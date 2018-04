Za stokorunu roztrhanou na kusy si podle nových pravidel nic nekoupíte

Pravidla pro výměnu poškozených bankovek, která v červenci přinesl nový zákon o oběhu bankovek, jsou podle tvrzení ČNB jednodušší. S poničenou bankovkou stačí zajít do některé obchodní banky a požádat o výměnu.

"Banky mají nově povinnost vyměňovat na svých přepážkách poškozené bankovky za nepoškozené, a to bezplatně," upozorňuje Petra Hájková z odboru komunikace České národní banky (ČNB). S bankovkou lze zajít rovněž do ČNB.

Pozor na nestandardní poškození bankovky

Nově se ale můžete dozvědět, že bankovka, kterou chcete vyměnit, je nestandardně poškozená. Například když okraj papírového platidla sežehl plamen, bankovka je roztržená na tři kusy, nebo je na ní ručně připsaná poznámka. V takovém případě budete mít smůlu. Nestandardně poškozenou bankovku totiž musí banky zadržet bez náhrady.

"Bankovky jsou zákonným platidlem s pevně danou hodnotou. Způsob, jakým s nimi lidé manipulují, by tomu měl proto odpovídat," poznamenává Hájková.

Co je nestandardně poškozená bankovka bankovka, jejíž obrazec je nečitelný, deformovaný nebo proděravělý

bankovka ohořelá nebo zetlelá,

bankovka popsaná, pomalovaná, přetištěná, potištěná, obarvená, odbarvená, poškozená biologickým nebo jiným materiálem, nejde-li o nepatrná poškození, která nebrání dalšímu oběhu,

bankovka poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,

bankovka skládající se z více než dvou částí.

Zdroj: ČNB

Úmyslně poškozená bankovka je bezcenná

Dostat nějakou finanční kompenzaci za nestandardně poškozené platidlo lze podle nových pravidel jedině ve výjimečných a odůvodněných případech. Tedy například tehdy, když peníze sežehne požár v bytě, poničí se kvůli povodni, nebo když si v obchodě nevšimnete, že vám pokladní v obchodě vrátil zpět bankovku, která byla z jedné strany počmáraná.

Nově je ale dobré vědět, že žádost o náhradu poškozené bankovky musíte doručit buď písemně, nebo osobně na některou ze sedmi poboček České národní banky. A to nejpozději do 60 dnů, kdy vám v bance poškozenou bankovku zabavili bez náhrady. Pokud ale peníze poničí děti, které jste nechali bez dozoru, nebo bankovky vyperete spolu prádlem, počítejte s tím, že to ČNB vyhodnotí jako úmyslné poškození a nedostanete ani korunu.

Jaké poškození může ČNB zohlednit Náhradu za nestandardně poškozené bankovky můžete získat ve výjimečných a odůvodněných případech, a to konkrétně za bankovky a mince poškozené aktivací nástražného zařízení na ochranu proti krádeži,

za bankovky a mince poškozené při živelní pohromě,

jako oběť trestné činnosti za bankovky a mince poškozené při spáchání trestného činu nebo při pokusu o spáchání trestného činu,

za bankovky a mince poškozené nešťastnou náhodou,

za bankovky a mince poškozené pouze na líci nebo pouze na rubu způsobem, kterého si příjemce nemusel povšimnout.

Zdroj: ČNB

Nejčastěji peníze roztrháme nebo vypereme

Praxe potvrzuje, že s penězi nakládáme mnohdy velmi lehkovážně. Velmi časté jsou případy, kdy lidé bankovky roztrhají na tři a více dílů, různě obarví či vybělí v pračce, nebo si z nich dělají zápisník na stručné poznámky. Početné jsou i situace, že rodiče povalují peníze doma a pak se nestačí divit, co s nimi dokážou udělat malé děti vybavené tužkou, razítkem nebo nůžkami.

Poškozených bankovek, které se každoročně vrátí do České národní banky není málo. Jen loni to bylo téměř 200 tisíc kusů v celkové hodnotě přes 151 milionů korun. Nejčastěji poškozenou bankovkou je tisícikoruna, loni jich bylo poničeno přes 71 tisíc kusů a v letošním 1. čtvrtletí již 27 tisíc kusů.

Některé případy poškozených bankovek, které v poslední době ČNB zaznamenala, patří do kategorie kuriozit. V bankomatu jedné tuzemské banky si například udělaly hnízdo myši, které dokázaly během svého krátkého pobytu bankovky zcela poničit.

Dalším příkladem je manželský pár bydlící v domě, který byl již několikrát vykraden zloději. Pro svou hotovost si proto manželé našli důmyslnou skrýš: plynovou troubu. Při přípravě oběda na to ale zapomněli a sežehli tak více než 100 tisíc korun. "Ještě větší částku, přibližně půl milionu korun, zničil pán, který peníze schoval v garáži, kde však zkratovala elektroinstalace a garáž začala hořet," uzavírá Hájková.