Nové AXA Bank už tři dny nefunguje internetové bankovnictví

Ten, kdo se nechal zlákat zajímavou nabídkou spořicího účtu od AXA Bank, zatím rozhodně nevydělal. Banka nabízí zhodnocení 2,5 procenta ročně s možností dalšího půlprocentního zhodnocení.

Vše vypadá zatím zajímavě, ale takřka od začátku spuštění nového produktu nefunguje bance internetové bankovnictví, což je jedna z mála možností, jak účet spravovat. "Vypadá to, jako by systém vůbec nebyl zprovozněn," napsal čtenář iDNES.cz.

Navíc od pondělí AXA Bank na propagaci svého nového spořicího účtu zahájí televizní, billboardovou a internetovou kampaň.

Účet si sice bez problémů zařídíte, ale znovu se do internetového bankovnictví nepřihlásíte. Banka svým klientům neodpovídá. "Několik dnů neodpovídá na mé e-mailové dotazy. Hrají si zřejmě na mrtvého brouka a čekají, jak se situace vyvine," dodal čtenář.

Banka ale problém nevidí. "Klienti mohou svůj účet obsluhovat prostřednictvím call centra. Předpokládáme, že vše bude plně funkční nejpozději v průběhu víkendu. Momentálně provádíme údržbu systému," sdělil iDNES.cz Marek Zeman z finanční skupiny AXA. Našemu čtenáři AXA Bank přislíbila plně funkční internetové bankovnictví až v polovině příštího týdne.

Správa účtu přes call centrum není úplně zadarmo. Banka by však do zprovoznění internetového bankovnictví neměla tyto poplatky účtovat. Samozřejmě se to netýká ceny za samotný hovor. Call centrum ale na rozdíl od internetového bankovnictví funguje jen v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.