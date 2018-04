Nové úvěrové zbraně. Kterých z nich se bát?

Předvánoční novinkou je KB Optimální půjčka

KB Optimální půjčka je novinkou, která se objevila v nabídce Komerční banky poslední listopadový týden. Jedná se tak v pořadí již o třetí banku na českém finančním trhu, jež se rozhodla umožnit klientům s větším počtem půjček konsolidovat je do půjčky jediné, a to použitím specializovaného produktu.

Pod označením KB Optimální půjčka se ukrývá úvěr, který slouží ke sloučení dvou či více závazků v celkové hodnotě od 30 do 500 tisíc korun. Bez zajištění úvěru ručitelem můžete konsolidovat půjčky maximálně do 150 tisíc korun. Nový klient banky může splácet nejdéle 6 let, stávající klient po 6 měsících používání osobního účtu dosáhne až na splatnost 10 let.

Pokud tak chcete využít lepších podmínek i vy, musíte nechat peníze na účtu alespoň půl roku „pracovat“. Například zajistit si, aby výplata byla zasílána na účet.

PŮJČKU NA SPLACENÍ PŮJČKY?

Dobře to zvažte.



Komerční banka nabízí tento úvěr s úrokem od 9,66 % do 19,9 % p.a., což patří spíše do vyšší cenové „kategorie“. GE Money Bank nabízí svou Expres půjčku s úrokem mezi 9,9 % až 17,9 % p.a., BAWAG Bank dokonce jen s úrokem od 7,15 % do 12,9 % p.a. Poplatky za sjednání úvěru neplatíte (na rozdíl od konkurenční BAWAG Bank a GE Money Bank, které shodně inkasují 1 % z poskytnuté výše úvěru), ale 80 korunám měsíčního poplatku za vedení úvěrového účtu se už nevyhnete. Přitom u BAWAG Bank za totéž zaplatíte měsíčně pouze 50 korun, u GE Money Bank dokonce jen 40 korun. Vedení úvěrového účtu u Komerční banky máte zajištěno zdarma pouze u Perfektní půjčky KB.



Snížení prvních tří splátek: cenová past

Rozhodnete-li se pro Perfektní půjčku Komerční banky v tomto období (až do 31.12.), můžete počítat i s „výhodným“ využitím snížených prvních tří splátek. Ty dosahují pouze hodnoty placených úroků. Více se dočtete ZDE.



Automaticky vyšší úvěr, proč ale

Další novinkou Komerční banky je možné navýšení objemu stávajícího úvěru při současném zachování výše pravidelné měsíční splátky. Jak to celé funguje?

Musíte splnit několik základních podmínek - být klientem banky minimálně 6 měsíců a řádně splácet současný úvěr KB (typ úvěru níže). Dojde pak k tzv. přeúvěrování. Uzavřete totiž s bankou novou smlouvu o úvěru, tentokrát však s vyšším objemem. Splátku je možné ponechat na původní výši, adekvátně tomu lze upravit délku splácení až na 10 let. Tento „nový systém“ lze využít u Perfektní půjčky, Osobního úvěru i KB Optimální půjčky zdarma.

Ze strany banky jde samozřejmě o snadno pochopitelný tah. Větší objem úvěru = delší doba splácení = více peněz na úrocích.



Zvýšení limitu bez zajištění

Komerční banka se rovněž rozhodla počínaje rokem 2007 upravit limit pro získání nezajištěného spotřebitelského úvěru a kreditní karty ze současných 150 na 250 tisíc korun. Pro její nové i stávající klienty tak bude jednodušší na úvěr dosáhnout, neboť stávající klienti do této zvýšené hranice nebudou muset dokládat potvrzení o výši příjmu. Banka tedy zjevně zacílila na klienty všemi možnými zbraněmi. Nezřídka bývá totiž právě ručení nepřekonatelnou překážkou na cestě k získání úvěru.

Všechny uvedené kroky mají za cíl jediné, dotlačit více klientů k životu na dluh. Jsou vedeny snahou banky rozšířit své úvěrové portfolio pomocí zvyšování stávajících úvěrových limitů klientů. Je tak evidentní, že ani kvůli jedné z novinek není příliš velký důvod jásat.

Máte-li chuť některou z výše uvedených novinek Komerční banky využít, měli byste se mít ovšem také na pozoru. Ne vždy je totiž výhodné zvolit specializovaný produkt.