Nové vzory kolků pro alkohol

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) lihem nedenaturovaný etanol uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2207 a výrobky uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2208, pokud celkový obsah etanolu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových nebo více, ve spotřebitelském balení

§ 3

Povinnost značit líh kontrolní páskou

(1) Líh ve spotřebitelském balení, vyrobený na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený, musí být označen kontrolní páskou, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Povinnost značit líh má výrobce, dovozce nebo provozovatel daňového skladu, který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od daně, a to v okamžiku jeho uvedení do volného daňového oběhu.



§ 4

(1) Povinnost značení kontrolní páskou podle § 3 se nevztahuje na líh, který je

a) ve spotřebitelském balení o objemu 0,1 l a menším,

b) osvobozen od spotřební daně nebo podmíněně osvobozen od spotřební daně,

c) umístěn před jeho značením v daňovém skladu nebo v jiných prostorách povolených nebo určených celním úřadem,

d) dopraven na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem a následně umístěn v celním skladu, ve svobodném pásmu a svobodném skladu, nebo dočasně uskladněn na místě povoleném nebo určeném celním ředitelstvím,

e) výsledkem pěstitelského pálení ovoce, nebo

f) dovážen pro osobní spotřebu cestujícím nebo příjemcem zásilky, anebo který má být předán cestujícím jako dar fyzické osobě za účelem osobní spotřeby.

(2) Líh, který byl celním úřadem propuštěn k vývozu, nesmí být značen kontrolní páskou.



§ 5

Kontrolní páska

(1) Kontrolní páska je ceninou obsahující ochranné prvky.

(2) Kontrolní páska obsahuje text "ČESKÁ REPUBLIKA".

(3) Každá kontrolní páska musí obsahovat údaje o objemu lihu ve spotřebitelském balení, zařazení do úrovně obsahu etanolu a je číslována tak, aby jednotlivá čísla mohla být zaevidována na konkrétní osobu a na její žádost o přidělení kontrolních pásek.

(4) Hodnota kontrolní pásky, kterou celní úřad bude prodávat registrovaným osobám, bude stanovena nařízením vlády, a to tak, že budou sečteny náklady spojené s výrobou kontrolní pásky a náklady na její skladování, evidenci a distribuci registrovaným osobám.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

a) vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky,

b) způsob objednávání, odběru a distribuce kontrolních pásek,

c) způsob zařazení do úrovně obsahu etanolu,

d) způsob zaevidování kontrolních pásek na konkrétní osobu a objednávku,

e) vzor tiskopisu pro evidenci kontrolních pásek,

f) způsob skladování kontrolních pásek,

g) způsob inventarizace kontrolních pásek,

h) způsob evidence a vracení kontrolních pásek, včetně způsobu evidence a vracení kontrolních pásek poškozených a zničených.

(6) Příjem z prodeje kontrolních pásek je příjmem státního rozpočtu.



§ 6

Způsob značení

(1) Kontrolní páska musí být umístěna na spotřebitelském balení lihu tak, aby při otevření spotřebitelského balení lihu došlo k přetržení nebo poškození této pásky.

(2) Způsob umístění kontrolní pásky na spotřebitelském balení stanoví prováděcí právní předpis.