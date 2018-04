Nové poplatky a poplatkové prázdniny

Kde nyní můžete ušetřit

S pojmem „poplatkové prázdniny“ přišla již před nějakou dobou společnost Wüstenrot, když jím označila své akce podpory prodeje úvěrů na bydlení prostřednictvím slev na poplatcích za jejich zpracování. V současnosti tímto způsobem motivuje zájemce o hypoteční úvěr hned několik bank, konkrétně ČSOB, Komerční banka a Wüstenrot hypoteční banka. V květnu a červnu tuto slevu poskytovala také Česká spořitelna. Pokud jejich aktuálních akcí využijete, ušetříte na poplatku za vyřízení úvěru 50 % i více.

Kdo slevu na poplatku získá?

V Komerční bance získá 50% slevu každý, kdo stihne smlouvu o hypotečním úvěru podepsat do konce srpna.

Wüstenrot hypoteční banka snížila na polovinu poplatek u úvěrů s fixací garantované sazby na pět let (u hypotéky kombinované se stavebním spořením jde o fixaci na šest let). Akce trvá rovněž do konce srpna, ovšem zde se může stát, že bude prodloužena, nebo v budoucnu zopakována. U Wüstenrotu totiž slevy tohoto typu nejsou žádnou novinkou, podobné akce proběhly i s jejich časovým prodloužením již několikrát a týkají se jak hypoték, tak úvěrů ze stavebního spoření.

Poplatkové prázdniny s vybranými hypotékami připravila také ČSOB. Zde klienti, kterých se akce týká, nebudou muset platit za zpracování hypotečního úvěru dokonce vůbec žádný poplatek. Co je k tomu třeba? Sjednat si pětiletou fixaci úrokové sazby včetně úrokových bonusů. Tyto bonusy činí celkově 0,25 % z úrokové sazby, pro jejich získání je však nutné splnit dvě podmínky. První je nechat si svůj plat zasílat na účet u ČSOB (za to je bonus 0,15 %) a dále sjednat si dvě ze tří nabízených pojištění k hypotéce. Za to je bonus ve výši 0,10 % a na výběr je pojištění úvěru, nemovitosti a domácnosti. Nulový poplatek se týká těch, kdo si uzavřou návrh na poskytnutí hypotéky do 15. srpna.

Banka Standardní poplatek za vyřízení hypotečního úvěru - bez slevy (% z výše úvěru, Kč) Max. výše slevy ( % z výše poplatku) ČSOB 0,7 %, min. 6 000 Kč, max. 25 000 Kč 100 % Komerční banka 0,8 %, min. 9 000 Kč, max. 28 000 Kč 50 % Wüstenrot hypoteční banka 0,8 %, min. 4 000, max. 25 000 Kč 50 %

Zdroj Fincentrum

Když už hovoříme o slevách, můžeme ještě zmínit prémii, kterou nyní nabízí novým klientům Stavební spořitelna ČS. Všichni, kdo si zde uzavřou smlouvu o stavebním spoření do konce srpna, také ušetří polovinu ze vstupní úhrady. Slevu však nedostanou přímo, ale na účet jim bude připsána jako finanční prémie. Její maximální výše je tisíc korun a podmínkou pro její získání je uložit si na účet do 31.8. alespoň 5 % z výše cílové částky.

Tím jsme se dostali od hypoték ke stavebnímu spoření. Zde však namísto slev přibyly v sazebnících stavebních spořitelen nové poplatky.

Nový poplatek v sazebnících stavebních spořitelen

Vlastně ani nejde o žádnou novinku. Dalo by se spíše říci o zprůhlednění toho, co spořitelny dělají již delší dobu. Jen je to nyní zcela jasně specifikováno a uvedeno jako poplatek v sazebníku. Týká se to starších smluv, u kterých jsou výhodně úročené vklady. Což znamená třemi, čtyřmi či pěti procenty. Pokud si majitel takové smlouvy bude potřebovat změnit tarif spoření, přijde o část již připsaných úroků. Výše ztráty činí jednu až dvě třetiny těchto úroků, podle toho, o kolik procentních bodů se mu sazba snižuje. Nová sazba, kterou se mu budou vklady úročit, v současnosti činí 1 % nebo 2 %. Je však třeba zdůraznit, že spolu se sazbou z vkladů se zároveň snižuje i úroková sazba z úvěru.

V následující tabulce si můžete zjistit, jak vysoká ztráta úroků by se týkala konkrétně vaší smlouvy.

Stavební spořitelna Změna výše úr. sazby z vkladů, nebo změna typu tarifu Úhrada za změnu tarifu - z výše dosud na účet připsaných úroků ČMSS změna sazby ze 3 % na 2 % 1/3 změna sazby ze 3 % na 1 % 2/3 změna sazby ze 2 % na 1 % 1/2 HYPO - - Modrá pyramida úhrada za změnu tarifu obecně 1/3 Raiffeisen změna na tarif S041 u smluv uzavř. do 31.10.2002 1/3 změna na tarif S061 u smluv uzavř. do 31.10.2002 2/3 změna na tarif S061 u smluv uzavř. od 1.11.2002 1/2 Stavební spořitelna ČS změna sazby ze 4 % na 2 % 1/2 změna sazby ze 3 % na 2 % 1/3 Wüstenrot výše připsaných úroků se při změně tarifu nesnižuje 1. změna zdarma, 2. a další 200 Kč

Zdroj Fincentrum

Změna tarifu spoření

Proč by si měl klient se starší smlouvou měnit tarif? Především v případě, kdy si bude chtít navýšit cílovou částku, ať již pro další spoření, nebo kvůli úvěru. To totiž spořitelny umožní právě pouze za cenu změny tarifu, respektive snížení úrokových sazeb (z vkladů i úvěru).

Tady by si měli dát pozor klienti, kteří úvěr nechtějí. Doba spoření není shora nijak omezená, pouze nesmí dojít k přespoření cílové částky. Pokud se zůstatek na spořicím účtu cílové částce již blíží, může být v některých případech vhodné sjednat si pro další spoření smlouvu novou a tu původní neukončovat ani nenavyšovat, ale nechat ji otevřenou tak, jak je, a dále na ni již nespořit. Záleží pak na stavební spořitelně, zda proti takovému „nečinném“ účtu zasáhne, nebo ne.

Úvěr

Podobně potřebujete-li si vzít úvěr, může být výhodným řešením ponechat si starší smlouvu s lepším úročením a vyšší státní podporou na další spoření a pro úvěr si sjednat smlouvu novou.

Pokud si bude klient navyšovat cílovou částku z důvodu čerpání úvěru, může se mu ztráta části připsaných úroků vyplatit. Úvěr mu totiž nebude úročen například šesti procenty, jak je tomu u starších smluv, ale sazbou zcela určitě nižší než 5 %. Aktuální tarify mají oproti těm kdysi sjednaným i jiné výhody, například nižší akontaci úvěru.

To, jaké řešení je nejvhodnější, závisí vždy na individuální situaci a potřebách účastníka spoření.