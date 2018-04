Nové změny ve výši pojištění

Bez upozornění zdravotní pojišťovny však snížení zálohy nemohou provést samy. Osoby samostatně výdělečně činné, které zahajují svou činnost v roce 2003, nebo ty, které podle "Přehledu za rok 2001" platily v roce 2002 zálohy nižší než 837 Kč, jsou povinny od platby zálohy za měsíc leden 2003 (splatnost je do 10. února 2003) platit zálohy vypočtené ze zvýšené minimální mzdy.

To je ve výši 837 Kč. Výjimka se vztahuje na ty, kteří nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Osoby bez zdanitelných příjmů (ženy v domácnosti, mladí lidé, kteří ukončili studium a nenastoupili do zaměstnání nebo jsou starší 26 let, ale také nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadů práce) jsou povinny od platby pojistného na zdravotní pojištění za měsíc leden 2003 (splatnost je do 10. února 2003) zvýšit pojistné z dřívějších 770 Kč na 837 Kč. Ke změně výše pojistného došlo v návaznosti na zvýšení minimální mzdy z 5 700 na 6 200 Kč, které platí od 1. ledna letošního roku.

Mezi pojištěnce, za něž pojistné hradí stát, mohou být zařazeni lidé s trvalým pobytem na českém území, kteří dosáhli věku pro starobní důchod a nesplňují podmínky pro jeho přiznání a nemají žádný příjem kromě důchodu z ciziny do 6 200 korun.