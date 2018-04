Nově: Jiné daně pro rodiny i firmy

RODINY

Co je dobré vědět o společném zdanění

Společné zdanění může do rodinného rozpočtu přinést i několik desítek tisíc korun, a to v případě, že jeden z manželů má vysoké a druhý nízké příjmy. Například pokud manžel vydělává 22 tisíc korun hrubého a manželka je bez příjmů, stát jim vrátí 8800 korun. Naopak, vydělávají-li stejně, společné daně pro ně žádným přínosem nebudou. Oba manželé, kteří společně daní, musí podat daňové přiznání, a to bez ohledu na to, zda jsou zaměstnaní, podnikají nebo mají třeba nulové příjmy.

Zaměstnaní potřebují jako podklad pro výpočet daně potvrzení o zdanitelných příjmech a zaplacených zálohách na zdravotní a sociální pojištění, které jim dá mzdová účtárna. Do příjmů se nepočítá rodičovský příspěvek a jiné sociální dávky.

Oba manželé si mohou odečíst položku „na poplatníka“ ve výši 38 040 korun i odčitatelné položky typu příspěvky penzijnímu fondu, životní pojišťovně či dary na charitu (každý své). Pozor: slevu na dítě ve výši šest tisíc korun na každé z nich si může od daně odečíst vždy jeden z manželů.

Položku na manželku/la s nízkými příjmy si může druhý z partnerů odečíst, pokud příjmy prvního nepřekročily 38 040 korun. Mateřská se přitom do limitu počítá. Někdy je tak vysoká, že překročí uvedenou hranici 38 040 korun. Naopak rodičovský příspěvek se do limitu nezahrnuje podobně jako přídavky, takže odečtení částky 21 720 korun je možné.

Kdo nemůže společně danit?

Manželé, kteří nevyživují dítě

manželé, kteří nežijí ve společné domácnosti

partneři, kteří spolu žijí, ale nejsou manželé

Podnikatelé:

Podnikatelé: kteří mají podle zákona stanoven minimální základ daně

kterým finanční úřad na jejich žádost vyměřil paušální daň

kteří uplatňují příjmy za více období

kteří rozdělují své příjmy s některým členem rodiny jako se spolupracující osobou jejichž firma je v konkurzu

PODNIKATELÉ

Podnikatelé ušetří díky paušálům

Podnikatelé musí podávat daňové přiznání, když se jejich příjmy přehoupnou přes patnáct tisíc korun ročně. Anebo jsou ve ztrátě. I když jejich výdaje tlačí zisky k nule, nebo pod ni, nemusí dani uniknout. Podle zákona se na ně totiž vztahuje takzvaná minimální daň.

Aby si mohl podnikatel odečíst nezdanitelné položky, musí vykázat minimální základ daně 107 400 Kč.

Hlavní novinky

vyšší paušální výdaje

Podnikatelé, kteří si nechtějí odečítat skutečné náklady, mohou snížit základ daně o takzvané paušální

výdaje. Ty se zvýšily. Kolik si můžete odečíst?

60 % řemeslné živnosti

50 % ostatní živnosti, například služby

80 % zemědělci

40 % příjmy z jiného podnikání a z činností podle zvláštních předpisů, například advokáti, lékaři, daňoví poradci, architekti

40 % příjmy z užití nebo poskytnutí práv, například autorské honoráře, příjmy z nezávislého povolání, například umělci, sportovci

30 % pronájem movitých i nemovitých věcí

rozšířila se skupina lidí, na které se nevztahuje minimální daň

Nově ji nemusí platit člověk, který bral starobní nebo invalidní důchod, a to i po část roku, dále lidé s příjmy z ekologických provozů, kteří uplatnili nárok na osvobození (a nemají jiné příjmy z podnikání), a ti, kteří nedosáhli příjmů nad 15 tisíc korun. Výjimky se vztahují i na spolupracujícího manžela a ostatní spolupracující osoby. Úplný výčet osob osvobozených od placení minimální daně obsahuje paragraf 7c zákona o dani z příjmů.