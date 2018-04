Nová tvář stavebního spoření

Spořitelny chtějí klást mnohem větší důraz na úvěrovou stránku stavebního spoření než dosud. Kromě postupného snižování úrokových sazeb především překlenovacích úvěrů s tím souvisí i rušení možnosti navyšování cílových částek u starších smluv, kde mají klienti bez úvěru nárok na různá úroková zvýhodnění

Českomoravská stavební spořitelna

Od listopadu bude mít zcela ČMSS nové obchodní podmínky. Místo jednoho produktu, který se rozlišuje pouze na varianty spoření (rychlá, standardní, dlouhodobá), budou nově dva různé tarify s rozdílnou výší úrokových sazeb z vkladů a z úvěrů. ČMSS také konečně jako poslední ze všech spořitelen zavede možnost čerpat úvěr až do 60% cílové částky. Bude zrušena dlouhodobá varianta spoření (ke které se váže nejnižší splátka úvěru a nejpomaleji rostoucí hodnotící číslo).

Změna tarifu z KLASIK na INVEST ani opačně nebude možná, takže by si měl každý předem rozmyslet, bude-li chtít čerpat úvěr, nebo ne. Stávající klienti budou moci požádat o převedení svého spoření do tarifu KLASIK, jinak pro ně zůstanou v platnosti současné obchodní podmínky. (Z důvodu rozdílných úrokových sazeb pro úročení vkladů nebude možný převod stávající smlouvy do nového tarifu INVEST.)

Současný produkt i nové tarify znázorňuje následující tabulka:

ČMSS Současný tarif Nový tarif KLASIK Nový tarif INVEST Úroková sazba vkladů 3% 3% 2% Úroková sazba úvěru 6% 5,5% 4,8% Výše splátek úvěru v % z CČ: v rychlé variantě / ve standardní variantě 0,7% / 0,5% 0,8% / 0,6%* 0,8% / 0,6%* Varianty spoření: rychlá, standardní, dlouhodobá rychlá, standardní rychlá, standardní Poměr vklady: úvěr (z CČ) 50 : 50 40 : 60 40 : 60 Měnit tarif nelze, je možné pouze změnit variantu spoření z R na S a opačně v rámci jednoho tarifu. *Poznámka: splátky úvěrů mohou být sníženy, pokud bude čerpán nižší než maximální úvěr.

Pokud jde o zrušení možnosti dodatečně měnit tarify, není to zase až tak moc velká novinka, neboť i jiné spořitelny, například Wüstenrot, Raiffeisen a HYPO, mají takto rozdělené tarify již delší dobu. Možnost změny smlouvy z jednoho tarifu na druhý je u nich také omezená.

HYPO stavební spořitelna

Od listopadu také HYPO zavádí nové tarify, opět bude jeden určený pro spořicí klienty a druhý pro ty, kdo budou čerpat úvěr. Oba dva budou ještě rozděleny do dvou variant A a B, které se budou lišit výší poplatku za uzavření smlouvy a také dalšími možnými navazujícími výhodami. Toto rozlišení dvou variant A a B bude vlastně odpovídat současnému rozlišování tarifů „Nadstandard 1,6“ a „Nadstandard 1“. S vyšším poplatkem se nyní i v nových tarifech pojí dvě výhody:

pokud není čerpán úvěr, dostane účastník při ukončení smlouvy zpět 1% z cílové částky jako dodatečné úrokové zvýhodnění. Je však nutné dosáhnout stanovené minimální hodnoty hodnotícího čísla, která bude v novém tarifu vyšší než je v současném tarifu 1,6.

při čerpání úvěru je možné požádat o bezplatné zvýšení přidělované částky až na dvojnásobek původně sjednané cílové částky

Současné produkty Nadstandard 1,6 a Nadstandard 1: HYPO stavební spořitelna Současný tarif Nadstandard NMW 1,6 Současný tarif Nadstandard NMW 1 Základní úr. sazba vkladů 2% 2% Úrokové zvýhodnění 2% 2% Dodatečné úrokové zvýhodnění (% z CČ) 1%z CČ - Úroková sazba úvěru 4,9% 4,9% Poměr vklady : úvěr (z CČ) 40 : 60 40 : 60 Úhrada za uzavření smlouvy (% z CČ) 1,6% z CČ 1,0% z CČ

Nový produkt: výše úrokových sazeb z vkladů a úvěrů

HYPO stavební spořitelna Nadstandard spoření - varianta A NS1,8 Nadstandard spoření - varianta B NS1,2 Nadstandard úvěr - varianta A NU1,8 Nadstandard úvěr - varianta B NU1,2 Základní úr. sazba vkladů 2% 2% 1% 1% Úrokové zvýhodnění 2% 2% 0% 0% Dodatečné úr.zvýhodnění (% z CČ) 1% z CČ - 1% z CČ - Úroková sazba úvěru 4,9% 4,9% 3,9% 3,9% Poměr vklady : úvěr (z CČ) 40 : 60 40 : 60 40 : 60 40 : 60 Úhrada za uzavření smlouvy (% z CČ) 1,8% z CČ 1,2% z CČ 1,8% z CČ 1,2% z CČ

Varianty A odpovídají současnému tarifu Nadstandard 1,6, jsou spojeny s vyšší úhradou za uzavření smlouvy a zároveň nabízejí určité výhody: Varianty B odpovídají současnému tarifu Nadstandard 1, kdy je nižší úhrada za uzavření smlouvy, ale není nárok na vrácení 1% z cílové částky zpět ani na bezplatné zvýšení přidělované částky

Pokud chcete pouze spořit bez úvěru, bude lepší, když si smlouvu uzavřete ještě nyní, do konce října, abyste nemuseli platit vyšší úhradu za uzavření smlouvy. Naopak budete-li chtít čerpat úvěr, bude vhodnější počkat si až na nový tarif „NU“.

Raiffeisen stavební spořitelna

Jako jedna z mála Raiffeisen dosud poskytuje zvýhodněnou úrokovou sazbu pro klienty, kteří nečerpají úvěr. Od listopadu však její výše poklesne. Přestože bude zvýhodnění pro „přátelské klienty“ zachováno, vzhledem ke snížení základní úrokové sazby poklesne i zvýhodněná sazba ze 4% na 3%. Pokud tedy chcete uzavřít stavební spoření u Raiffeisen spořitelny ještě letos, máte poslední šanci získat 4% úročení pouze v případě, že smlouvu podepíšete nejpozději do konce října.

4% úrokovou sazbu v Raiffeisen spořitelně získáte pouze do 31.10.

Stávající a nové úrokové sazby:

Raiffeisen stavební spořitelna Současný stav Stav od 1. listopadu Úroková sazba vkladů 3% 2% Úroková sazba úvěru 6% 4,9% Úrokové zvýhodnění po pěti letech spoření 1% 1% Celková úroková sazba pro klienty bez úvěru 4% 3%

Wüstenrot stavební spořitelna již od začátku října zařadila do své nabídky nový překlenovací úvěr s nulovou akontací DOMINANTA, určitou variantu překlenovacího úvěru bez počátečního vkladu vytvořila i Stavební spořitelna České spořitelny se svým produktem MAXI.

Nabídce překlenovacích úvěrů se budeme věnovat v dalších komentářích.

Která spořitelna nyní nabízí podle vás nejlepší produkty pro ty, kdo chtějí úvěr? Jak se vám líbí současný vývoj, kdy se zlevňují úvěry a klesají úroky z vkladů?