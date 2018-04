Novinka: Vymáhání pohledávek je pro věřitele dražší a komplikovanější

Jakou nejpodstatnější změnu novela přináší?

Po uplynulém desetiletí, kdy se víceméně dařilo dluhy vymáhat, nastupuje opět období zvýšené ochrany dlužníků. Novela exekučního řádu klade věřitelům další a další byrokratické překážky, které jednoznačně brání rychlému a efektivnímu vymáhání pohledávek a dostávají věřitele do pasti.

Můžete být konkrétní, jak mohou nově nastavená pravidla věřitele poškodit?

Exekutor nebo soud má nově povinnost přezkoumat, zda bylo vydáno rozhodnutí soudu o zrušení nebo změně rozsahu společného jmění manželů. Pakliže takovýto dokument existuje, na majetek nezadluženého manžela nesmí exekutor sáhnout. Až dosud se takto nepostupovalo a rozdělení společného jmění manželů zadluženým příliš nepomohlo. Díky novele však už nyní sledujeme zvýšenou poptávku po účelovém vypořádání společného jmění manželů. Manžel či manželka, kterému hrozí exekuce, oficiálně přepisuje majetek na svého partnera, aby měl exekutor smůlu a nesměl na majetek sáhnout.

Fakta S exekucemi se potýká 741 tisíc Čechů, 377 tisíc dlužníků má čtyři a více exekucí, 120 tisíc osob má deset a více exekucí.

Exekutoři aktuálně zpracovávají 4,5 milionu případů a vymáhají jistinu ve výši 302 miliard korun.

Více čtěte zde. Zdroj: Exekutorská komora

A jak je tomu s převodem financí dlužníka na nezadluženého manžela? I zde může dlužník účelově kličkovat?

Zde platí výjimka. Pokud není prokázán opak, má se za to, že peněžní prostředky náleží do společného jmění manželů a exekutor je z větší části zabavit může.

Co nemůže exekutor zabavit? Jaká nová pravidla zde začala od července platit?

Z exekucí je nyní vyloučena řada věcí, které dříve mohly být sporné. Nově se nemůže zabavit například běžné oblečení dlužníka, obvyklé vybavení domácnosti jako ložní prádlo, kuchyňské spotřebiče nebo dětské hračky či domácí mazlíčci.

Velmi kritizované byly případy, kdy dlužník přišel o střechu nad hlavou kvůli dluhu v řádu pár tisíc korun. I zde dochází ke změnám?

Přiměřenost v exekucích byla po dlouhé roky veřejně probíraným tématem. Docházelo skutečně k případům, i když ne příliš častým, kdy dlužník přišel o střechu nad hlavou pro pár tisícovek. Od července 2015 by se jednalo o vážný prohřešek proti Exekučnímu řádu, ve kterém je závazně stanoveno pořadí jednotlivých kroků při provádění exekuce. Exekutor musí vždy postupovat od první kategorie dále, teprve pokud vymožené plnění nestačí k pokrytí dluhu, muže přistoupit ke kategorii druhé, třetí nebo čtvrté.

Jak tento postup vypadá v praxi? Můžete to přiblížit na příkladu?

Exekutor musí na základě soudem přiznané a pravomocné pohledávky nejprve zablokovat bankovní účet dlužníka. Pokud je dlužná částka vyšší, pak zablokuje účet nezadluženého manžela a z obou účtů si strhne potřebnou částku k pokrytí vymáhané pohledávky. Jestliže ani to nestačí, nařídí v rámci druhé kategorie zaměstnavateli provádět srážky ze mzdy. Třetím krokem je prodej movitých věcí, tedy vybavení domácnosti, automobilů a podobných věcí. Zároveň je možné zabavit a prodat nemovitosti, které neslouží k bydlení. Teprve posledním možným řešením je prodej nemovitosti určené k bydlení dlužníka a jeho rodiny, a to ještě za předpokladu, že věřitelé po dotyčném vymáhají více než 30 tisíc korun bez příslušenství.

A jak je tomu podle nových pravidel se zástavním právem k nemovitosti dlužníka s případným prodejem a vyrovnáním dluhu?

Exekutorské zástavní právo slouží k zajištění pohledávky, nikoliv k přímému zpeněžení majetku dlužníka. Jestliže dlužník vše zaplatí, exekutor zástavní právo zruší a dojde i k výmazu z katastru nemovitostí, kam se tato poznámka automaticky dostane. V případě, že dlužník kompletní dluh neuhradí a nestačí ani peníze z prodeje jeho movitého majetku, je možné nemovitost prodat.

Naznačil jste, že novela exekutorského řádu přináší pro věřitele řadu komplikací i další finanční zátěž. Jaké například?

Nově je možné exekutorské zástavní právo vložit do katastru jen na písemný návrh věřitele, který jej podá k příslušnému soudnímu exekutorovi a následně musí provést úhradu nákladů spojených s jeho zřízením. Věřitele čekají nejen přímé náklady, ale také spousta papírování a zjišťování, během kterého musí označit konkrétní nemovitost, kterou chce zajistit zástavním právem. K tomu musí doložit, že vlastníkem této nemovitosti je opravdu dotyčný dlužník, a to vše úředně ověřeným dokumentem.

Jsou-li dokumenty kompletní a jestliže exekutor zástavní právo vydá, musí opět sám věřitel podat návrh na vklad tohoto exekutorského zástavního práva do katastru nemovitostí. Pro věřitele se tak jedná nejen o finanční zátěž navíc, ale také o komplikovanou agendu, o kterou se musí postarat a s jejíž existencí nemusí být vůbec obeznámen.

Ale to může celé exekuční řízení zbytečně prodloužit.

Přesně tak, ale zároveň prodražit, což v konečném důsledku připadne k tíži a také k úhradě povinnému jako náklady řízení. Jinými slovy veškeré tyto poplatky nakonec zaplatí dlužník. Tedy pokud má z čeho.

