nevycházely. Podle všeho však období nízkých sazeb po nějakou dobu ještě potrvá, a pokud nyní říkáme, že sazby jsou na historicky nejnižší úrovni, pak se domnívám, že jediný směr pohybu v delším období je směrem vzhůru.

Úroky na mezibankovním trhu jsou extrémně nízké. Občas lze zaslechnout zprávy, že lidé budou bance platit za to, že si u ní mohou uložit peníze a naopak, banka bude lidem platit za to, že si u ní půjčí. Jak moc je něco takového reálné?

Nakolik je taková situace reálná nevím. Nemyslím si, že se to stane. Je ale fakt, že jsme si před pár lety také vůbec nedovedli představit situaci, kdy se sazby na hypotékách budou pohybovat okolo 2 %, jako je tomu nyní.