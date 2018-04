Nová tisícikoruna půjde do oběhu v květnu, bude mít více ochranných prvků

V současnosti v oběhu koluje bezmála 132 milionů kusů tisícikorun (38 % bankovek v oběhu) vydaných v roce 1996 (resp. 1993 – jejich platnost však již byla ukončena a je možné je vyměnit v ČNB za vzor novější). Letos 1. dubna k nim přibude modernizovaný vzor roku 2008.

První aprílový den centrální banka sice bankovku emituje, ale nejdříve její vzorky dostanou banky. Ty musí novým ochranným prvkům nejprve přizpůsobit svou techniku ověřující pravost předkládané hotovosti a zajistit proškolení zaměstnanců. Teprve pak může inovovanou bankovku dostat do ruky běžný občan. Časovou prodlevu mezi vydáním nového vzoru tisícikoruny a okamžikem, kdy se reálně objeví v oběhu, odhaduje ČNB na jeden měsíc.

Ochranné prvky českých bankovek: 1. hlubotisk

2. vodoznak

3. ochranná vlákna

4. soutisková značka

5. mikrotext

6. opticky proměnlivá barva

7. skrytý obrazec

8. iridiscentní pruh

9. ochranný proužek



Zdroj: ČNB

Stejně jako dříve, na líci bankovky je vyobrazen František Palacký, na jejím rubu najdete orlici s rozepjatými křídly jako symbol Moravy a Slezska. Jejím tělem a levým křídlem prolíná silueta kroměřížského zámku.

Jednou z mála změn v designu je doplnění žlutých kroužků v nepotištěných okrajích a v některých částech tiskového obrazce bankovky. Jejich úkolem je zamezit kopírování na běžných kopírkách (žlutá barva se kopíruje obtížněji).

Novinkou jsou především inovované ochranné prvky bankovky, a to jak ty, které jsou zjistitelné pouhým okem či hmatem, tak prvky zjistitelné s použitím více či méně složité techniky.

To, co by našim očím nemělo uniknout ani při zběžné kontrole bankovky, je ochranný proužek. Ten je dnes široký 1,4 mm, kovově lesklý s opakujícím se negativním mikrotextem 1000 Kč. Ochranný proužek nového vzoru je široký 3 mm a opatřený šrafovaným negativním mikrotextem s logem ČNB a nominální hodnotou 1000 Kč. Jeho kovově lesklá barva se navíc s různým úhlem dopadu světla mění z hnědofialové barvy na zelenou.





Změny se dočkal i vodoznak (viditelný v protisvětle), jenž tvoří běločarý negativní portrét Františka Palackého. Ten je u nového vzoru doplněn číslem 1000 a lipovým listem.

Upraven je i iridiscentní pruh, jehož původní jednobarevná obdélníková verze se mění na dvoubarevný vzorovaný pruh. Jeho pravý okraj je navíc tvarován do několika obloučků.

Pominout bychom také neměli nahrazení podpisu bývalého guvernéra ČNB „Tošovský“ podpisem současného guvernéra ČNB „Tůma“ a jeho převod do jiné tiskové techniky, z tisku z hloubky do tisku z plochy. Zároveň a zcela pochopitelně se změní i letopočet označující vzor bankovky – letopočet 1996 nahradí rok 2008.

Beze změny zůstává opticky proměnlivá barva ve tvaru lipového listu na lícové straně tisícikoruny.

Další ochranné prvky bankovky jsou přístupné jen odborníkům. Některé například pokladníkům, kteří jsou vybaveni ultrafialovými lampami, jiné jsou pak ověřitelné pouze strojově. Jejich popis a charakteristiky však ČNB nezveřejňuje.