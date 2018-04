Open space zvyšuje na pracovišti asociálnost, tvrdí studie

Z ní vyplývá, že než pracovat v otevřeném prostoru s dalšími lidmi, je lepší zvolit zaměstnání na dálku z domova, kde vám dělá společnost maximálně vlastní kočka.

Toto zjištění zveřejnil list The Guardian. Podle studie je nejlepším scénářem zajišťujícím harmonii na pracovišti vlastní kancelář, kterou sdílí maximálně jeden další člověk. A když to nejde, tak práce z domova.

Naopak žhavý trend spojování kanceláří do jednoho prostoru zvyšuje u lidí podrážděnost, podezíravost a snahu uzavírat se do sebe. Stoupá také počet rozptylujících podnětů, vázne spolupráce, zvyšuje se nedůvěra a sílí negativní vztahy. A aby toho nebylo málo, zhoršuje se i pocitové vnímání přátelství mezi spolupracovníky či podpory ze strany nadřízených.

Do studie zahrnuli odborníci tisíc zaměstnaných Australanů. Ptali se jich, zda se o kancelářský prostor dělí s ostatními lidmi, jaký druh přátelství se spolupracovníky mají, jakou podporu cítí ze strany nadřízených a jaké mají naopak negativní pocity či zkušenosti, jako je například nedostatek spolupráce či nedůvěra.

Ze studie vyplynulo, že sdílené prostředí přátelství mezi spolupracovníky nevylepšilo a bylo nejčastěji spojováno s pocity méně vstřícného a méně nápomocného vedení. Příčinou tohoto zjištění může být skutečnost, že zaměstnanci, kteří jsou buď pod příliš velkým dohledem, nebo naopak jen pod dohledem formálním, vnímají práci svých nadřízených jako méně kvalitní, než když se na rozděleném pracovišti scházejí k poradám.

Také další výzkum podporuje tvrzení, že výhody spojované se sdíleným prostředím nejsou takové, jak se při vzniku otevřených kanceláří čekalo. Naopak se ukazuje, že spolupráce je pro zaměstnance méně příjemná a tok informací se ve sdíleném kancelářském prostoru nijak nezměnil.

To nejsou nijak skvělé zprávy pro zaměstnance v době, kdy jsou otevřené kancelářské prostory a sdílená pracoviště na vzestupu.

A co mohou zaměstnanci dělat, aby přežili? Pokud je to jen trochu možné, měli by si vyboxovat kancelář, o kterou se budou dělit jen s jedním, nebo dvěma dalšími spolupracovníky. Druhou nejlepší možností je práce z domova.

Ale ne všichni mají takové štěstí. Ti ostatní si musejí zkusit pomoci improvizovanými prostředky. Vizuálnímu vyrušování ze strany ostatních spolupracovníků je možné zabránit s pomocí panelů, knižních regálů nebo „zelených stěn“ z rostlin. Hluk kancelářského prostředí se pak dá utlumit sluchátky na uších.

Je podle vás přirozené pracovat v open space?