Nové fondy na obzoru

Otevření Rentiérského investičního fondu 1.IN

31. října dojde k výmazu Rentiérského investičního fondu 1.IN, a.s. z obchodního rejstříku. Den výmazu je zároveň i dnem přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond s názvem 1.IN – Rentiérský fond, otevřený podílový fond První investiční společnosti, a.s. Obchodování s tímto fondem bude v RM-Systému ukončeno 23. října. Předpokládaným datem zahájení obchodování s podílovými listy otevřeného fondu je 25. listopad. Jak tomu bylo i u jiných otvíraných fondů, bude fond zatížen v prvním měsíci (pouze konec listopadu) šestiprocentním výstupním poplatkem. Ten bude každý měsíc snižován o jeden procentní bod. Bez srážky při odkupu tedy bude možné prodat podílové listy v květnu 2003.

Poslední zveřejněné čisté jmění na akcii (NAV) je 1066 Kč (27.9.). Závěrečná cena akcií na RM-systému byla 990 Kč (7.10.), což představuje diskont 6,66%. Struktura portfolia ke konci července byla následující:

akcie 38,2%

dluhopisy 58,2%

podílové listy 3,65%

Za předpokladu nulové změny NAV by výnos do otevření dosáhl 9,29% p.a. Vzhledem k relativně vysokému podílu akcií v portfoliu fondu a negativnímu sentimentu na akciových trzích však existuje určité riziko poklesu NAV. Tomáš Gatek ze společnosti Atlantik FT proto nedoporučuje s ohledem na výši předpokládaného anualizovaného výnosu do data otevření nakoupit akcie Rentiérského IF. Zároveň doporučuje stávajícím investorům vzhledem k rychlému poklesu výstupního poplatku počkat s prodejem až do okamžiku nulové srážky.

Nové zajištěné fondy

HSBC nabízí po prázdninové tranši další 3 zajištěné fondy. Společné jsou pro ně minimální investice ve výši 5 000 amerických dolarů, britských liber, nebo euro, čtyřletý investiční horizont a časové omezení nabídky do 3. prosince tohoto roku. Základní charakteristiku jednotlivých fondů naleznete v následující tabulce:

Anglo-americký

růstový fond

Anglo American

Growth Fund Světový růstový fond

World Growth IV Fund Růstový asijský fond PLUS

Asia Plus Growth Fund Vazba na index Standard and Poor's 500 Index

FTSE 100 Index FTSE 100 Index

Standard and Poor's 500 Index

Nikkei 225 Index

Dow Jones EURO STOXX 50 Index Hang Seng Index

KOSPI 200 Index

FTSE/Xinhua China 25 Index Minimální výnos investované peníze investované peníze investované peníze plus

9% - v GBP

7% - v USD

8% - v EUR Maximální

výnos není limitován = neomezený potenciál růstu není limitován = neomezený potenciál růstu investované peníze plus

až 112% - v GBP

až 64% - v USD

až 72% - v EUR Výše podílu na

růstu indexu

(participace) 80% v britské libře

55% v americkém dolaru

65% v euru 75% v britské libře

50% v americkém dolaru

60% v euru Čtvrtletní růst je omezen:

7% - v GBP

4% - v USD

4,5% - v euru

ČSOB přichází s dalším fondem ze série globálních zajištěných fondů, tentokrát s názvem ČSOB Světové akcie 6. Investice je určena na dobu 5 let a 4 měsíců a směřuje do koše akciových indexů DJ EuroStoxx 50 (eurozóna), S&P 500 (USA) a Nikkei 225 (Japonsko). Existuje tedy téměř shoda s HSBC Světovým růstovým fondem, který navíc investuje i do indexu FTSE 100. Nárůsty za jednotlivé roky jsou započítávány do výše 9%. Maximální možný výnos tak tvoří po 5 letech 45%.

Srovnání nabídek

Výhodou ČSOB je zajištění proti pohybu české koruny a minimální investice ve výši 5 000 Kč. Nevýhodou je omezení výnosu na maximálně 45%. Výhodou HSBC je vyšší nebo neomezený maximální výnos. Nevýhodou je vyšší minimální investice a nezajištění proti pohybu koruny. To je ale pochopitelné z toho důvodu, že fondy jsou spravovány z Londýna a určeny především pro západoevropský trh.

Obchodování podle UNISu

Jak jsme již několikrát avizovali, týdenní čisté prodeje fondu ČSOB Výnosový jsou velmi volatilní. To se potvrdilo i nyní. Po vysokém nárůstu v minulém týdnu teď převážily výrazně zpětné odkupy nad prodeji podílových listů. Celkem se tedy zvýšilo vlastní jmění fondů sdružených v Unii investičních společností jen o 69 milionů korun. Tahouny růstu byly již tradičně fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy společností ISČS a IKS. Poněkud překvapivě se mezi fondy s nejvššími zápornými čistými prodeji ocitl J&T Perspektiva - P. Za zmínku stojí i záporná týdenní výkonnost fondů peněžního trhu. Podobnému vývoji v následujících týdnech však nic nenasvědčuje.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ISČS Sporoinvest 239 mil. ČSOB Výnosový - 495 mil. ISČS Sporobond 206 mil. J&T Perspektiva – P - 101 mil. IKS Peněžní trh 205 mil. IKS Balancovaný - 22 mil. Akciové fondy ČPI Nové ekonomiky 0,47% 1. IN - Akciový - 5,12% Akro Mezinárodní akciový - 0,16% Akro Eurotech - 3,6% ČPI Globálních značek - 0,29% ČPI Ropného a energ. průmyslu - 2,9% Dluhopisové fondy ČPI Korp. dluhopisů 1,7% ISČS Bondinvest 0,0% ISČS Trendbond 0,67% Živnobanka - OF 0,01% IKS Plus bondový 0,63% ČSOB Český dluhopisový 0,01% Fondy peněžního trhu Akro Obligace 1,09% ISČS Merkur - 0,38% ČSOB Instit. Euro peněžní 0,06% ČPI Peněžní - 0,29% ČSOB Výnosový 0,05% ISČS Sporoinvest - 0,29% Fondy fondů 1. IN Fond fondů - 1,97% ISČS Globaltrend - 4,9% IKS Fond fondů - 5,58% Smíšené fondy ČPI Universální 1,56 % Akro Český - 2,77% Živnobanka Interkonto 1,56 % 1. IN Středoevropský - 1,83% Balancovaný fond nadací, ŽB-Trust 0,54% Pioneer Trust - 1,69%

Zdroj: UNIS ČR