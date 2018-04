Nové místo? Nepokazte první dojem

Jana Boušková vzpomíná na první dny, kdy nastoupila jako technolog výroby: „Ukončila jsem vysokou a chtěla všem ukázat, že jsem odborník a člověk na svém místě. Každému jsem radila, jak má co dělat. Kolegové byli naštěstí rozumní a nebrali si kritiku dosavadních pracovních postupů osobně. Časem jsem zjistila, že školní poučky jsou sice hezké, ale v praxi fungují mnohé věci jinak.“

Vstup do zaměstnání prověří nejen to, jak umíte uplatnit své znalosti, ale i to, jak se dokážete přizpůsobit nové situaci. „Začátek bývá nejdůležitější, proto mějte oči i uši otevřené a není-li vám něco jasné, nebojte se zeptat,“ radí personální poradkyně Vlasta Komárková.

Kolegové se mohou bát o židli

První den nového pracovníka je třeba dobře naplánovat. Nástup do zaměstnání se neobejde bez spousty formalit. Je nutné podepsat pracovní smlouvu, vyplnit osobní kartu a evidenčního list pro důchodové zabezpečení. Nadřízeným pak nového kolegu představí ostatním a seznámí jej s prvními úkoly.

12 rad, jak uspět 1. Přijměte novou situaci jako výzvu

2. Co nejdříve se zorientujte ve vztazích na pracovišti

4. Buďte zdvořilí a vstřícní

5. Nebraňte se práci přesčas

5. Přizpůsobte se požadavkům, ale nevzdávejte se názorů, které považujete za správné

6. Nespěchejte s kategorickými soudy

7. Buďte vždy upravení

8. Nevzdávejte se po prvním případném neúspěchu

9. Nepomlouvejte ani podobné informace neroznášejte dál

11. Zajímejte se o život ve firmě

12. Průběžně si rozšiřujte znalostí svého oboru

Na novou posilu se ostatní dívají zprvu trochu opatrně a čekají, jak se projeví. V sehraném týmu nástup nového hráče většinou příliš nevítají. Nevědí, jak mezi ně zapadne a jak zvládne své úkoly. Zároveň se obávají, zda nebude třeba tak schopný, že někoho z nich připraví o židli. Jeho příchod je tedy zkouškou pro všechny. Adaptaci nového zaměstnance může významně ovlivnit vedení firmy tím, že už při výběru kandidátů dbá na výběr takového typu člověka, který ostatní vhodným způsobem doplní, nebo i motivuje k lepším výkonům.

„Zařazení do pracovního kolektivu je náročné na komunikaci a sociální inteligenci,“ vysvětluje psycholožka Blanka Hábová. „Je třeba rychle zjistit, co se při plnění pracovních povinností i ve vzájemných vztazích pokládá za správné“ dodává. Nemá cenu se snažit být už po týdnu uznávanou autoritou. Musíte se naučit hrát v týmu. V každém případě se vyplatí být trpělivý, pozorovat chování ostatních a seznámit se s nepsanými pravidly vzájemné spolupráce.

„Není příliš taktické, abyste první dny v práci někoho kritizovali, nebo dávali najevo, že jste nejchytřejší, byť máte bohatou praxi,“ upozorňuje personální poradkyně Komárková. Náklonnost si nezískáte ani přehnaným lichocením nebo podlézáním. Zapojte se do rozhovoru kolegů, ale pokud vás nevítají, nevnucujte se. Dejte jim čas, aby si vás oťukali. Názory na šéfa a kolegy si nechte pro sebe. Rozhodně se vyvarujte toho, abyste je pomlouvali. Nenechte se zatáhnout do podobných debat a rázně dejte najevo, že se o drby nezajímáte. Stejně tak zbytečně neprozrazujte detaily ze svého soukromého života ani se nesvěřujte s osobními problémy.

Mírněte svoji ctižádostivost

Od nové posily se čeká pracovitost, vytrvalost, ale také poctivost a loajalita k firmě. Vhodná míra ctižádosti a průbojnosti není na škodu. Ten, kdo se chce dočkat pracovního postupu a získat zajímavější úkoly spojené s vyšším finančním ohodnocením, musí dokázat nadřízeným, že dovede včas a dobře odvést zadanou práci. Musí umět přijmout i nepopulární příkazy a vyrovnat se s nimi.



Každá firma funguje jinak. „Když už jste si vybrali nové působiště, nemá smysl srovnávat současné pracoviště s bývalým,“ říká Komárková. Všude se najde řada věcí pozitivních a samozřejmě i některé negativní. „Pokud se vám něco nelíbí, klidně, jasně a věcně na to upozorněte. Nikoho přitom nekritizujte ani neosočujte,“ dodává. Než se však do podobné debaty pustíte, zvažte, jak moc je pro vás změna situace důležitá. Jedná-li se o malichernost, neztrácejte čas a neplýtvejte dobrou vůlí svých kolegů. Energii si šetřete raději na řešení zásadních problémů.

Úsměv usnadní první kroky

Buďte pozitivní. Tato poučka nechybí v žádné personální příručce. „Pozitivní pohled na svět a schopnost hodnotit věci s nadhledem a humorem vám ulehčí mnoho pracovních situací,“ říká personální poradkyně Komárková. „ I když některé dny nedávají mnoho důvodu k úsměvu, přívětivost pomáhá překonávat bariéry v pracovních vztazích.“ Přátelské chování vyvolává pozitivní odezvu a odzbrojuje potencionální nepřátele. S takovým přístupem lze první dny v práci zvládnout mnohem snadněji.

„Úsměvem nelze nic zkazit. Zdvořilost, vstřícnost, přirozenost, jsou vlastnosti, které získají každému nováčkovi body k dobru,“ radí psycholožka Hábová. „Snažte se udělat hned na začátku dobrý dojem. To, jak v prvních dnech zapůsobíte, budete později jen těžko měnit.“ Jste-li spíš uzavření či ostýchaví, zkuste se seznámit nejprve s nejbližšími spolupracovníky a pak s těmi, kteří jsou vám sympatičtí. Dáte-li najevo rezervovanost či nedůvěru, ostatní si budou nejspíš myslet, že jste odtažití náfukové. Na druhou stranu - i když se budete snažit sebevíc, s někým společnou řeč nenajdete. Zbytečně se tím netrapte. Není možné zalíbit se všem.