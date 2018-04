Nováčka v týmu nenechte na holičkách, děláte to pro sebe

Představení pomůže oběma stranám

Každý nováček v týmu by měl být seznámen s lidmi, se kterými bude, zvláště v blízké době, spolupracovat. Zamyslete se nad tím, jaké úkoly bude nový zaměstnanec plnit, zmapujte si, koho všeho se jeho nástup týká. Právě těm lidem, které bude nováček potřebovat pro výkon svých povinností (a naopak kdo bude pro plnění svých úkolů potřebovat nováčkovu pomoc), by měl být co nejdříve představen.

Vyberte kouče a koučováním motivujte

Představení jeho osoby přitom nemusíte realizovat přímo vy sami. Vyberte si ze svého týmu zodpovědného člověka, kterému důvěřujete, který je ve firmě již nějakou dobu a má s chodem firmy zkušenosti stejně tak jako má dobře nastavené kontakty se spolupracujícími odděleními. Tohoto člověka pak požádejte nejen o to, aby se postaral o představení nováčka, ale také, zda by mohl jeho nového kolegu tzv. koučovat (poradit mu v začátcích, zodpovědět mu jeho dotazy, pomoci mu s realizací prvních úkolů, nechat jej dívat se, jak při plnění úkolů postupuje sám, a podat jednotlivým krokům vysvětlení).

Současně tento krok využijte jako motivátor osoby, kterou jste pověřili koučováním nováčka. Dejte tomuto svému podřízenému najevo, že jej pověřujete takovým úkolem, protože si jej vážíte, protože víte, že se na něj můžete spolehnout a takový úkol mu bez obav svěřit.

Bez připravených podmínek se efektivně začínat nedá

Ale abychom neodbíhali od postavy nového člena týmu, kterému se snažíme ulehčit cestu k řádnému fungování v rámci pracovní skupiny, jejíž výsledky jsou pro nás jako pro šéfy stěžejní. Nejen představení pro něj v budoucnu relevantním kolegům je důležité. Neméně významné je pro něj a potažmo pro vás i to, abyste mu připravili podmínky, v jejichž rámci bude vykonávat svou pracovní činnost.

Zažili jste někdy v minulosti situaci, kdy přišel do firmy nový zaměstnanec a neměl si v kanceláři kam sednout? Nebo neměl připravený vlastní počítač, bez kterého ovšem nebylo možné jeho práci vykonávat? Anebo snad neměl přístup do firemního systému, jasně definované své povinnosti anebo vyhraněnou zodpovědnost? To všechno jsou věci, na které musíte myslet už dávno před příchodem nového člověka do týmu. Anebo musíte alespoň zavčasu myslet na to, že máte přípravu podmínek pro nového člověka delegovat na jinou kompetentní osobu.

Ta musí být samozřejmě důkladně obeznámena s tím, jakou roli bude nováček v týmu plnit, aby mohla přípravu realizovat správně. Nejlépe tak, že by znala roli nováčkova předchůdce, který tým opustil. A pokud je pozice docela nová, je přímo na vás, popřípadě na personálním pracovníkovi, abyste definovali všechny dispozice nováčkova postu, na základě který bude příprav možná.

Pokud přípravu podceníte, nastane trapná situace, která nejenže zbrzdí kvalitní rychlé zapracování nováčka, který nakonec bude jen brzdit výsledky týmu, ale také se ostatním ukážete jako neschopný šéf, který neumí přemýšlet dopředu a jehož manažerské schopnosti stojí minimální za zvážení.

Nelámejte hned hůl, i v identifikaci problémů je důležitá vaše pomoc

Ovšem i přes správně provedený výběr nového zaměstnance a jeho kvalitní uvedení do chodu v týmu a v celé firmě může nastat situace, že jeho výsledky nejsou ani zdaleka takové, jaké od něj vyžadujete. Pak je třeba odhalit, kde se stala chyba. Zeptejte se jej, co mu činí problémy. Proč jeho výsledky jsou špatné? Nekřičte na něj, buďte trpělivý. Dobře naslouchejte tomu, co vám říká, a dobře položenými správnými otázkami se snažte dobrat k tomu, jak mu můžete pomoci, dříve než jej nadobro odsoudíte coby neschopného.

Chyba nemusí být v něm samotném. Problém může být v některém z kolegů, se kterým nováček spolupracuje, v špatně nastavené strategii projektu, na kterém pracuje, a v řadě dalších věcí. Zeptejte se na názor jiných kolegů a především kouče, kterého jste nováčkovi přidělili.