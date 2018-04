Nové pojištění cílí na fotbalisty. Kluby za něj dostanou peníze

Pojištění cílí zhruba na 400 tisíc neprofesionálních fotbalistů do 64 let. Pojištění Trefa si mohou sjednat ve třech variantách za 395, 500 nebo tisíc korun měsíčně.

Vztahuje se na veškeré úrazy, tedy i na ty, které se pojištěnému stanou i mimo fotbalový trávník. Je to v podstatě investiční životní pojištění s velkým důrazem na krytí úrazů.

Při sjednání pojištění vyplňujete velmi zjednodušený zdravotní dotazník a neřeší se zdravotní stav, ke kterému většina pojišťoven přihlíží. Zajímavé je i rozšíření na jízdu autem. Pojištění kryje i smrt následkem úrazu při autonehodě, což u mnoha pojištění nenajdete.

Důležité také je nekoukat v první řadě na cenu za pojištění, ale na rozsah a pojistné částky. I tak se Trefa v modelovém příkladu ve srovnání s úrazovým pojištěním řadí až na chvost našeho srovnání v modelovém příkladě.

Není dobré se při sjednávání pojištění ohlížet na finanční odměnu pro klub. Fotbalistům, ale i ostatním sportovcům se vyplatí projít si konkurenční produkty a pečlivě zvážit, který jim nejvíce vyhovuje. Pojištění Trefa je životní pojištění. Ale otázkou je, zda se fotbalistům nevyplatí spíše úrazové pojištění. Modelový příklad dokládá, že u jiného pojištění můžete dostat i vyšší částku. Pojistné plnění se samozřejmě liší podle zranění a trvalých následků.

Příklad: Josef (32 let) hrál fotbalový okresní přebor. Při zápase si zlomil bércovou kost a musel být bezprostředně hospitalizován na 10 dnů. Po propuštění z nemocnice se jeho zdravotní stav zhoršil a Josef musel strávit dalších 5 dnů v nemocnici. Josef má trvalé následky v podobě úplné ztuhlosti kolene. Pojišťovnám jsme položili otázku, kolik by za tento úraz celkem vyplatily.

Pojišťovna Měsíční pojistné Pojistné plnění celkem Česká podnikatelská pojišťovna 500 2 055 000 AXA 496 1 395 000 ČSOB 526 516 500 Uniqa 341 500 000 Kooperativa 500 minimálně 369 000 Česká pojišťovna 506 345 250 Trefa (Generali) 500 295 500 Zdroj: Pojišťovny, částky jsou uvedeny v korunách

Trefa sází na komunitu fotbalistů

Projekt mohou využít fotbalové kluby od IV. třídy až po divize. Odměna za všechny pojistné smlouvy je rozdělena podle měsíční pojistné částky. Za každou sjednanou Trefu 395 dostane klub 2 050 korun, za Trefu 500 získá tři tisíce korun a za nejdražší variantu Trefa 1 000 obdrží klub pět tisíc korun.

Během tří let by pojištění mělo do českého regionálního fotbalu přinést až čtvrt miliardy korun.

příklad Počet uzavřených pojistných smluv v klubu 37

- 4× TREFA 1 000

- 25× TREFA 500

- 8× TREFA 395 Klub celkem obdrží 111 400 korun. Zdroj: Generali, Fincentrum

Peníze budou klubům vypláceny ve čtyřech splátkách v průběhu tří let. Za tři roky by se jim však vyplatilo veškeré pojistné smlouvy vypovědět a sjednat si pojištění znovu. Klub by tak znovu dostal peníze za pojistné smlouvy.

"Lidé si spíše pojišťují dům a auto než zdraví. Nový trend v pojištění je oslovování určitých skupin, proto jsme vytvořili pojištění, které je šité na míru fotbalistům," dodává šéf Generali Petr Kopecký.