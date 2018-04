Novela zákona o odečtu DPH leasingu prospěla, říká expertka

Martina Beránková (38 let) se mezi automobily pohybuje od ukončení svých studií. První zkušenosti získala v této oblasti v autopůjčovně A Rent Car Thrifty rental, kde v letech 1999–2000 působila jako manažerka. Odtud její cesta směřovala do oblasti leasingu, kde se specializovala na operativní leasing. V roce 2005 nastoupila do společnosti ČSOB Leasing, kde působí jako manažerka týmu Full service leasing.