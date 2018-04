Novela zákoníku práce - rodičovská dovolená i pro tatínky

Většinou se hovoří o diskriminaci žen a přitom při péči o dítě se mohli zatím cítit hodně diskriminovaní spíš tatínkové. Změnit by to měla novela zákoníku práce, která začne platit od 1. 1. 2001. Ta zavádí pojem rodičovské dovolené místo dosavadní další mateřské dovolené. Nejde však jen o slovíčkaření, v praxi to znamená možnost otců zůstat doma s malými dětmi za stejných podmínek jako matky dítěte.Od Nového roku bude zaměstnavatel povinen poskytnout po skončení mateřské dovolené matce i otci dítěte rodičovskou dovolenou, která nahrazuje dosavadní další mateřskou dovolenou. Důvodem tohoto opatření je pracovněprávní zakotvení nároku na pracovní volno z důvodu péče o dítě i pro otce dítěte. Rodičovskou dovolenou může však matka i otec, případně oba rodiče současně čerpat nejdéle do tří let věku dítěte. Zatímco matka dítěte ji bude čerpat až po vyčerpání mateřské dovolené, která trvá 28 nebo v případě osamělé matky nebo vícečetného porodu 37 týdnů, otci je zaměstnavatel povinen na základě jeho žádosti ji poskytnout hned od narození dítěte.Trvání rodičovské dovolené není ohraničeno jen horní hranicí tří let, ale podle zákoníku práce nesmí být požadovaná dovolená v kratším rozsahu než jeden měsíc. Znamená to, že rodiče nemusí žádat o poskytnutí celé rodičovské dovolené až do tří let věku dítěte najednou. Záleží na jejich potřebách, pro jak dlouhou dobu se rozhodnou, v čerpání dovolené se mohou oba rodiče také střídat. Pokud čerpá rodičovskou dovolenou muž, jeho pracovněprávní nároky se v souvislosti s rodičovskou dovolenou posuzují obdobně jako nároky ženy. Stejné je to i s hmotnou podporou, tedy peněžitou podporou v mateřství a rodičovským příspěvkem - dostávat je však může jen jeden z rodičů.Jestliže se bude některý z rodičů předčasně vracet do práce z rodičovské dovolené - tedy až do tří let věku dítěte - je zaměstnavatel povinen jim tento návrat umožnit. Má však v tomto případě pouze povinnost zařadit je na práci odpovídající jejich pracovní smlouvě. Ke změně pracovní smlouvy, především druhu práce, může dojít jen po dohodě zaměstnavatele s pracovníkem. Po návratu ženy z mateřské dovolené nebo muže po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je čerpána mateřská dovolená (tedy většinou po 28 týdnech) mají však nárok na zařazení na původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí je zaměstnavatel zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě. Kdyby zaměstnavatel odmítl tuto povinnost splnit, odpovídal by jim za škodu, která by tím vznikla. Rodičovská dovolená trvá do tří let věku dítěte, na tom zákonná úprava nic neměnila. Rodič může dostávat rodičovský příspěvek až do čtyř let věku dítěte, podmínkou však je, že po uplynutí tří let dojde k dohodě se zaměstnavatelem. Rodič buď dostane neplacené pracovní volno a zůstane doma pečovat o dítě, nebo jej zaměstnavatel zaměstná na povolený pracovní úvazek s výdělkem maximálně do výše částky stanovené pro osobní potřeby rodiče. Samozřejmě, že žena nebo muž mohou ukončit pracovní poměr a plně se věnovat výchově dítěte. Rodičovský příspěvek však může obdržet jen jeden z nich.Podle novely zákoníku práce může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní nebo rodičem pečujícím o dítě mladší tří let jen zcela výjimečně z důvodů přesně vymezených zákonem (hrubé porušení pracovní kázně, rušení či přemísťování zaměstnavatele nebo jeho části).