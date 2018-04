V živnostenském rejstříku nově nebudou údaje o bydlišti podnikatelů

Údaje týkající se bydliště a místa pobytu podnikatelů by měly být nově dostupné pouze v případě, že žadatel prokáže, že na nich má právní zájem. Podle vlády je pro běžné uživatele rejstříku dostatečným identifikátorem adresa sídla podnikatele.

Z veřejné databáze mají být také odstraněny údaje o podnikatelích, kteří ukončili činnost, a to po čtyřech letech od jejího skončení. Nyní jsou tyto údaje v rejstříku i poté, co těmto lidem zaniklo poslední živnostenské oprávnění. To kritizovali jak bývalí podnikatelé, jejichž údaje zůstávají zveřejněny, i když živnost ukončili před řadou let, tak Úřad pro ochranu osobních údajů. Na ministerstvo průmyslu a obchodu se prý obrací s dotazem na vymazání těchto údajů asi pět někdejších podnikatelů měsíčně.

Novela, kterou nyní dostal k projednání Senát, si klade za cíl také snížit podnikatelům administrativu. Podle současné právní úpravy jsou podnikatelé povinni při každém svém podání na živnostenský úřad předložit doklady bez ohledu na to, že je již doložili při ohlášení živnosti. To se má změnit.

Z dokumentů předkládaných podnikateli při vstupu do živnostenského podnikání i v jeho průběhu budou živnostenské úřady vytvářet elektronické kopie. Budou je ukládat do centrálního datového úložiště živnostenského rejstříku. Přístupné budou ze všech živnostenských úřadů, kterých je v České republice celkem 227. Živnostníci je tak nebudou muset dokládat opakovaně.